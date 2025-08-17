PS+LAB首登世貿美容展！東森自然美科技領航「輕醫美×輕加盟」3萬即刻創業搶進美業藍海

▲PS+LAB首度亮相世貿美容展，展區吸引眾多人潮參觀。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

今（8/17）東森自然美於世貿美容展隆重宣告旗下全新品牌PS+LAB正式亮相！品牌總監葉韋志、研發長蔡育儒登台發表主題演講，並於現場接受專訪，深入剖析品牌誕生契機、核心科技與未來拓點藍圖，展現東森自然美在科技美業與創業加盟的全方位布局，吸引眾多美容業者、創業族與消費者駐足體驗。

從市場觀察出發 瞄準輕醫美與小資創業潮流

PS+LAB品牌總監葉韋志指出，PS+LAB的成立源於對近年美容市場的深度觀察，年輕世代嚮往自由、彈性、自主的生活模式，並渴望兼顧收入與時間的創業型態；然而傳統美容院進場門檻高、投資壓力大，成為許多夢想創業者的最大阻礙。

PS+LAB因此以「輕創業×專業力×高效護膚」為核心理念，提出「輕加盟」模式：免去高壓庫存與龐大裝潢費，只需引進核心儀器與產品，即可開啟個人化美容服務。葉韋志總監表示，「PS+LAB」品牌強調「＋」的概念，象徵強強聯手；背後有東森集團作為後盾，僅在2024年就已累計突破千萬名消費者愛用、銷售超過1億件商品，展現上市集團的實力與信任感。「這樣的資源結合，讓如美睫、美甲等業者能夠無痛導入品牌服務，不僅提升客單價，也能有效增加坪效。」

對創業者而言，加入門檻極低，投資者不需擁有美容業執照，使用東森自然美54年專業研究團隊自有工廠，生產一條龍的專業研發產品；葉韋志總監笑說「3萬元就能買一條賽道，更直白地說，PS+LAB是『一見面就打臉』般的零門檻模式，人人都能快速展開事業」適合小資族、美業斜槓者與自由職人，開啟低負擔的創業之路。

▲總監葉韋志（右）於舞台分享品牌名中「+」的理念，強調集團與專業技術的強強聯手；研發長蔡育儒（左）現場解說PS+LAB的科研實力。

打破醫美門檻 核心科技亮點「無針脈衝水光機」

研發長蔡育儒表示，根據研究有近71%消費者為敏感肌，不敢隨意使用產品，但東森自然美旗下新創品牌「PS+LAB」的明星設備「無針脈衝水光機」，採用無需針劑、無創傷的無針脈衝水光機，利用高壓氣流瞬間打開皮膚通透性，將玻尿酸、胜肽等活性成分高速直達真皮層，完全不需針劑注射，且無痛、無傷口、即做即走。

結合「氧氣繃帶（專利注氧活膚科技）」技術，在導入營養成分的同時提升肌膚含氧量，促進代謝與膠原蛋白增生，達到保濕、亮膚、抗老與修護多重效果；相較傳統醫美療程，這種方式安全性更高、恢復期短，也降低了消費者的心理負擔，他笑說「只要約30分鐘就能看出打了水光前後的差異」，非常適合日常快速保養或重要場合前的急救護膚。

▲研發長蔡育儒強調PS+LAB產品經過嚴謹實驗數據支持，讓加盟主與消費者更具信心。

全方位產品線 客製化配方直擊肌膚痛點

PS+LAB的產品設計則呼應「全方位×客製化」理念，分為晶露、晶萃、美膚霜、活膚油與面膜五大系列。晶露系列主打基礎補水與修護，玻潤晶露富含玻尿酸與鎖水磁石，能立即補水；澎彈晶露則以積雪草、洋甘菊為核心，舒緩肌膚並抵禦初老；白瓷晶露加入玫瑰花水與花蜜，能夠提亮膚色改善暗沉；修護晶露有甘草萃取，能鎮靜肌膚，舒緩不適。

晶萃系列的立提玻潤晶萃結合複合胜肽與青柚籽精華，兼顧深層補水與肌膚支撐；白瓷晶亮晶萃則以九胜肽-1、除黑嫩白植物提取、ATP複合能量精華，能調理膚質並提升透明感。賦活澎潤晶萃則聚焦在彈力修護，透過大豆胜肽與玻尿酸的作用，讓肌膚恢復澎潤緊緻。若是膚況偏敏感或有痘疤困擾，淨煥修護晶萃結合天然鎖水磁石與TNZ細緻抗痘素精華等，能同時修護受損肌膚並強化屏障。

▲民眾體驗PS+LAB智慧儀器。

延伸至日常保養，PS+LAB的精華美膚霜系列提供四種選擇。玻潤美膚霜專注深度滋潤，三重鎖水為乾燥肌補足水分；澎彈美膚霜添加木薯拉提素，能像細密的網線般收緊肌膚紋路，帶來明顯拉提感；白瓷美膚霜則結合海底熱泉專利微生物與專利巨藻幹細胞，幫助修復、再生並提升肌膚免疫力；修護美膚霜則以菸鹼酸、傳明酸和美白九胜肽多重配方，抑制黑色素生成，讓膚色均勻亮澤。

此外，還有澎彈活膚油專為乾燥與失去彈性的肌膚設計，能迅速滋養並恢復柔軟；面膜產品則是「急救型」保養，針對保濕、亮白與修護需求，讓消費者能在短時間內獲得明顯改善。這些產品搭配儀器導入，形成完整護膚系統，展現PS+LAB「科技＋專業」的雙重特色 。

▲PS+LAB現場儀器示範結合專業講解，讓創業者看見輕醫美導入的可行性。

輕加盟＋科技助攻美業轉型升級 現場體驗科技與創業雙魅力

葉韋志強調，傳統美容產業面臨成長瓶頸，PS+LAB與智能儀器的結合，能協助業者升級服務力與營收結構。「一機多效」的特性可同時服務多種膚質，並提高加購與複購率，讓業者在低投資門檻下也能創造高客單價；加盟主還可獲得總部提供的完整培訓、技術支援與行銷資源，結合AI演算法與肌膚檢測，為顧客量身打造專屬護膚方案，提升顧客信任與忠誠度。

在世貿美容展的PS+LAB攤位，除了有品牌專屬行動車展示與現場專訪外，也設置DIY護膚體驗區，讓參觀者親身感受無針脈衝水光機的高效滲透力與產品質地。現場並提供美容展限定優惠與創業洽談服務，讓有意投入美業的參觀者一次了解品牌與合作方案。

▲PS+LAB總監葉韋志認為新品牌能夠「3萬元即刻創業」，提供想要創業的人非常好入門的方式，也吸引了世貿展現場民眾熱烈詢問加盟方案。

展望2025 鎖定全台與自由職人市場

總經理宋湘嵐指出，東森自然美50多年來與許多加盟主合作，觀察到「新生代年輕消費者對於創業有很高的意願，但是卻沒有辦法找到一個很『輕薄』的加盟系統」，這正是PS+LAB誕生的初心。她強調，未來市場講求「跨界混搭」的行銷方式，PS+LAB能夠「幫各個行業賦能，不管你是自己經營小型的美甲、美睫或是餐飲業、服裝店，都能有一個非常好服務會員的機會」。她進一步說明，這樣的模式「希望能夠幫所有對美容有興趣的人有新的機會來接觸這個行業，用最低的門檻來創造一個最大的價值」。

▲總經理宋湘嵐強調，PS+LAB能夠幫忙各個行業賦能，符合未來市場創業趨勢。

從市場反應來看，PS+LAB自上市三個月以來，「目前已經有近100多個加盟老師正在接洽中」，顯示這樣的輕加盟模式確實受到創業族群的熱烈迴響。展望未來，宋湘嵐也訂下目標，希望未來能「在市面上超過1000家」，並透過「儀器加上好的產品做結合，用更簡單的方式讓年輕的女性更容易創業」，持續拓展市場版圖。

PS+LAB的亮相，結合了東森自然美在科技美業的深厚基礎與AI智慧儀器的創新力量，為市場帶來「輕醫美×科技×創業加盟」的全新模式；不僅是品牌的新篇章，更是美容產業進入智慧化、低門檻、高成效時代的重要里程碑。PS+LAB將於8/21（四）在台北地下街K區，正式開啟品牌第一站，現場設有DIY體驗服務，讓參觀者親身感受客製化護膚流程與無針水光科技魅力，走過路過不要錯過！

▲PS+LAB創業零門檻，讓美睫、美甲業者也能輕鬆導入儀器，提供更多服務吸客。