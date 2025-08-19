fb ig video ETtoday search mobile

安格斯12星座一周運勢8／18-8／24　牡羊桃花紛飛、天秤小心強勢過頭

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

太陽水星五宮、火星四宮的組合，對於這周的牡羊座而言可說是桃花紛飛、魅力滿載的時期，容易在社交場合、各式興趣嗜好活動或參與的創意計畫中發光發熱，單身者遇到欣賞對象的機率大增，你的直率與幽默會成為吸睛關鍵。有伴者要注意火星可能引發在居家事務上的小摩擦，可用幽默化解引戰。

金牛 4.21～5.20

行星為這周金牛座帶來了溫暖細膩的交流氛圍，特別是自己熟悉的人際圈、同溫層，會對於單身金牛特別有利，透過熟人聚會場合、課程等能遇到志趣相投的人，不妨用輕鬆的話題開場。有伴者在炎炎夏日中較適合在家中共度時光，能營造涼爽自在的放鬆氛圍，一起看電影、嘗試新食譜都是超適合牛牛情侶檔的活動。

雙子 5.21～6.20

得到水星與天王星的庇佑，雙子這周在溝通、出遊與資訊交換相關的事務特別有優勢，也能成為感情與人際互動的橋樑，單身雙子機智與反應力是你的加分武器，不妨拿出自信，在人多的場合展現自己。與情人的相處表面和諧，但仍需進一步溝通，可透過多聊彼此近期的想法與計畫增進理解，但避免在家庭相關的決策上意見衝突。

巨蟹 6.21～7.21

這周巨蟹座本命宮中金星引動，為你增添溫柔與吸引力，感情中的你將會愈來愈重視價值觀與安全感，有伴者可與情人一同擬訂兩人的生活方針、財務規劃或是共同目標等，對齊彼此的想法，可以讓你更安心。單身巨蟹可能被對方的責任感與實際作風吸引，也會吸引欣賞你真誠的人，但要留意不要過度用物質或照顧取悅對方。

獅子 7.22～8.22

這周獅子座持續站在眾人目光集中的鎂光燈前，金星在第十二宮則增加了你在情感上內斂又深情的一面，儘管外在社交場合耀眼，但私下會更渴望情人的關注與浪漫表現，會想要更深層的心靈交流。單身獅子本周雖然桃花不減，但默默追求真正的情感連結，不再只想「玩玩」，最好能多方觀察喜歡的對方，別一味的戀愛腦喔！

處女 8.23～9.22

處女座這周仍處在一個情感的閉關期，感情與人際上傾向低調與觀察，不輕易展露內心。這段時間單身處女座不急於投入感情，在心儀對象面前，適合用穩健的方式累積信任，透過貼心的關懷和默默協助，會比大張旗鼓的浪漫攻勢更加分。有伴者這周需要在觀察與表達之間找到平衡，透過細膩貼心的關心或幫忙，會比起甜言蜜語更來得有感。

天秤 9.23～10.22

火星持續在天秤的命宮燃燒，也讓天秤展現了難得的行動力與主見。單身天秤不愁尋覓不到知音，近期在團體聚會或工作上容易遇到相同頻率的對象，用不著快速走進感情反而更自在；有伴者避免在互動中爭輸贏，火星加持容易讓你變得強勢，除了善用這股力量之外，也要留意別讓過於強勢的作風削弱彼此的默契喔！

天蠍 10.23～11.22

天蠍座這周得時時把焦點放在自己和感情上，避免一股腦的栽進工作中，特別是戀愛中的蠍蠍，偶爾需要分神來關注另一半最近的動態，你的支持與鼓勵或許簡單，卻能成為對方前進的動力！單身天蠍可能期望在專業場合或學習活動中遇見對你有啟發的人，但建議你公歸公私歸私，千萬別把兩種關係混為一談。

射手 11.23～12.21

雖然射手在今年夏天特別渴望在感情與人際中的火花，然而九宮中的太陽很可能把你帶離人群，這周裡的你會有更多機會探索身邊不曾接觸的新鮮事物，也會把焦點放在自己身上，單身者桃花雖然稀稀落落，卻是一個檢視自己的好機會，別再被曖昧牽著走囉！有伴者能透過旅遊為關係注入活力，你的熱情感染力很強，也要當心緋聞曖昧將兩人距離拉得更遠！

摩羯 12.22～1.19

摩羯八宮在這周成為影響的核心，與深層關係、財務與信任有關的議題可能備受考驗！感情上適合開誠佈公與伴侶深入談論兩人未來的金錢規劃、共同目標或情感界線，雖然有點嚴肅，但共識建立後感情將能翻倍增長！單身摩羯還需要靜心等待和沉澱，面對不明所以的示好，要先確定對方的背景與意圖。

水瓶 1.20～2.18

人際間的合作與關係互動似乎像夏日高溫一樣熱絡，在冥王星逆行之下，提醒水瓶座要懂得在關係中保持自我立場。這周的單身水瓶桃花不弱，特別是身邊有些投以好感的對象，要觀察對方是否真心，而不是因氛圍暫時親近。有伴者感情上要更細心經營，伴侶可能需要你更多的傾聽與共情，別因為忙碌而把對方晾一邊喔！

雙魚 2.19～3.20

雙魚這周感情與人際好運將來自日常相處與細節關懷，火星在第七宮提醒你在人際中控制情緒與語氣，避免因一時爭輸贏而影響關係。單身魚可能在工作環境、運動課程或志願活動中遇到聊得來的人，親切與真誠笑容會是你的秘密武器；與身邊心儀對象的距離會拉近，可試著從小事建立默契；有伴者，與情人之間的小浪漫將更上一層樓，可在生活細節上多給伴侶驚喜。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2025下半年水逆來襲？雙子、天秤、水瓶、巨蟹、天蠍、雙魚6大星座專屬「療癒之旅」推薦

● 最容易「斷崖式變心」的星座TOP3！他們在愛情裡要的從來就不是穩定

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

5個常犯的「刷牙壞習慣」 易導致牙齦退縮、口臭

5個常犯的「刷牙壞習慣」 易導致牙齦退縮、口臭

玻璃杯洗完霧霧的？「4招」教你洗完乾淨如新

玻璃杯洗完霧霧的？「4招」教你洗完乾淨如新

超容易犯花癡的三大星座！TOP 1心動來得又快又猛　積極主動藏不住好感

超容易犯花癡的三大星座！TOP 1心動來得又快又猛　積極主動藏不住好感

星巴克今起「連續4天買一送一」　2訣竅進店買現賺一杯 Lisa化身粉紅Labubu性感又可愛　掛著全球唯一公仔唱跳 MBTI過時了？韓年輕人迷上「Teto、Egen」人格　隱藏專屬特點揭曉 潘瑋柏接連曬勞力士、「錶王」新錶　和張韶涵撞同款Daytona 自然捲超適合短髮！8款自然捲短髮推薦　耳下層次好整理不亂翹 IKEA省水系列「用量直接看」　主打輕鬆安裝免請師傅 久住也不髒亂！把打掃變「習慣」輕鬆擁有乾淨的家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面