fb ig video ETtoday search mobile

IKEA省水系列「用量直接看」　主打輕鬆安裝免請師傅

>

▲IKEA推出全新BERGVATTNET省水系列。（圖／品牌提供）

▲IKEA推出全新BERGVATTNET省水系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

總覺得付水費有點吃力，IKEA推出全新BERGVATTNET省水系列有可能打中你，主打簡單安裝，包括「蓮蓬頭水錶」可即時監測用水量，以及「自動分流器」讓你儲存開熱水變熱前的冷水，輕鬆回收再利用，澆花洗衣更方便。

▲IKEA推出全新BERGVATTNET省水系列。（圖／品牌提供）

IKEA BERGVATTNET蓮蓬頭水錶標榜安裝在多數淋浴龍頭上，不用專業施工就能完成，可即時顯示淋浴過程中的累積用水量，讓使用者清楚知道自己花了多少水，也能幫助養成省水意識。甚至還能舉辦「省水比賽」，讓洗澡多點趣味，售價1,799元。

▲IKEA推出全新BERGVATTNET省水系列。（圖／品牌提供）▲IKEA推出全新BERGVATTNET省水系列。（圖／品牌提供）

而洗澡時等待熱水的冷水浪費問題，IKEA也想到了（有夠認真），蓮蓬頭自動分流器能在水溫尚未達到32度C時，把冷水導入水桶儲存，等水熱再自動切換到蓮蓬頭，不需要手動切換。這些冷水可以拿來沖馬桶、拖地或澆花，售價990元。
此外，BERGVATTNET系列還有專用水桶，容量為8公升，有傾水口設計方便倒水，內建可拆式層架，能收納衛浴用品，也能拆下來清洗，售價279元。單段式蓮蓬頭透過小口徑設計，即使水量不足也能保持舒服的沖洗感受，售價379元。

▲IKEA推出全新BERGVATTNET省水系列。（圖／品牌提供）

其他包括霧面材質的洗臉盆水龍頭，不容易留下水漬，俏皮的藍色調也能讓浴室多一點清爽感，售價890元。水滴圖樣浴簾可直接丟進洗衣機清洗，洗完曬一曬就能繼續用，售價349元。浴室腳踏墊上層材質柔軟，底部有防滑乳膠設計，踩感舒適，售價299元。

▲IKEA推出全新BERGVATTNET省水系列。（圖／品牌提供）▲IKEA推出全新BERGVATTNET省水系列。（圖／品牌提供）

小米近日在台上市旗下首款「桌上型洗碗機」產品，主打精巧機身設計與多功能整合，支援自動高溫清洗、烘乾與收納等功能，最多可同時清洗39件餐具，並具備五種不同洗程設定，適合2至5人家庭使用，售價11,999元。

▲小米推首款桌上型洗碗機。（圖／品牌提供）

Xiaomi 桌上型洗碗機採用上下雙向噴灑臂設計，標榜清洗過程可釋出高達34道水柱，去除碗盤上的油漬與食物殘渣。內建5種模式包括智慧清洗、標準清洗、高功率、快速與節能清洗，可依據實際餐具髒污程度調整，有網友分享一次洗程約3小時。

▲小米推首款桌上型洗碗機。（圖／品牌提供）

機體採用折疊式機門，打開機門加上機身約60公分，機身寬度55公分、深度35公分，即使廚房空間有限也能擺放，記得通風口與櫃牆面需預留20公分空間、距離上方櫃體需預留8公分，其產品需連接家庭水管直接供水。整體外觀以白色極簡風格為主，可搭配現代廚房多數裝潢風格。

▲小米推首款桌上型洗碗機。（圖／品牌提供）

關鍵字：

省水, 節能, 環保, IKEA, 新品, BERGVATTNET

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【館長深圳行】館長大讚深圳燈光秀！　喊話：「希望台灣也有但目前缺電」

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起「連續4天買一送一」　2訣竅進店買現賺一杯

星巴克今起「連續4天買一送一」　2訣竅進店買現賺一杯

自然捲超適合短髮！8款自然捲短髮推薦　耳下層次好整理不亂翹

自然捲超適合短髮！8款自然捲短髮推薦　耳下層次好整理不亂翹

30歲後的友誼新法則　接受疏遠是正常現象、不再追求朋友多

30歲後的友誼新法則　接受疏遠是正常現象、不再追求朋友多

鞋頭必關注最新球鞋！NB 1000全新色超帥、HOKA聯名入手資訊一次看 星巴克8／18起「大杯以上買一送一」　連續兩天會員專屬小確幸 UNIQLO曬黑版Hello Kitty太萌！日本夏日限定客製化T恤＋托特包必收 上班族最強早八生存術！3步驟「高級感通勤妝」美到連同事都羨慕 IKEA打折必買清單　網狂推7大收納好物小宅秒翻倍大空間 朴寶劍來台穿CELINE運動外套機場造型帥翻！清新捲髮超萌 35歲朴信惠拍大片完全不像媽！新身份竟然是台灣首位

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面