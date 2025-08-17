美周記／蘭蔻「小黑水」打開肌膚通道　美妝保養新作一次看

記者曾怡嘉／綜合報導

琳瑯滿目的美妝不知如何下手？一起來看看本周美妝新鮮貨，讓你快速了解，哪一款最適合你。

▲LANCOME 超極限肌因精華露，150ml，2,500元。

蘭蔻超極限肌因賦活系列推出有「小黑水」之稱的超極限肌因精華露，精準導入兩大修護核心成分「β-葡聚醣-CM™」及「普拉斯鏈™」，一滴即有99%膠原精華注入，水感質地卻蘊含如同精華液等級的濃度配比，幫助打開肌膚吸收通道，為後續保養打造吸收最佳化的穩定基底。

▲ Sisley 抗皺活膚御緻永恆活源精粹，30ml，16,800元。

Sisley全新抗皺膚御緻永恆活源精粹，提出與其追求「抗衰老」，更重要的是如何健康優雅與時間並行，而其中的關鍵要素就是要按下倍速老化的停止鍵，讓肌膚、血管、免疫系統健康地相互運作，才是維持肌膚年輕的關鍵密碼。

▲雪花秀 極致臻秀能量修護安瓶，15ml*4，18,000元。

雪花秀極致臻秀能量修護安瓶，以週期設計為核心，結合科學週期與修護機制，打造四劑一套、日夜皆可使用的高奢安瓶體驗，幫助重建更新節奏、強化膠原支撐，實現每日有感的逆齡蛻變。

▲朴信惠代言DR.WU 雙膠原蛋白胜肽粉。

維持青春不能靠外塗，營養輔助品也有加乘效果，DR.WU宣告品牌正式從擦的醫美保養品領域拓展至「吃的美容保健品」，此次更邀來韓星為此代言，9月即將推出雙膠原蛋白胜肽粉 ，突破傳統單一劑型的補充方式，為膠原保健市場帶來革新體驗。

▲LUSH 燕麥奶身體噴霧，1,800元。

LUSH精選歷年來最受歡迎的經典香氣，於今夏推出5款全新限量版身體噴霧，此系列包括全球創下每 22 秒就售出 1 瓶驚人紀錄的燕麥奶護髮噴霧香氣，以檸檬餅乾香氣引爆熱賣，如今首次以身體噴霧形式登場；以及一上市就在全台快速售罄的雨後微風身體噴霧，清新的羅勒香氣輕拂而過，再迎來紅木麝香的溫柔擁抱，一噴彷彿全身沉浸在潔淨卻撩人的寧靜時光之中。