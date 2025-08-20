fb ig video ETtoday search mobile

最愛翻舊帳3大星座！Top 1 小心眼到招架不住　芝麻小事都能翻出來

星座,占卜,個性,愛情,。（圖／IG）

▲最愛翻舊帳3大星座。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在感情與人際關係中，有些人天生健忘，爭吵過後立刻拋諸腦後；但也有些人記憶力驚人，不僅牢牢記住對方曾經的言行，還會在爭執時「翻舊帳」成為致勝武器。占星學裡有三個星座特別容易「記仇」，他們的記憶庫宛如黑盒子，一旦被觸發就能立刻調出過往片段，讓人無所遁形。

Top 3 天蠍座

提到愛記仇，天蠍座無疑是榜首代表，他們敏感細膩，對於曾經受過的傷害不會輕易放下。天蠍的直覺極強，細節也看得比別人清楚，因此任何一句傷人的話、一次不誠實的行為，都可能被他們銘記在心。表面上或許裝作雲淡風輕，但一旦再次發生衝突，天蠍就會毫不留情地翻出舊帳，讓對方無法逃避，對天蠍來說，這不是小心眼，而是一種自我保護。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座的記仇並非來自報復心，而是情感太過投入，當他們在乎的人忽略自己或讓他受傷，巨蟹便會把這份痛楚牢牢記住。雖然外人看來只是小事，但在巨蟹心中卻可能被放大，甚至成為日後爭吵的素材，他們在情緒來襲時，很容易把過去種種一起翻出來，這也是為何巨蟹常被形容為「愛翻舊帳」的典型星座。

Top 1 處女座

處女座的記憶點在於「細節」，哪怕是一次遲到、一次承諾未兌現，他們都能清楚記下時間與情境，對處女來說，這不是故意刁難，而是他們無法容忍不完美與不一致。一旦信任受到動搖，他們便會反覆思考，進而在爭執中翻出舊帳，提醒對方「這不是第一次」。處女的記仇方式帶著理性，但卻常常因過於追究而讓人壓力山大。

► 超逞強星座Top 3！第一名最怕丟臉　太在意他人眼光讓自己活受罪

關鍵字：

星座, 記憶力, 占星學, 人際關係, 翻舊帳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

