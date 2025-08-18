IKEA省水系列「用量直接看」　主打輕鬆安裝免請師傅

▲IKEA推出全新BERGVATTNET省水系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導



總覺得付水費有點吃力，IKEA推出全新BERGVATTNET省水系列有可能打中你，主打簡單安裝，包括「蓮蓬頭水錶」可即時監測用水量，以及「自動分流器」讓你儲存開熱水變熱前的冷水，輕鬆回收再利用，澆花洗衣更方便。





IKEA BERGVATTNET蓮蓬頭水錶標榜安裝在多數淋浴龍頭上，不用專業施工就能完成，可即時顯示淋浴過程中的累積用水量，讓使用者清楚知道自己花了多少水，也能幫助養成省水意識。甚至還能舉辦「省水比賽」，讓洗澡多點趣味，售價1,799元。





而洗澡時等待熱水的冷水浪費問題，IKEA也想到了（有夠認真），蓮蓬頭自動分流器能在水溫尚未達到32度C時，把冷水導入水桶儲存，等水熱再自動切換到蓮蓬頭，不需要手動切換。這些冷水可以拿來沖馬桶、拖地或澆花，售價990元。

此外，BERGVATTNET系列還有專用水桶，容量為8公升，有傾水口設計方便倒水，內建可拆式層架，能收納衛浴用品，也能拆下來清洗，售價279元。單段式蓮蓬頭透過小口徑設計，即使水量不足也能保持舒服的沖洗感受，售價379元。





其他包括霧面材質的洗臉盆水龍頭，不容易留下水漬，俏皮的藍色調也能讓浴室多一點清爽感，售價890元。水滴圖樣浴簾可直接丟進洗衣機清洗，洗完曬一曬就能繼續用，售價349元。浴室腳踏墊上層材質柔軟，底部有防滑乳膠設計，踩感舒適，售價299元。

小米近日在台上市旗下首款「桌上型洗碗機」產品，主打精巧機身設計與多功能整合，支援自動高溫清洗、烘乾與收納等功能，最多可同時清洗39件餐具，並具備五種不同洗程設定，適合2至5人家庭使用，售價11,999元。

Xiaomi 桌上型洗碗機採用上下雙向噴灑臂設計，標榜清洗過程可釋出高達34道水柱，去除碗盤上的油漬與食物殘渣。內建5種模式包括智慧清洗、標準清洗、高功率、快速與節能清洗，可依據實際餐具髒污程度調整，有網友分享一次洗程約3小時。

機體採用折疊式機門，打開機門加上機身約60公分，機身寬度55公分、深度35公分，即使廚房空間有限也能擺放，記得通風口與櫃牆面需預留20公分空間、距離上方櫃體需預留8公分，其產品需連接家庭水管直接供水。整體外觀以白色極簡風格為主，可搭配現代廚房多數裝潢風格。