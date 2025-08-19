新光三越中秋禮品預購開跑　獨家品項、IP聯名還有寵物月餅禮盒

fb ig video ETtoday search mobile

▲新光三越中秋月餅檔期。（圖／業者提供）

▲新光三越中秋月餅檔期提供350款選擇，比以往更多。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中秋節送禮蓄勢待發，新光三越中秋預購8／20起全台同步開跑，主打「亞洲月餅專區」與7大首度登台的日本伴手禮，總計超過350款禮盒。亮點包括自家與米其林主廚陳泰榮打造的流沙奶皇月餅，還祭出跨界聯名的Care Bears彩虹熊禮盒，甚至還有專為毛孩設計的中秋禮盒。85度C今也宣布則以3款全新口味月餅搶攻年輕市場，預購享85折，並提供APP送禮服務。

▲新光三越中秋月餅檔期。（圖／業者提供）

▲Care Bears繽紛月餅禮盒，推薦價899元。

新光三越近年針對送禮市場火力全開，除擴大產品品項數，也針對各年齡層推出主打商品，今年一樣有合作獨家禮盒帶路，與米其林主廚陳泰榮推出經典流沙奶皇月餅，將傳統奶黃餡升級流心口感，售價2,380元限量推出，並首次引進馬來西亞品牌，包括Lavender Bakery榴槤蓮蓉月餅、LiuMama Bakery堅持古法製作的烤皮四喜禮盒，以及榮成禮坊的娘惹參曼月餅，提供熱帶風情內餡讓消費者嚐鮮，價格1,180元起。

▲新光三越中秋月餅檔期。（圖／業者提供）

▲米其林主廚陳泰榮經典流沙奶皇月餅禮盒，推薦價2,380元。

▲新光三越中秋月餅檔期。（圖／業者提供）

▲Lavender Bakery紫馨精選月餅禮盒，推薦價1,220元。

日本伴手禮則首次大規模引進，一向熱門的小倉山莊祭出「月下紅葉」楓葉造型餅乾，售價1,150元、以及售價從825元至1,000元不等的虎屋羊羹組合、初登場的良平堂的栗福柿禮盒及祇園辻利的抹茶夾心煎餅，售價550元起，皆為台灣市場首次販售。

▲新光三越中秋月餅檔期。（圖／業者提供）

▲小倉山莊 月下紅葉16入中紙盒，推薦價1,150元。

▲新光三越中秋月餅檔期。（圖／業者提供）

▲良平堂 栗福柿禮盒4入，推薦價880元。

此外，新光三越今年首度將中秋禮盒延伸至寵物市場，強調「毛孩也是家人」的概念，推出多款專屬禮盒，包括以澳洲冷藏牛舌製作的「毛孩乾杯 老饕牛舌禮盒」，售價999，還有「寵愛毛毛 月光罐宴大禮包」為貓咪設計，主打完整營養與高適口性，售價1,199元，以及「普奧非喵 微醺貓薄荷體驗組」，以趣味取向切入，讓毛孩也能感受節慶氛圍，售價680元，凸顯從人到寵物、全家共享的送禮策略，企圖搶攻年輕飼主與寵物市場。

▲新光三越中秋月餅檔期。（圖／業者提供）

▲流光逐月禮盒，售價659元，特價560元。

85度C今（8／19）也宣布今年推出8款中秋禮盒，主打三款新研發口味，包括「金月沙酥」、「芋泥鹹金沙酥」與「星鑽紅茶蛋黃酥」。「星鑽紅茶蛋黃酥」以紅茶豆沙搭配金沙蛋黃，呈現茶香與鹹香交融的層次感；「金月沙酥」則結合綠豆沙與金沙蛋黃，升級為金月沙餡。全系列8款禮盒囊括傳統月餅、鹽之花香芒堅果塔、咖啡蛋捲等選擇。

▲新光三越中秋月餅檔期。（圖／業者提供）

▲眾星拱月禮盒，售價1,000元，特價850元。

85度C表示，中秋禮盒自8／19至10／6期間開賣，門市預購指定禮盒享85折優惠，9／3至10／2開放APP跨店取貨與轉贈功能，消費者可線上支付兌換券，再由親友自行選購禮盒。另9／7至10／6期間，購買任一飲品即可49元加購蛋黃酥或芋泥麻糬流芯，並贈送購物袋與咖啡優惠券。

中秋節, 送禮市場, 月餅, 寵物禮盒, APP推播

