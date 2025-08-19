郭雪芙平常不浪漫卻被印花洋裝圈粉　 alice + olivia限定娃娃T恤必收

記者鮑璿安／台北報導

來自紐約的時尚品牌 alice + olivia by Stacey Bendet 正式進駐台北微風信義2樓，旗艦店以復古摩登為主軸打造時尚空間，今19日邀請郭雪芙擔任嘉賓，她身穿品牌早秋系列印花裙裝化身波希米亞女神，受訪時郭雪芙分享，自己私下不常穿浪漫印花，但這次體驗到設計師筆下柔美與藝術並存的風格，覺得格外新鮮。她笑說平常不是特別浪漫的人，這次穿上品牌洋裝，反而讓自己感受到「多一點浪漫的必要」。

郭雪芙也透露剛從歐洲結束旅行返台，她偏愛帶洋裝旅行，營造隨興又帶點浪漫的氛圍。至於七夕情人節將至，她表示自己沒有特別規劃，「比較像是看別人過節」，展現率性作風。





▲郭雪芙以一襲alice + olivia by Stacey Bendet 系列中充滿浪漫情懷的印花裙裝套組化身波希米亞女神 。（圖／記者徐文彬攝）

alice + olivia by Stacey Bendet旗艦店從灰白紋理大理石磁磚、紅唇色與繡球藍的藝術塗料，到ART DECO仿古茶几與天鵝絲絨沙發，處處呈現品牌細膩又充滿戲劇感的風格。試衣間更以法國花鳥圖騰壁紙與巴洛克椅凳營造沙龍氛圍，為顧客帶來極致體驗。





▲alice + olivia by Stacey Bendet 正式進駐台北微風信義2樓。（圖／品牌提供）

▲alice + olivia by Stacey Bendet 推薦單品，印花洋裝以及全新的Staceface迷你波士頓包。（圖／品牌提供）

此次同步推出的 2025早秋系列，以「BOHO CHIC 波希米亞浪漫」與「PREPPY VIBE 學院風」為主軸。印花洋裝、蕾絲連身衣等單品展現復古浪漫，而針織Polo、百褶迷你裙則呼應學院青春氣息，兼具優雅與俏皮。也特別迎來了微風信義旗艦店限定的 Staceface 開幕紀念T恤，將品牌標誌插畫融入大學風字體，格外具有收藏價值。配件方面全新的Staceface迷你波士頓包，不僅可以做為吊飾與手提小包，也可以自行加上鏈帶成為斜背的時尚配件。

