秋冬10款精品半月包推薦秀智、Rosé都在背　Saint Laurent、LV全都有

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2025秋冬半月包很有機會接棒成為新一季It Bag，從秀智、Rosé都在背，本篇編輯精選10款推薦給你！

若要說秋冬什麼包最有潛力變成熱門It Bag？半月包的熱度不容小覷，從秀智歐洲行的Celine Lulu到巡演中偷閒出遊的Rosé Saint Laurent秋季新包Icarino，都是半月型的手提小包，以下由編輯為大家精選必收的10款精品半月包。

編輯推薦2025秋冬10個精品「半月包」



Saint Laurent Icarino手袋

Rosé近期的街拍照以及偷閒出遊的遊艇照中，都可以看到她搶先拎上一款Saint Laurent的新包款，這款包來自聖羅蘭2025年秋季系列中的新款Icarino手袋，半月型的圓弧包身，搭配上Saint Laurent經典的絎縫菱格紋，以及標誌性Cassandre字母標識，既可愛又優雅，除了Rosé之外，水原希子、金度妍、Charli XCX、Zoë Kravitz也都紛紛曬同款包，目前台灣已開放預購。

Celine Teen Lulu印花手袋

新一代「人間Celine」秀智在時裝周期間的機場穿搭中就率先背上Lulu包款，也讓這款包在韓國瞬間售罄，在她的多套私服生活照中也可以看到Lulu包的出現，可以說是Celine本季的亮點包款，而LuLu的半月型包身結合了柔和弧線與立體廓形，品牌一貫的優雅細節也在皮革拉鍊帶、體把上呈現，目前共有四種色系可以選擇，經典老花款式售價台幣55,000元，皮革款售價台幣63,000元。

Miu Miu Wander半月形手袋

近年人氣暴漲的Miu Miu也有推出半月包款，包身以經典的Matelassé皺褶納帕皮革打造，小巧的半月包款不僅可以手提，還可以搭配肩背帶使用，包身上的品牌字母金屬Logo讓甜美不失精緻感，共推出高達11個色系可以選擇。

Fendi Fendigraphy半月包

Fendigraphy hobo包款，包身是標誌性的FF老花結合硬挺的半月弧形設計，最特別的是在包包底座搭配的是金色飾面金屬FENDI字樣，整個包款充滿造型感，透過可調式手柄，可以變換成手提或可肩背。

Bottega Veneta Mini Jodie

Bottega Veneta的經典編織搭配上圓潤可愛的迷你包身，Mini Jodie半月包一直是品牌的熱賣系列之一，手提把處的紐結設計更是可以為造型增添亮點，目前共有10個色選可以選擇。

Louis Vuitton Loop肩包

路易威登推出的Loop包款，俐落硬挺的半月型包身，搭配標誌性的Monogram帆布與皮革金屬雙鍊設計，讓包款整體的奢華感更強，可拆式手提把可以根據造型換上短肩帶與皮革長背帶，多種背法一次滿足。

Gucci Ophidia 肩包

也是非常受到喜愛的Gucci Ophidia迷你肩包，立體包型搭配上GG Supreme帆布以及標誌性的紅綠條紋織帶皮革飾邊，整體復古與時尚度兼備。

Valentino VLogo 半月包

換上全新風格的Valentino VLogo半月包，包身是草編材質結合紅櫻桃刺繡圖樣，充滿度假氛圍，搭配上皮革提把與金屬Logo細節增添精緻感，也很適合為秋冬穿搭點綴活力。

Ferragamo Hug半月包

Ferragamo Hug半月包有別於大多類似包型的俐落硬挺感，柔軟的荔枝紋皮革搭配品牌精緻的Logo設計，經典又實搭，而品牌標誌性的Gancini金屬扣點綴在包包背帶處，通勤或正式場合都會很適合。

Longchamp Le Pliage Xtra手提包

Longchamp這款Le Pliage Xtra迷你手提小包選用柔軟羊皮革製作包身，低調簡約卻帶有細膩的珠光質感，圓潤的包型多了標誌性的包蓋設計，很有法式的鬆弛感。

半月包的熱度來自於它的百搭性與高度辨識度，無論是明星機場穿搭還是街拍潮人，這個形狀的包款很可以平衡造型比例，2025秋冬，各大品牌透過材質、尺寸與細節的差異，讓同一種輪廓呈現出多樣面貌，半月包的熱度很有可能延續到2026春夏。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 10個必買的後背包推薦！精品、潮流、旅遊款，多種場合都適合



● 【包你入坑5原因】Saint Laurent全新Icarino手袋，Rosé遊Como湖同款台灣率先亮相