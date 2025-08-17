UNIQLO曬黑版Hello Kitty太萌！日本夏日限定客製化T恤＋托特包必收

fb ig video ETtoday search mobile

記者鮑璿安／綜合報導

夏日玩心大爆發！UNIQLO 在日本再度攜手 Sanrio，透過 UTme! 平台推出全新「Hello Kitty Summer Days」客製系列。最大亮點就是 Kitty 難得以小麥色肌膚亮相，換上繽紛泳裝、戴上墨鏡或拿著游泳圈，化身活力滿滿的夏日女孩，展現與以往甜美模樣截然不同的陽光魅力。

▲▼ uniqlo 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ uniqlo 。（圖／翻攝自官網）

▲此次系列共推出 6 款限定印章，包括手拿衝浪板、穿著紅色連身泳裝、抱著泳圈等可愛場景 。（圖／翻攝自官網）

此次系列共推出 6 款限定印章，包括手拿衝浪板、穿著紅色連身泳裝、抱著泳圈等可愛場景，每一款都能呼應夏日度假氛圍。消費者可以利用 UTme! 的客製功能，將這些圖案自由排列組合，放大縮小或重疊拼貼，設計出專屬於自己的「夏日 Hello Kitty」。單品選擇上，UNIQLO 特別提供 短袖T恤、五分袖Oversize版型、童裝款式，以及超受歡迎的 托特包與迷你托特包。白色與黑色兩種底色選項，讓圖案的鮮明度與個人風格更具彈性。喜歡大容量實用包款的粉絲，推薦入手帆布材質托特包；而想展現可愛日常風格，則可選迷你尺寸，無論是上班、上課還是夏日出遊都能輕鬆搭配。

▲▼ uniqlo 。（圖／翻攝自官網）

這波聯名只在 日本限定店鋪與 UTme! 線上平台開放客製，即日起至 2025 年 9 月 30 日止。現場門市設有 iPad 平台能即時設計、立刻印製成品，讓粉絲不僅能帶走獨一無二的 Hello Kitty，也能留下夏日專屬的甜美回憶。「曬黑 Kitty」系列不只是周邊商品，而是把度假心情穿上身、背在手中的小巧思，想要一件既有收藏價值又能日常穿搭的單品，這次 UTme! 的限定企劃絕對是 Kitty 迷不能錯過的浪漫驚喜！

▲▼ 快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼ 快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼ 快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼ 快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼ 快時尚 。（圖／品牌提供）

▲ZARA本次與Butterbear全新聯名。（圖／品牌提供）

同時，ZARA本次與Butterbear的全新聯名，延續上一波的可愛童趣風，進一步強調「學院風混搭」，設計主軸聚焦於幾何條紋與格紋元素，單品涵蓋長短POLO衫、T恤、風衣外套、開襟毛衣等高實穿度款式，透過拼接與疊搭展現從夏末到秋初皆宜的搭配彈性。不只服飾多樣，配件區域也全面升級，包括絨毛吊飾、格紋髮飾、蕾絲領巾、貼紙與襪子等，全都融入復古校園風的可愛設計語彙。此波聯名更首次擴展為全齡化系列，推出男女裝共同單品，讓大小朋友都能擁抱Butterbear的溫柔可愛，即日起於ZARA全台門市與網路商店同步開賣。

