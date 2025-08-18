fb ig video ETtoday search mobile

內外刺激加速肌膚老化　高效安瓶成美肌快充能量

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

隨著現代人壓力情緒的影響，還有外在環境的刺激，肌膚比起過往更容易老化，因此，具有高效活性的安瓶保養，被許多人愛用，透過細小分子為肌膚迅速補充滿滿營養，達到抗老緊緻的狀態；近期就有不少厲害的安瓶單品推出，可以加強肌膚修護能量。

＃雪花秀 極致臻秀能量修護安瓶，15ml*4、售價18000元

雪花秀,東森自然美,La Vinée,安瓶,保養,抗老,美白。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

雪花秀以人蔘為核心，研發出多款廣受喜愛的保養單品，這次全新的頂級系列打造極致臻秀能量修護安瓶，以肌膚更新周期約28天，運用4種不同的劑型與配方，每周用一管，達到全方位的調理，由第一支水感的白蔘酵素開始煥新肌膚表層，第二支透過首創肌因雙微囊科技將高效A醇與隱形肌因蔘送達肌膚深層，第三支採用人蔘果緊緻萃取雕塑輪廓線，最後人蔘籽微囊全方位鎖住抗老關鍵，啟動修護力。

＃東森自然美 BIO UP 377光采美白安瓶，30ml、售價3280元

雪花秀,東森自然美,La Vinée,安瓶,保養,抗老,美白。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

BIO UP系列向來以親民的價格備受推崇，針對夏季容易曬黑、暗沉的肌膚，提供高濃度的白皙配方，添加高純度99%的德國專利377亮白成分，再搭配拋光酵母、維他命C糖苷、菸醯胺等7種美白成分，可以全方位提亮肌膚光澤透白，並且選用日本鶴岡市「庄內米」萃取的米精粹，搭配月山－朝日山系釀製的阿魏酸乙酯，能夠強化肌膚屏障，由內而外散發自然光采。

＃La Vinée 核心因子安瓶，30ml、售價2580元

雪花秀,東森自然美,La Vinée,安瓶,保養,抗老,美白。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

以「情緒同步 X 結構式保養」為理念，專為亞洲肌膚設計的低敏、無酒精、無香料、無高刺激成分，其中，核心因子安瓶擁有高濃度無水的配方，包含：光導抗氧因子、杏仁酸、琥珀酸等複合亮膚因子，能夠溫和調理肌膚老廢角質，同時細緻毛孔。

關鍵字：

雪花秀, 東森自然美, La Vinée, 安瓶, 保養, 抗老, 美白

