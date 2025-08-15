超過一半人都搞錯！營養師：酪梨不是水果、吃多熱量恐破表

fb ig video ETtoday search mobile

▲▼營養師：酪梨不是水果、吃過量小心熱量飆高 。（圖／Unsplash）

▲酪梨是營養好油的代表。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

酪梨控看過來！酪梨營養價值高，口感滑順綿密，更有森林奶油的稱號，但一般人總誤以為酪梨是水果，營養師高敏敏表示，就營養組合來看，酪梨是營養好油的代表，是屬於油脂與堅果種子類，那麼該如何正確攝取，聽聽營養師怎麼說。

酪梨屬於油脂與堅果種子類，營養師高敏敏建議，每天應控制在半顆內，並與日常攝取的油脂做替換，雖說酪梨為好油，但若一次吃太多，不只讓熱量飆高，更有可能引起腹脹或腹瀉。

#酪梨好處一次看

1.β-谷固醇：抑制膽固醇吸收、降低壞膽固醇。

2. 維生素E：強大抗氧化能力，有助養顏美容。

3.礦物質硒：能促進代謝，幫助脂肪燃燒。

4.不飽和脂肪酸：可以幫助脂溶性維生素的吸收、調節維生素功能。

5.維生素C：可幫助抗氧化、養顏美容、增加保護力。

高敏敏進一步解釋，酪梨品種有很多，大致上可以分成綠皮種和紅皮種，綠皮種的酪梨成熟時依然是綠色，只要摸起來軟軟的就代表可以吃了，而紅皮種的酪梨成熟後，外皮會由綠慢慢轉為深褐，表皮會從光滑油亮變微皺暗沉，這時候就可切開享用。

▲▼營養師：酪梨不是水果、吃過量小心熱量飆高 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

紅皮酪梨從綠轉紅的營養變化：
（以下為每100g酪梨含量）

#室溫存放0天

外觀：綠皮
熱量：73kcal
蛋白質：1.5g
脂肪：5.9g
總碳水化合物：7.1g
膳食纖維：4.2g
維生素E：1.39g

#室溫存放3天

外觀：綠轉紅
熱量：80kcal
蛋白質：1.4g
脂肪：6.8g
總碳水化合物：6.3g
膳食纖維：2.9g
維生素E：1.79g

#室溫存放6天

外觀：轉紅
熱量：83kcal
蛋白質：1.5g
脂肪：7.6g
總碳水化合物：6.6g
膳食纖維：5.7g
維生素E：1.87g

營養師提醒，酪梨熟成以後要放室溫，不能放進冰箱，若是沒吃完的部分，可以塗點檸檬汁用盒子裝起來，若是能抽真空更好，能幫助減少變色與營養流失。

▲▼營養師：酪梨不是水果、吃過量小心熱量飆高 。（圖／Unsplash）

▲酪梨搭配全麥吐司也相當受歡迎。

酪梨不只切片單吃，還能搭配出超多創意料理，像是最常見的就是打成酪梨牛奶，能幫助身體補好油，也可做成酪梨鮭魚壽司捲，增添滑順口感，塗抹在全麥吐司、切丁拌沙拉加檸檬汁或做成酪梨蝦仁烤串，甚至能打成酪梨醬，搭配義大利麵就能帶出濃郁又清爽的層次感。

酪梨, 營養, 食譜, 健康, 創意

