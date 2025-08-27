fb ig video ETtoday search mobile

秋冬10款精品半月包推薦秀智、Rosé都在背　Saint Laurent、LV全都有

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2025秋冬半月包很有機會接棒成為新一季It Bag，從秀智、Rosé都在背，本篇編輯精選10款推薦給你！

若要說秋冬什麼包最有潛力變成熱門It Bag？半月包的熱度不容小覷，從秀智歐洲行的Celine Lulu到巡演中偷閒出遊的Rosé Saint Laurent秋季新包Icarino，都是半月型的手提小包，以下由編輯為大家精選必收的10款精品半月包。

編輯推薦2025秋冬10個精品「半月包」

Saint Laurent Icarino手袋

Rosé近期的街拍照以及偷閒出遊的遊艇照中，都可以看到她搶先拎上一款Saint Laurent的新包款，這款包來自聖羅蘭2025年秋季系列中的新款Icarino手袋，半月型的圓弧包身，搭配上Saint Laurent經典的絎縫菱格紋，以及標誌性Cassandre字母標識，既可愛又優雅，除了Rosé之外，水原希子、金度妍、Charli XCX、Zoë Kravitz也都紛紛曬同款包，目前台灣已開放預購。

Celine Teen Lulu印花手袋

新一代「人間Celine」秀智在時裝周期間的機場穿搭中就率先背上Lulu包款，也讓這款包在韓國瞬間售罄，在她的多套私服生活照中也可以看到Lulu包的出現，可以說是Celine本季的亮點包款，而LuLu的半月型包身結合了柔和弧線與立體廓形，品牌一貫的優雅細節也在皮革拉鍊帶、體把上呈現，目前共有四種色系可以選擇，經典老花款式售價台幣55,000元，皮革款售價台幣63,000元。

Miu Miu Wander半月形手袋

近年人氣暴漲的Miu Miu也有推出半月包款，包身以經典的Matelassé皺褶納帕皮革打造，小巧的半月包款不僅可以手提，還可以搭配肩背帶使用，包身上的品牌字母金屬Logo讓甜美不失精緻感，共推出高達11個色系可以選擇。

Fendi Fendigraphy半月包

Fendigraphy hobo包款，包身是標誌性的FF老花結合硬挺的半月弧形設計，最特別的是在包包底座搭配的是金色飾面金屬FENDI字樣，整個包款充滿造型感，透過可調式手柄，可以變換成手提或可肩背。

Bottega Veneta Mini Jodie

Bottega Veneta的經典編織搭配上圓潤可愛的迷你包身，Mini Jodie半月包一直是品牌的熱賣系列之一，手提把處的紐結設計更是可以為造型增添亮點，目前共有10個色選可以選擇。

Louis Vuitton Loop肩包

路易威登推出的Loop包款，俐落硬挺的半月型包身，搭配標誌性的Monogram帆布與皮革金屬雙鍊設計，讓包款整體的奢華感更強，可拆式手提把可以根據造型換上短肩帶與皮革長背帶，多種背法一次滿足。

Gucci Ophidia 肩包

也是非常受到喜愛的Gucci Ophidia迷你肩包，立體包型搭配上GG Supreme帆布以及標誌性的紅綠條紋織帶皮革飾邊，整體復古與時尚度兼備。

Valentino VLogo 半月包

換上全新風格的Valentino VLogo半月包，包身是草編材質結合紅櫻桃刺繡圖樣，充滿度假氛圍，搭配上皮革提把與金屬Logo細節增添精緻感，也很適合為秋冬穿搭點綴活力。

Ferragamo Hug半月包

Ferragamo Hug半月包有別於大多類似包型的俐落硬挺感，柔軟的荔枝紋皮革搭配品牌精緻的Logo設計，經典又實搭，而品牌標誌性的Gancini金屬扣點綴在包包背帶處，通勤或正式場合都會很適合。

Longchamp Le Pliage Xtra手提包

Longchamp這款Le Pliage Xtra迷你手提小包選用柔軟羊皮革製作包身，低調簡約卻帶有細膩的珠光質感，圓潤的包型多了標誌性的包蓋設計，很有法式的鬆弛感。

半月包的熱度來自於它的百搭性與高度辨識度，無論是明星機場穿搭還是街拍潮人，這個形狀的包款很可以平衡造型比例，2025秋冬，各大品牌透過材質、尺寸與細節的差異，讓同一種輪廓呈現出多樣面貌，半月包的熱度很有可能延續到2026春夏。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 10個必買的後背包推薦！精品、潮流、旅遊款，多種場合都適合

● 【包你入坑5原因】Saint Laurent全新Icarino手袋，Rosé遊Como湖同款台灣率先亮相

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 精品, 半月包, LV, Saint Laurent, Celine

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真

最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真

無印良品推「移動收納系列」家具　客廳秒變書房或遊戲間

無印良品推「移動收納系列」家具　客廳秒變書房或遊戲間

「工作一定要做滿一年」觀念早過時　6個絕對該忽略的職場建議

「工作一定要做滿一年」觀念早過時　6個絕對該忽略的職場建議

「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚 54歲金憓秀瘦身不瘦胸減肥方法！飲食首重「蛋白質」養出S級逆天身材 楊洋《凡人修仙傳》8台詞：對錯不在他人口中，而在自己心中 很雞婆的三大星座！TOP 1習慣操心周遭人　做太多易變管太寬 古銅色的HELLO KITTY太可愛！CASETiFY開賣「曬黑三麗鷗」只上架7天 先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面 星巴克今限定一天「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面