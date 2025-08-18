fb ig video ETtoday search mobile

星巴克今起「連續4天買一送一」　2訣竅進店買現賺一杯

>

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

▲本周星巴克買一送一大爆發。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克本周優惠滿滿，今起一連4天都推出好友分享優惠，今（8／18）起至8／19為「星享成雙 好友分享」，星禮程會員使用，至店購買兩杯大杯以上飲品，即可享買一送一優惠；8／20至8／21則推出「指定品項 好友分享日」，只要購買指定13款飲品，就可享大杯以上買一送一，揪好友或獨享都讓小確幸瞬間加倍。 

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

星巴克從8／18 至 8／19 一連兩天，推出星禮程會員專屬的「星享成雙 好友分享」活動，優惠期間從上午 11 點到晚上 8 點，星禮程會員至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

而從8／20至8／21一連兩天，推出「好咖友一起喝咖啡 指定品項 好友分享日」，優惠期間從上午上午 11 點到晚上 8 點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。指定品項飲品包括檸檬冷萃咖啡、冷萃咖啡、那堤（含特選）、美式咖啡（含特選）、馥列白（含特選）、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、芒果火龍果冰雪星沁爽、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、蘭姆葡萄風味奶香咖啡、繽紛紫紅薯奶霜星冰樂、脆糖紫紅薯燕麥瑪奇朵（含特選）。

部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請看文後列表。

▲Nespresso與福里安花神咖啡館推聯名活動。（圖／品牌提供）

近期Nespresso與福里安花神咖啡館台北分店推出限定聯名，即起至8／31止，於福里安花神咖啡館新光三越A9台北分店、Nespresso 新光三越A11信義店、忠孝SOGO、板橋大遠百精品店拍照打卡分享聯名活動，即可於指定精品店兌換該
店限定「花神聯名拉花拿鐵」或「花神公爵特調」；至福里安花神咖啡館台北分店選購任一套餐，可隨餐加贈「Nespresso福里安花神聯名款膠囊咖啡」。

▲Nespresso與福里安花神咖啡館推聯名活動。（圖／品牌提供）

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、京站、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、萬里、龍門、101典藏、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, nespresso

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【真勇敢？】騎士見紅燈照闖「把警察當空氣」

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

自然捲超適合短髮！8款自然捲短髮推薦　耳下層次好整理不亂翹

自然捲超適合短髮！8款自然捲短髮推薦　耳下層次好整理不亂翹

30歲後的友誼新法則　接受疏遠是正常現象、不再追求朋友多

30歲後的友誼新法則　接受疏遠是正常現象、不再追求朋友多

鞋頭必關注最新球鞋！NB 1000全新色超帥、HOKA聯名入手資訊一次看

鞋頭必關注最新球鞋！NB 1000全新色超帥、HOKA聯名入手資訊一次看

星巴克8／18起「大杯以上買一送一」　連續兩天會員專屬小確幸 UNIQLO曬黑版Hello Kitty太萌！日本夏日限定客製化T恤＋托特包必收 上班族最強早八生存術！3步驟「高級感通勤妝」美到連同事都羨慕 IKEA打折必買清單　網狂推7大收納好物小宅秒翻倍大空間 朴寶劍來台穿CELINE運動外套機場造型帥翻！清新捲髮超萌 星巴克今起「連續4天買一送一」　2訣竅進店買現賺一杯 35歲朴信惠拍大片完全不像媽！新身份竟然是台灣首位

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面