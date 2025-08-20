SEVENTEEN金珉奎太辣！大秀冰塊腹肌演繹CK秋季丹寧性感爆棚

記者鮑璿安／綜合報導

Calvin Klein 於 2025 年秋季正式推出全新丹寧系列廣告，特別邀來南韓超人氣男團 SEVENTEEN 成員金珉奎（MINGYU）演繹品牌最新造型，展現經典 90 年代丹寧的回歸與再造。珉奎以鮮明的個人魅力詮釋多套丹寧造型，無論是全身印花套裝、簡約復古單品，都散發出率性不羈的魅力。





▲南韓超人氣男團 SEVENTEEN 成員金珉奎（MINGYU）演繹Calvin Klein 最新造型 。（圖／品牌提供）

這次形象大片由 TORSO 執導拍攝，廣告裡能看到珉奎換上經典背心配丹寧外套的層次造型，簡單卻散發強烈時尚張力，他也以木匠風牛仔褲與俐落剪裁的錐形褲，展現工裝結構與都會時尚之間的平衡感。無論是全身印花的前衛，還是極簡基本款的俐落，珉奎都能透過強烈的舞台感與鏡頭表現力，將 Calvin Klein 的性感美學與個人魅力完美融合。

此次系列的重點單品包括 CK Emblem 印花丹寧，以大膽的全身 Monogram 設計重現經典，牛仔外套與褲裝帶來鮮明視覺效果。廣告中，珉奎身穿這套造型時將外套隨性打開，露出標誌性的 Calvin Klein 內褲腰頭，完美體現性感與自信。另一組造型則選擇寬鬆條紋襯衫搭配深色水洗牛仔褲，隨意解開的扣子讓結實腹肌若隱若現，將 90 年代休閒風格升級成當代摩登演繹。

金珉奎風格多變，日前Dior聯手 F1 傳奇車手 Lewis Hamilton 推出的全新聯名膠囊系列，他也搶先穿著，在出發前往海外活動時以一身奶茶色丹寧套裝現身機場，來自本系列的俐落輪廓剪裁與柔和色調，完美襯托他溫暖陽光的形象，成為今夏矚目焦點。該系列以「非洲未來主義」為設計核心，重新定義現代男士的風格語彙。





▲Dior x Lewis Hamilton 系列發表，SEVENTEEN 成員珉奎則在機場穿搭中亮相 。（圖／品牌提供）