本週必關注重點球鞋！美製NB 993新配色、周杰倫聯名Air Max 95細節曝光

又到了本週新鞋盤點，New Balance 1906 Loafer混血球鞋、美製New Balance 993以及周杰倫最新聯名球鞋，都是鞋頭本週必關注的重點鞋款！

New Balance 1906 Loafer 「Black Croc」



New Balance 1906系列從推出就受到鞋頭們的歡迎，好入手加上好穿的特性，讓它的街頭能見度大增。近期，New Balance 1906 Loafer系列更加入了「Black Croc」漆皮配色，為正裝愛好者提供更多的選擇，在休閒與正式間取得平衡，這雙「Black Croc」配色，設計上呈現鱷魚皮革質感，保留了樂福鞋好穿脫的特性，無論搭配白色長襪或單穿都能營造獨特的造型感。除此之外，身為混血球鞋，舒適的鞋款科技當然不可少，N-ERGY緩震科技是由多顆支撐細節打造而成，讓穿著者感到安心的穩定性與腳感回饋，在正式場合也能備感舒適！此鞋預計在今年秋季登場，鞋迷們務必留意入手時間。

New Balance 993 「Community Blue」



第二雙同樣來自New Balance的人氣型號，New Balance 993帶來人氣新色「Community Blue」，美製「Made in USA」的品質為鞋款增添收藏價值，充滿活力的新色調營造出搶眼的色塊視覺，中底使用科技素材ABZORB、ACTEVA為鞋款帶來更完整的絕佳功能性，為穿著者帶來舒適與穩固感受，在鞋款的製作工藝與細節上更是講究，從面料到整體輪廓都連結了NB一貫的家族經典血脈，相信這雙將在今年秋天推出的新配色又將引起一波搶購熱潮！

▲New Balance 993 'Community Blue'美製跑鞋，採用鮮豔藍色設計。

▲New Balance 993 'Community Blue'側面展示，可見ABZORB與ACTEVA中底科技。

Nike Shox Ride 2 「Smoke Grey University Red」

接著是Nike所推出的全新Shox Ride 2 「Smoke Grey University Red」全新配色，Shox Ride 2有著嶄新的現代製鞋科技與經典面貌，能為人們提供良好的緩震與回彈感受，像是前足所配置的可視Max Air 氣墊與標誌性的University Red Shox緩震柱都是能讓穿著者穿上後能感到絕佳舒適感。除此之外，極具機能性的外型也讓鞋款增加不少前衛氣息，即便在城市穿著使用，也能感受鞋款的高抓地力與先鋒氣息，3M反光細節也為跑者帶來安全保護，此鞋將在今年登場！

▲Nike Shox Ride 2 'Smoke Grey University Red'配色，具備可視Max Air氣墊與Shox緩震柱。

Nike Air Max 95 x PHANTACI

最後是「周董」周杰倫近期所發佈的Nike Air Max 95 x PHANTACI聯名款式，從目前所釋出的細節圖可看出鞋舌上有「Jay Chou」金框飾牌，並以充滿音樂性的鋼琴元素作為設計細節，除此之外，也有吉他撥片作為銀色鎖鏈融入其中，這次Nike Air Max 95 x PHANTACI的最新聯名款式勢必將引起搶購風潮，目前尚未有進一步的發售消息，有興趣的鞋頭務必留意追蹤報導。

▲周杰倫主理品牌 PHANTACI與Nike Air Max 95的最新聯名款。

▲Nike Air Max 95 x PHANTACI聯名款細節，鞋舌上有'Jay Chou'金框飾牌。

