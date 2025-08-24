BTS V最新CELINE包款曝光！機場造型＋好身材私服一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

BTS V金泰亨退伍後立馬重回時尚圈飛往巴黎參加CELINE 2026春季系列，在他的個人造型中也背上CELINE春季新包搶先亮相！壯碩身材魅力直線上升，相信「阿米」們都相當期待他接著又會帶來什麼樣令人驚豔的造型！

CELINE 2026 春季新包解析



SMILING LUGGAGE包款是CELINE經典Luggage Phantom的全新演繹，保留了原有的立體結構與高辨識度側翼設計，並在包身上方巧妙加入微笑弧形拉鍊，呈現品牌標誌性的「微笑包」特色，材質方面，包身選用高品質皮革，手感柔滑細緻，搭配金屬拉鍊與品牌標誌，低調中散發奢華感，適中的尺寸設計兼具實用性與優雅氣質，使其成為各種場合都能輕鬆駕馭的風格單品！

CELINE全球品牌大使V金泰亨以簡約黑色T恤搭配直筒牛仔褲，展現修長俐落的身形比例，復古麂皮踝靴則為造型增添隨性質感，手提CELINE 2026春季新款SMILING LUGGAGE手袋，率先亮相立體包身設計，搭配絲巾點綴，將巧思細節巧妙融入低調奢華，散發毫不費力的魅力與時髦感！

BTS V金泰亨近期私服造型一次看



CELINE這件紅色滾邊短袖上衣以簡約剪裁結合醒目的滾邊設計，帶出活潑又不失高級感的街頭氛圍，胸前娃娃圖案中點綴了凱旋門LOGO，低調中透露概念時尚，搭配直筒牛仔褲，不論是日常休閒或街拍造型，都能輕鬆展現俐落比例！

這款POLO衫採用精細棉質面料，呈現淺灰褐色調，展現出低調的優雅氛圍，其經典剪裁設計搭配襯衫領口，短袖和羅紋袖口的細節處理，營造出簡潔而精緻的輪廓，胸前精緻的TRIOMPHE刺繡標誌，呼應品牌經典元素，增添品牌辨識度，三顆CELINE刻字的珍珠母貝鈕扣，細緻地彰顯品牌對細節的追求！

CELINE這款鮮紅色圓領毛衣以簡潔剪裁搭配經典羅紋袖口，低調中帶出都市質感，胸前TRIOMPHE刺繡標誌呼應品牌經典元素，增添細節感，無論搭配牛仔褲、休閒褲或西裝褲，都能輕鬆駕馭，瞬間提升造型的亮眼度與時尚感。

這款CELINE白色長袖T恤選用高品質棉質羅紋針織面料，細膩手感凸顯品牌對細節的講究，簡約圓領與修身剪裁勾勒俐落線條，同時保有優雅氣質，胸前TRIOMPHE刺繡標誌呼應品牌經典元素，整體設計兼具運動感與都市休閒風格，是日常穿搭或輕鬆社交場合的理想選擇！

這款CELINE海軍藍底配酒紅色線條的POLO領短袖毛衣，以精緻羊毛材質打造，觸感柔軟且透氣，經典POLO領與俐落短袖設計，結合胸前TRIOMPHE刺繡標誌，呈現優雅中帶點運動感的氛圍，不論搭配牛仔褲或休閒長褲，都能輕鬆駕馭，展現不費力的時髦感！

最後，這款印花黏膠纖維寬鬆襯衫選以柔和米白為底，映襯以深藍TRIOMPHE Logo滿版印花，圖騰主題鮮明卻不失優雅，舒服材質搭配寬鬆剪裁，呈現自然垂感，設計巧思的Drugstore領與珍珠母貝鈕扣細節，在質感與功能上皆展現雙向兼備！

