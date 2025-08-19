安格斯12星座一周運勢8／18-8／24　牡羊桃花紛飛、天秤小心強勢過頭

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



太陽水星五宮、火星四宮的組合，對於這周的牡羊座而言可說是桃花紛飛、魅力滿載的時期，容易在社交場合、各式興趣嗜好活動或參與的創意計畫中發光發熱，單身者遇到欣賞對象的機率大增，你的直率與幽默會成為吸睛關鍵。有伴者要注意火星可能引發在居家事務上的小摩擦，可用幽默化解引戰。

金牛 4.21～5.20



行星為這周金牛座帶來了溫暖細膩的交流氛圍，特別是自己熟悉的人際圈、同溫層，會對於單身金牛特別有利，透過熟人聚會場合、課程等能遇到志趣相投的人，不妨用輕鬆的話題開場。有伴者在炎炎夏日中較適合在家中共度時光，能營造涼爽自在的放鬆氛圍，一起看電影、嘗試新食譜都是超適合牛牛情侶檔的活動。

雙子 5.21～6.20



得到水星與天王星的庇佑，雙子這周在溝通、出遊與資訊交換相關的事務特別有優勢，也能成為感情與人際互動的橋樑，單身雙子機智與反應力是你的加分武器，不妨拿出自信，在人多的場合展現自己。與情人的相處表面和諧，但仍需進一步溝通，可透過多聊彼此近期的想法與計畫增進理解，但避免在家庭相關的決策上意見衝突。

巨蟹 6.21～7.21



這周巨蟹座本命宮中金星引動，為你增添溫柔與吸引力，感情中的你將會愈來愈重視價值觀與安全感，有伴者可與情人一同擬訂兩人的生活方針、財務規劃或是共同目標等，對齊彼此的想法，可以讓你更安心。單身巨蟹可能被對方的責任感與實際作風吸引，也會吸引欣賞你真誠的人，但要留意不要過度用物質或照顧取悅對方。

獅子 7.22～8.22



這周獅子座持續站在眾人目光集中的鎂光燈前，金星在第十二宮則增加了你在情感上內斂又深情的一面，儘管外在社交場合耀眼，但私下會更渴望情人的關注與浪漫表現，會想要更深層的心靈交流。單身獅子本周雖然桃花不減，但默默追求真正的情感連結，不再只想「玩玩」，最好能多方觀察喜歡的對方，別一味的戀愛腦喔！

處女 8.23～9.22



處女座這周仍處在一個情感的閉關期，感情與人際上傾向低調與觀察，不輕易展露內心。這段時間單身處女座不急於投入感情，在心儀對象面前，適合用穩健的方式累積信任，透過貼心的關懷和默默協助，會比大張旗鼓的浪漫攻勢更加分。有伴者這周需要在觀察與表達之間找到平衡，透過細膩貼心的關心或幫忙，會比起甜言蜜語更來得有感。

天秤 9.23～10.22



火星持續在天秤的命宮燃燒，也讓天秤展現了難得的行動力與主見。單身天秤不愁尋覓不到知音，近期在團體聚會或工作上容易遇到相同頻率的對象，用不著快速走進感情反而更自在；有伴者避免在互動中爭輸贏，火星加持容易讓你變得強勢，除了善用這股力量之外，也要留意別讓過於強勢的作風削弱彼此的默契喔！

天蠍 10.23～11.22



天蠍座這周得時時把焦點放在自己和感情上，避免一股腦的栽進工作中，特別是戀愛中的蠍蠍，偶爾需要分神來關注另一半最近的動態，你的支持與鼓勵或許簡單，卻能成為對方前進的動力！單身天蠍可能期望在專業場合或學習活動中遇見對你有啟發的人，但建議你公歸公私歸私，千萬別把兩種關係混為一談。

射手 11.23～12.21



雖然射手在今年夏天特別渴望在感情與人際中的火花，然而九宮中的太陽很可能把你帶離人群，這周裡的你會有更多機會探索身邊不曾接觸的新鮮事物，也會把焦點放在自己身上，單身者桃花雖然稀稀落落，卻是一個檢視自己的好機會，別再被曖昧牽著走囉！有伴者能透過旅遊為關係注入活力，你的熱情感染力很強，也要當心緋聞曖昧將兩人距離拉得更遠！

摩羯 12.22～1.19



摩羯八宮在這周成為影響的核心，與深層關係、財務與信任有關的議題可能備受考驗！感情上適合開誠佈公與伴侶深入談論兩人未來的金錢規劃、共同目標或情感界線，雖然有點嚴肅，但共識建立後感情將能翻倍增長！單身摩羯還需要靜心等待和沉澱，面對不明所以的示好，要先確定對方的背景與意圖。

水瓶 1.20～2.18



人際間的合作與關係互動似乎像夏日高溫一樣熱絡，在冥王星逆行之下，提醒水瓶座要懂得在關係中保持自我立場。這周的單身水瓶桃花不弱，特別是身邊有些投以好感的對象，要觀察對方是否真心，而不是因氛圍暫時親近。有伴者感情上要更細心經營，伴侶可能需要你更多的傾聽與共情，別因為忙碌而把對方晾一邊喔！

雙魚 2.19～3.20



雙魚這周感情與人際好運將來自日常相處與細節關懷，火星在第七宮提醒你在人際中控制情緒與語氣，避免因一時爭輸贏而影響關係。單身魚可能在工作環境、運動課程或志願活動中遇到聊得來的人，親切與真誠笑容會是你的秘密武器；與身邊心儀對象的距離會拉近，可試著從小事建立默契；有伴者，與情人之間的小浪漫將更上一層樓，可在生活細節上多給伴侶驚喜。

