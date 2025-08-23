fb ig video ETtoday search mobile

本週必關注重點球鞋！美製NB 993新配色、周杰倫聯名Air Max 95細節曝光

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

又到了本週新鞋盤點，New Balance 1906 Loafer混血球鞋、美製New Balance 993以及周杰倫最新聯名球鞋，都是鞋頭本週必關注的重點鞋款！

New Balance 1906 Loafer 「Black Croc」

New Balance 1906系列從推出就受到鞋頭們的歡迎，好入手加上好穿的特性，讓它的街頭能見度大增。近期，New Balance 1906 Loafer系列更加入了「Black Croc」漆皮配色，為正裝愛好者提供更多的選擇，在休閒與正式間取得平衡，這雙「Black Croc」配色，設計上呈現鱷魚皮革質感，保留了樂福鞋好穿脫的特性，無論搭配白色長襪或單穿都能營造獨特的造型感。除此之外，身為混血球鞋，舒適的鞋款科技當然不可少，N-ERGY緩震科技是由多顆支撐細節打造而成，讓穿著者感到安心的穩定性與腳感回饋，在正式場合也能備感舒適！此鞋預計在今年秋季登場，鞋迷們務必留意入手時間。

New Balance 993 「Community Blue」

第二雙同樣來自New Balance的人氣型號，New Balance 993帶來人氣新色「Community Blue」，美製「Made in USA」的品質為鞋款增添收藏價值，充滿活力的新色調營造出搶眼的色塊視覺，中底使用科技素材ABZORB、ACTEVA為鞋款帶來更完整的絕佳功能性，為穿著者帶來舒適與穩固感受，在鞋款的製作工藝與細節上更是講究，從面料到整體輪廓都連結了NB一貫的家族經典血脈，相信這雙將在今年秋天推出的新配色又將引起一波搶購熱潮！

▲New Balance 993 'Community Blue'美製跑鞋，採用鮮豔藍色設計。

▲New Balance 993 'Community Blue'側面展示，可見ABZORB與ACTEVA中底科技。

Nike Shox Ride 2 「Smoke Grey University Red」

接著是Nike所推出的全新Shox Ride 2 「Smoke Grey University Red」全新配色，Shox Ride 2有著嶄新的現代製鞋科技與經典面貌，能為人們提供良好的緩震與回彈感受，像是前足所配置的可視Max Air 氣墊與標誌性的University Red Shox緩震柱都是能讓穿著者穿上後能感到絕佳舒適感。除此之外，極具機能性的外型也讓鞋款增加不少前衛氣息，即便在城市穿著使用，也能感受鞋款的高抓地力與先鋒氣息，3M反光細節也為跑者帶來安全保護，此鞋將在今年登場！

▲Nike Shox Ride 2 'Smoke Grey University Red'配色，具備可視Max Air氣墊與Shox緩震柱。

Nike Air Max 95 x PHANTACI

最後是「周董」周杰倫近期所發佈的Nike Air Max 95 x PHANTACI聯名款式，從目前所釋出的細節圖可看出鞋舌上有「Jay Chou」金框飾牌，並以充滿音樂性的鋼琴元素作為設計細節，除此之外，也有吉他撥片作為銀色鎖鏈融入其中，這次Nike Air Max 95 x PHANTACI的最新聯名款式勢必將引起搶購風潮，目前尚未有進一步的發售消息，有興趣的鞋頭務必留意追蹤報導。

▲周杰倫主理品牌 PHANTACI與Nike Air Max 95的最新聯名款。

▲Nike Air Max 95 x PHANTACI聯名款細節，鞋舌上有'Jay Chou'金框飾牌。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 鞋頭必關注！本週最新球鞋盤點，New Balance ABZORB 1000「Brighton Grey」、HOKA Mach X Caged...今年登場，入手資訊一次看

● 鞋頭必關注！本週最新球鞋盤點，千系New Balance 1000「Dirty」、Nike、Puma 聯名系列...強勢登場，入手資訊一次看

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, New Balance, NIKE, PHANTACI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【能源議題】盼能探索所有能源！　黃仁勳：「核能」也是個好選擇

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

超逼真草莓果醬吐司變成「電源開關」！日本搞怪設計把美味藏入生活

超逼真草莓果醬吐司變成「電源開關」！日本搞怪設計把美味藏入生活

最專情星座Top 3！第一名愛上了就不輕易變心　把戀愛當事業經營 新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看 成年人的友情比戀愛還難經營？「5個關鍵心法」擁有高質量真誠友誼 河智苑逆生長影片網讚看不出47歲！眼神亮、髮量豐盈保養關鍵一次看　 「快家具」退燒了？Ｚ世代更愛中古設計與個人風格 陳美鳳69歲還是腿精！每天做「一動作」逆轉大象腿→少女腿 舒淇示範BV高質感穿搭！盤點夏季推薦款ANDIAMO拉菲草、冰淇淋色編織包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面