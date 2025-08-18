許路兒近期愛用鞋包搜出來　時尚「帶貨女王」平價＆精品通通有

▲許路兒近期愛用鞋包搜出來。（圖／許路兒IG，下同）

圖文／CTWANT

逆齡女神許路兒才剛慶祝完50歲生日，卻依然像少女般青春洋溢，完全看不出歲月的痕跡！身為最強「帶貨女王」的她，時常在社群分享穿搭，不管是充滿活力的日常穿搭、還是街頭魅力十足的配件，無時無刻都在引領潮流。這次就把許路兒近期愛用鞋包搜出來，跟著買不出錯！

帶貨女王許路兒同款鞋：adidas Originals SAMBA JANE

許路兒在IG上曬出adidas OriginalsSAMBA JANE，穿上整套休閒風格，並寫下：「出門細肩帶上衣變成我很愛的搭配單品、下身簡單搭個略帶慵懶的三線澎澎感長裙，就是有一種我很愛的鬆弛感～今年的薄底鞋相信時髦的朋友們一定都有被燒到，尤其是瑪麗珍鞋型的#SAMBAJANE誰穿誰時髦，除了搭小白襪，黑網襪也好可愛，就算不穿襪子也好看，愛薄底鞋的朋友這夏天不能錯過吧！」

這雙席捲韓國潮流圈的SAMBA JANE芭蕾薄底鞋，保留經典鞋型，融合芭蕾元素轉化為瑪莉珍設計，煥新演繹經典運動鞋輪廓，展現甜酷氣質。

帶貨女王許路兒同款包：DIOR D-Motion包

可甜可酷的許路兒，這套黑色西裝式馬甲背心、搭配同色系西裝寬褲，時髦有型，搭配一顆熱銷話題款的DIOR D-Motion包，直接成為最強穿搭範本！她也分享：「DIOR全新D-Motion，能舒適的肩背或斜背，束口設計讓包包可率性搭配也可以帶些優雅感。」

DIOR D-Motion包以柔和曲線呈現，飾有品牌標誌性的大型籐格紋（Macrocannage），並點綴精緻工藝細節D.I.O.R吊飾，為整體設計增添一抹優雅。D-Motion包款展現自由與動感精神，配備可調式肩帶，能舒適地肩背或斜背，並設有束口設計，提升實用性。

帶貨女王許路兒同款鞋：Hogan Cool系列

知性學院風、許路兒也完美駕馭，穿上一件白色襯衫洋裝、淺灰色中筒襪，搭配HoganCool系列厚底鞋，氣質直接飆滿分！許路兒也分享這雙鞋，無論搭褲裝還是裙裝，只要配雙可愛小襪子就立刻吸睛，而且有一點厚底，穿起來不只修飾腿型，還很輕盈好走！

帶貨女王許路兒同款包： Louis Vuitton Off Duty背包

許路兒穿上白襯衫蓬袖設計洋裝，化身優雅系女神，搭配時髦又百搭的Off Duty背包，打造可塩可甜風格。她更大推這款Off Duty擁有休閒流浪包廓形，珠寶般的銀色鏈帶好好看，而且包包有多種背法，不同穿搭與使用情境快速切換，滿足日常與多樣風格需求！

這顆最新的Louis Vuitton Off Duty背包，以休閒隨興兼具個性造型為設計概念，打造出實用功能與低調的搖滾風格，採用柔軟的高級小羊皮製作，手感舒適且堅固耐用，調整肩帶後可隨意手提、肩背或斜背，變化不同造型。包內有收納貼袋，方便收納各種小物。

延伸閱讀

▸ 夫妻網紅出國行程全問ChatGPT 糗了！2人被拒登機她淚灑機場

▸ 夫妻才替4歲女兒慶生 難得單獨約會被發現「陳屍摩鐵浴缸」

▸ 原始連結