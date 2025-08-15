fb ig video ETtoday search mobile

超吸睛！愛馬仕推出繽紛幾何彩妝、Dior限量塗鴉彩妝只在官網賣

>

記者曾怡嘉／台北報導

精品彩妝設計比巧思，愛馬仕2025秋冬限量彩妝以品牌真絲方巾的經典符號-圓與方為發想，以幾何圖形交織繽紛視覺，Dior則是向MISS DIOR高訂時裝精神致敬，推出官網限定塗鴉限量彩妝，讓多款彩妝穿上潮流外衣，展現自由奔放的無限創意。

▲▼精品美妝。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕2025秋冬限量珍藏系列彩妝。

愛馬仕美妝推出2025秋冬限量珍藏系列，由美妝創意總監 Gregoris Pyrpylis 親自操刀，祭出三款限量唇膏與一款限量四色眼影盤，以深邃色彩與幾何構圖譜寫一場視覺與感知的優雅對話。

▲▼精品美妝。（圖／品牌提供）

▲Ombres d'Hermès 四色眼影盤 3g，4,080元。

▲▼精品美妝。（圖／品牌提供）

▲Rouge Hermès 唇膏，#24 Rose Épure，2,600元。

而產品設計靈感取自愛馬仕最核心的造型語彙 -圓與方，系列設計在理性與感性間尋求平衡，延伸自1937年真絲方巾誕生的品牌經典符號。Gregoris Pyrpylis 以近乎夜色畫般的色澤變化，運用細膩的半色調技法，打造宛若光影幻覺的妝容世界，唇膏與眼影盤之間形構對話，幾何圖形交織出繽紛視覺，展現 Hermès 色彩與設計的無限想像。

▲▼精品美妝。（圖／品牌提供）

▲MISS DIOR 塗鴉限量彩妝 -搶眼桃。

DIOR向「MISS DIOR」高訂時裝精神致敬，推出官網限定的MISS DIOR塗鴉限量彩妝，此系列圍繞3款風格鮮明的時尚色系，包括時尚裸、經典黑、與搶眼桃，從眼妝、唇妝到底妝，構築出如時裝衣櫥般多變且完整的妝容體驗，賦予女性隨心搭配、自由演繹的彩妝魅力。

▲▼精品美妝。（圖／品牌提供）

▲迪奧超完美氣墊外殼 《MISS DIOR限量版》時尚裸，1,250元。 (不包含氣墊蕊）

全系列以經典搖滾塗鴉風格的MISS DIOR手繪印花為靈感，替超完美氣墊粉餅外殼、癮誘唇膏外殼、經典五色眼影以及藍星唇膏，換上塗鴉外衣，注入新世代時尚語彙，展現自由奔放的無限創意與搖滾張力。

▲▼精品美妝。（圖／品牌提供）

▲迪奧經典五色眼影《 MISS DIOR限量系列》，共3款，3,300元。

其中經典五色眼影更搭配專屬「MISS DIOR」塗鴉印花的眼影收納套，成為本季必須入手的彩妝逸品。

關鍵字：

時尚, 彩妝, 愛馬仕, DIOR, 限量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【40m吊臂墜落】桃園吊車翻覆！行人嚇壞拔腿奔逃

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克8／18起「大杯以上買一送一」　連續兩天會員專屬小確幸

星巴克8／18起「大杯以上買一送一」　連續兩天會員專屬小確幸

35歲朴信惠拍大片完全不像媽！新身份竟然是台灣首位

35歲朴信惠拍大片完全不像媽！新身份竟然是台灣首位

婚姻經營有方法！「高幸福夫妻」都有3個共同習慣

婚姻經營有方法！「高幸福夫妻」都有3個共同習慣

超吸睛！愛馬仕推出繽紛幾何彩妝、Dior限量塗鴉彩妝只在官網賣 藏不住秘密「嘴巴大」的三個星座！TOP 1把獨家當魅力　喜歡被眾人注目 走路速度越快「越不快樂」　從小地方看你的人生愉悅指數 心機女三大星座！TOP 1傻白甜是偽裝　實際壞心又有手段 歐米茄海馬錶注入年輕活力　綠松石色兩種尺寸任選 超逞強星座Top 3！第一名最怕丟臉　太在意他人眼光讓自己活受罪 無印良品、HOLA同推限時優惠　8／28前最低單件5折起

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面