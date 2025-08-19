fb ig video ETtoday search mobile

10年後想過什麼樣的生活？　3個做法找出人生方向

▲日後想過什麼樣的生活，對每個年齡層都是個大哉問。

▲日後想過什麼樣的生活，對每個年齡層都是個大哉問，有幾種方法可以幫你確認。

記者蔡惠如／綜合報導

無論在哪一個年齡層，「你想要什麼樣的人生」、「之後想過什麼樣的生活」這類問題，都是大哉問，許多人跟著別人上大學、考研究所，也不是真的那麼喜歡讀書，只是還沒想出之後要幹嘛，覺得思考未來既傷神又不切實際，但說真的是遲早要面對的事，專家建議3個方法幫你找出方向。

與其假設，不如實際接觸看看
小時候大家都寫過「我的志願」的文章吧？隨著這些年的成長，志願可能越來越多（但想做總統這種志願可能越來越少），先設想幾個你有興趣的領域，去體驗看看。

像是想做攝影師、叢書編輯、公關、客戶服務或餐廳老闆，就規劃自己空閒的時間，去詢問看看兼職、工讀或是實習等等的機會，當然不可能馬上就當攝影師，但至少能親身了解，攝影師究竟是怎樣的工作，需要處理哪類的事情，跟你原本的認知一定不同，因為在按下快門之外，一定有其他的事務要處理。

確認自己真的喜歡並了解大致的工作，明白這是自己想要的，再看看需要符合哪類的資格，再去努力才不會浪費時間。或許去做實習、工讀生無法讓你賺很多錢，但有時候獲得的經驗是更重要的，可以讓你省下一大段人生寶貴的時光。

不喜歡，不要硬撐
如果讀這類科系，或者是現在的工作讓你每天早上起床，想到做這件事很痛苦，不要用「都已經開始唸了」、「都已經選了」、「就看在錢的份上」這種理由來要自己持續去做，以工作來說，這種痛苦遲早會讓你離職的，還不如去其他公司或領域耕耘，還比較不會浪費時間，除非那報酬真的非常可觀。

唸自己不喜歡的科系，出社會工作通常不會找相關的職業，那還不如省下時間去學其他的，就算找到相關工作，不也是把人生痛苦的光陰拉長嗎？怎樣都不合算。

還可以，就撐久一點
「滾石不生苔」這句話是有意義的，除非你要的方向非常明確，不然若現在你覺得目前讀書、工作狀況還OK，還能有其他學習的地方，就應該待的更久一點。

因為成就感是需要累積的，沒有人一入行就是大師，大師是經歷數十年養成的，累積經驗、實力跟人脈，需要時間經營，不是只靠運氣好就可以，當你想要經營某種領域，整個人生規劃跟習慣都會慢慢配合進來，屆時你才有獲得成就的機會。

