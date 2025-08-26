Miu Miu 2025下半年話題新品　大家都在背爆款＋編輯推薦一次看

fb ig video ETtoday search mobile

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Miu Miu 2025秋冬又準備要攻佔熱門排行榜了嗎？下半年有哪些話題新品、預測爆款，一起來搶先看。

Miu Miu 2025秋冬6款話題單品：Pocket手袋、復古樂福鞋...潛力爆款一次看

幾乎霸佔每一季最熱門品牌排行榜的Miu Miu，爆款推陳出新不停歇，2025秋冬Miu Miu不再是單純的少女，運用陽剛的輪廓、元素來襯托女性特質，而這波反向操作同樣吸引目光，本季依然催生了諸多時髦的話題單品，時尚潮人們都在背哪款？編輯又發現了哪些潛力新品？以下一起來看看。

Miu Miu 2025秋冬話題新品

Miu Miu 皮革手袋（干邑色）

時尚博主們率先演繹的是這款皮革手袋，柔軟小牛皮配上方正輪廓的拉鏈包，實用性上不必質疑，扁平的肩背袋則是它的特色，油臘感的光澤很美，其中做舊設計的干邑色款式最為推薦。

Miu Miu納帕軟皮Pocket手袋

在2025秋冬發表會上，由李沐示範了本季的主打Pocket手袋，Miuccia Prada對於多功能性的著迷，完整的體現在Pocket包上頭，除了包身主要空間之外，前後左右總共有5個小Pocket，不僅能收納更多繁雜小物，也顯得更加有趣可愛。

Miu Miu Matelassé 納帕軟皮化妝袋

新品當中編輯特別喜歡這款小巧精緻的手腕袋，經典的Matelassé皮革工藝至今看來依然不過時，優雅又不會太過隆重成熟，和姊妹一人一色簡直太時髦。

Miu Miu皮革樂福鞋

彷彿來自爸爸鞋櫃的皮革樂福鞋款，採用的是修長流線的造型，以打蠟的小牛皮做出了自然的使用痕跡。

Miu Miu黑色皮革肩背包

新款肩背包是Miu Miu少見的包型，擁有三層的收納空間，配上裂紋皮革、袋蓋設計，洋溢濃郁的復古氛圍，會是不易撞款的新選擇。

Miu Miu Élan 納帕軟皮芭蕾舞鞋

看來相當基礎、低調的芭蕾平底鞋，僅在後跟縫上Miu Miu小標籤，不過腳背上的彈性布料，還是洩漏了Miu Miu獨特的性格。

美麗佳人, Marie Claire, Miu Miu

