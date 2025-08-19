山崎、白州推高年份限量酒款　格蘭菲迪攜手 Aston Martin 發表1976紀念版

fb ig video ETtoday search mobile

▲山崎、白州推高年份限量酒款在台開賣。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期再增高年份威士忌現身台灣市場，包括山崎25年與18年水楢桶單一麥芽，以及白州18年泥煤麥芽；格蘭菲迪則與超跑品牌 Aston Martin 合作，發表全球限量50瓶的「1976年紀念版單一麥芽威士忌」，分別以稀有桶型與跨界工藝吸引藏家關注。

三得利近期推出三款當家限量酒款，包括歷經超過25年熟成的「山崎25年單一麥芽日本威士忌水楢桶」，酒液呈琥珀色澤，帶有杏桃、可可與肉豆蔻交織的香氣，入口能感受到橙果的酸甜與奶油般的細膩口感，尾韻則以水楢木特有的東方木質氣息收尾，售價21萬6,000元。

「山崎18年單一麥芽日本威士忌水楢桶」則帶紅琥珀色，香氣結合深色櫻桃與熟成水蜜桃的果甜，並交織肉桂、小荳蔻的辛香，入口帶有辛辣橙子與杏桃的風味，點綴細緻的日本香料，尾韻悠長，留下丁香、檀香與乾椰子香氣，最後轉為水楢桶特有的線香餘韻，售價5萬2,000元。 

最後「白州18年單一麥芽日本威士忌泥煤麥芽」則展現白州蒸餾廠的山林特色，酒液為金黃琥珀色，香氣帶有鼠尾草的草本清香，以及綠蘋果與鳳梨的果香，入口時柔和的泥煤煙燻緩緩展開，層層釋放葡萄柚清香與蜂蜜甜潤，尾韻中則可感受到清新煙燻與柑橘香氣，售價3萬9,000元，三款即日起陸續上市，均採限量供應。

格蘭菲迪則選在 Monterey Car Week，宣布與 Aston Martin 合作並發表「格蘭菲迪1976年紀念版單一麥芽威士忌」。挑選特製歐洲橡木雪莉桶進行二次熟成，香氣帶有紅莓的果甜與奶油酥皮的細膩氣息，並融合柔和香料與檸檬雪酪的清新韻味；入口可嚐到乾燥橡木單寧、香甜燉果與烘焙木質層層交融，並留有馥郁的橡木香料尾韻回甘，全球限量50瓶。

此酒款盛裝於專屬水晶瓶，搭配融入 Aston Martin 設計語彙的收藏木盒，僅於格蘭父子旗下 The Distillers Library 私藏酒窖與格蘭菲迪酒廠釋出。

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

ET Fashion

