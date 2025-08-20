長大後發現朋友愈來愈少　可能是你有4個壞習慣

fb ig video ETtoday search mobile

▲Friends,朋友,劇照。（圖／翻攝IMDb.com）

▲有些友情還是值得盡力維持，朋友是一輩子的夥伴。

記者蔡惠如／綜合報導

相信有聽不少人說過，長大後朋友愈來愈少的感觸，或許大部分我們總把原因認為是工作太忙、成家顧小孩、精力變少所以懶得出門，雖然感覺是因為大家人生步伐不一致所造成，但若你突然發現朋友聚會卻未通知你，也許你是犯了下面幾種錯誤。

不回應朋友善意
這是大部分人都會犯的錯，像是一群朋友總有1、2個較為主動，會號召大家聚一聚，久而久之變成「他們的責任」，感覺這些事情給他們處理就好，被動習慣不說，有時還會出現懶得回覆的狀態，其實發個訊息或出個聲不會浪費你太多時間，除非你連這都懶得做。

▲回應朋友善意也是基本禮貌。

▲回應朋友善意也是基本禮貌。

關鍵時刻不把握
人生中總有難過傷心，或是想要慶祝被祝福的時刻，此時朋友就會發揮最大的作用，用陪伴或關懷幫助對方大步邁進，相對的，當你失意時對方也會這樣照顧你，當其他朋友遭遇人生重大事件，失戀、離職、結婚、生小孩，你卻在關鍵時刻搞失蹤，或許1、2次可能是不得已，但多數這樣做可就很不妙。

▲關鍵時刻應該要排除萬難陪朋友一起。

▲關鍵時刻應該要排除萬難陪朋友一起。

交際越來越應酬掛
在出社會後我們會加速「社會化」，意思是學習看臉色做事交際，很多時候會出現違心之論，久而久之也會潛移默化到我們的心裡，不過對朋友最棒的一點是，我們總能說出實話，然而卻在一次次催化中，忘記了這個道理，當認為朋友做錯了，卻沒勇氣跟他說你真實的感受，說白一點不是「怕他傷心」，而是「覺得省麻煩」，害怕朋友生氣或更傷心，然而卻對對方毫無助益。

▲說出自己的真心話。

▲說出自己的真心話。

最後一刻總是取消約會
朋友能互相體諒，這話說的確實沒錯，但我們時常因為太親密的緣故，總覺得「這次沒關係」，有時對方也需要一點基本尊重，這尊重就是「你在乎這次的赴約」，或許他們能體諒你一兩次，但長期下來不建議這樣做。

▲年紀越大聚會越難得，不要錯失一次次的歡樂時刻。

▲年紀越大聚會越難得，不要錯失一次次的歡樂時刻。

