超吸睛！愛馬仕推出繽紛幾何彩妝、Dior限量塗鴉彩妝只在官網賣

記者曾怡嘉／台北報導

精品彩妝設計比巧思，愛馬仕2025秋冬限量彩妝以品牌真絲方巾的經典符號-圓與方為發想，以幾何圖形交織繽紛視覺，Dior則是向MISS DIOR高訂時裝精神致敬，推出官網限定塗鴉限量彩妝，讓多款彩妝穿上潮流外衣，展現自由奔放的無限創意。

▲愛馬仕2025秋冬限量珍藏系列彩妝。

愛馬仕美妝推出2025秋冬限量珍藏系列，由美妝創意總監 Gregoris Pyrpylis 親自操刀，祭出三款限量唇膏與一款限量四色眼影盤，以深邃色彩與幾何構圖譜寫一場視覺與感知的優雅對話。

▲Ombres d'Hermès 四色眼影盤 3g，4,080元。

▲Rouge Hermès 唇膏，#24 Rose Épure，2,600元。

而產品設計靈感取自愛馬仕最核心的造型語彙 -圓與方，系列設計在理性與感性間尋求平衡，延伸自1937年真絲方巾誕生的品牌經典符號。Gregoris Pyrpylis 以近乎夜色畫般的色澤變化，運用細膩的半色調技法，打造宛若光影幻覺的妝容世界，唇膏與眼影盤之間形構對話，幾何圖形交織出繽紛視覺，展現 Hermès 色彩與設計的無限想像。

▲MISS DIOR 塗鴉限量彩妝 -搶眼桃。

DIOR向「MISS DIOR」高訂時裝精神致敬，推出官網限定的MISS DIOR塗鴉限量彩妝，此系列圍繞3款風格鮮明的時尚色系，包括時尚裸、經典黑、與搶眼桃，從眼妝、唇妝到底妝，構築出如時裝衣櫥般多變且完整的妝容體驗，賦予女性隨心搭配、自由演繹的彩妝魅力。

▲迪奧超完美氣墊外殼 《MISS DIOR限量版》時尚裸，1,250元。 (不包含氣墊蕊）

全系列以經典搖滾塗鴉風格的MISS DIOR手繪印花為靈感，替超完美氣墊粉餅外殼、癮誘唇膏外殼、經典五色眼影以及藍星唇膏，換上塗鴉外衣，注入新世代時尚語彙，展現自由奔放的無限創意與搖滾張力。

▲迪奧經典五色眼影《 MISS DIOR限量系列》，共3款，3,300元。

其中經典五色眼影更搭配專屬「MISS DIOR」塗鴉印花的眼影收納套，成為本季必須入手的彩妝逸品。