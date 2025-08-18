fb ig video ETtoday search mobile

Kendall Jenner超模級身材野性美全開！穿Alo瑜伽服騎馬　極簡單品必收

記者鮑璿安／綜合報導

時尚超模 Kendall Jenner 再度成為矚目焦點，近日她與運動休閒品牌 Alo Yoga 攜手，為 2025 秋季廣告拍攝全新大片，以壯闊的美國西部沙漠為舞台，詮釋品牌全新 「Core Collection」 系列，展現她超模級別無可挑剔的完美身材。

▲時尚超模 Kendall Jenner 再度成為矚目焦點，近日她與運動休閒品牌 Alo Yoga 攜手，為 2025 秋季廣告拍攝全新大片 。

此次形象廣告取景於猶他州知名度假地 Amangiri，在廣袤無垠的自然景致下，Kendall 或伸展肢體或騎馬馳騁，展現出自由、專注與平靜的氛圍。她身穿黑色極簡運動內衣搭配緊身單車短褲，俐落身形完美映襯荒漠背景；換上深咖啡色短版上衣與高腰短褲時，則散發低調沉穩的禪意之美。而最吸睛的一幕，莫過於她穿著純白套裝，騎乘黑馬馳騁在荒原，強烈對比更襯托出她冷冽而迷人的氣場。

Alo Yoga 此番推出的 Core Collection 以「健康即是奢華」為理念，強調透過慢節奏與有意識的運動來找回身心平衡。單品涵蓋運動衣櫥中必備元素，包括比基尼剪裁的短版上衣、人氣 Airbrush 單車短褲，以及專為涼夜設計的短版羽絨背心。色彩以大地色系為主，如濃郁的濃縮咖啡棕與純淨白，百搭又充滿時尚感。系列還包括 Kendall 著用的 Alo Yoga 跑鞋，簡潔的全黑設計實用又不失潮流。Kendall 在訪談中表示，品牌關於養生與自我照顧的理念深深與她共鳴：「無論在旅行、拍攝現場，或在家休養，我總是依靠那些小小的生活習慣讓自己保持穩定。」

