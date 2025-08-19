fb ig video ETtoday search mobile

跨界聯名超吸睛！頂級乳霜攜手貴婦下午茶　食材變珊瑚、浪花好吃又好拍

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

各種跨界聯名總是吸引大眾目光，同時也為品牌帶來新的客群與話題，近期就有不少厲害的合作，有的推出下午茶，也有換上新的IP造型，都讓人眼睛為之一亮。

＃LA MER X 台北文華東方酒店 湛藍金萃聯名下午茶

LA MER,台北文華東方酒店,美膚娜娜,Beautyblender,保養,美妝,時尚,。（圖／品牌提供）

LA MER,台北文華東方酒店,美膚娜娜,Beautyblender,保養,美妝,時尚,。（圖／品牌提供）

LA MER,台北文華東方酒店,美膚娜娜,Beautyblender,保養,美妝,時尚,。（圖／品牌提供）

頂級保養品牌LA MER今年與台北文華東方酒店，聯名推出湛藍金萃下午茶，以品牌源自深海巨藻的專利成分奇蹟活凝金萃為核心，透過行政西點主廚趙崇曦與文華Café主廚盧奕翔一起揮灑巧思，透過藍色透明果凍、具有紋理的藍色珊瑚，甚至還有用米紙模擬浪花水波，打造出視覺與味覺都滿足的饗宴，現在只要預約聯名下午茶還可以獲得經典乳霜旅行保養套組，非常奢華。


＃美膚娜娜 X 屎蛋唐尼 水狗保養明星組

LA MER,台北文華東方酒店,美膚娜娜,Beautyblender,保養,美妝,時尚,。（圖／品牌提供）

以台灣在地蓮霧萃取配方為基礎的美膚娜娜特別專注年輕族群的肌膚養護，這次與人氣角色屎蛋唐尼合作，設計出水狗保養明星組，以毛孔緊緻精華搭配痘疤淡斑精華液，清爽質地可以解決女孩肌膚困擾，只要購買聯名組合就會加贈屎蛋唐尼限定造型髮帶，隨機贈送讓人超期待。

＃Beautyblender X 大甲鎮瀾宮 原創美妝蛋限定禮盒

LA MER,台北文華東方酒店,美膚娜娜,Beautyblender,保養,美妝,時尚,。（圖／品牌提供）

美國廣受女孩喜愛的Beautyblender原創美妝蛋這次與台灣大甲鎮瀾宮攜手，推出限量祈福聯名禮盒，不只是有人氣超高的桃紅色經典美妝蛋，還有特別訂製的媽祖點妝平安符，粉紅色設計不僅更可愛溫柔，更是擁有庇佑好運的寓意，為日常上妝帶來滿滿幸福感。

關鍵字：

LA MER, 台北文華東方酒店, 美膚娜娜, Beautyblender, 保養, 美妝, 時尚

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

