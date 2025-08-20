新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看

▲新光三越台南小北門店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台南報導

新光三越今（8／20）公布，旗下最新的台南小北門店將於8／29起試營運，這是新光三越繼中山店與新天地後，在台南開出的第三間分店，地點選在老台南人熟悉的「東帝士百貨」舊址。全新門店主打北區最大規模的百貨商場，並網羅多間首次進駐台南或南部市場的品牌，讓消費者一次就能體驗新鮮感。

新光三越表示，小北門店的進駐品牌結合食衣住行，其中最受矚目的包括南部首店與全台首發的餐飲選項。像是日本超市LOPIA首度落腳台南，主打多樣日式熟食與生鮮；饗賓餐旅旗下的朵頤牛排、人氣蔬食早午餐品牌PRESERVE，以及CAFE!N硬咖啡，也都選擇在此開出台南或南部首店。而Bonchon Chicken本村韓式炸雞，與真珠台灣佳味同樣迎來台南首店，滿足不同族群的飲食喜好。

其他餐飲亮點還包括全台首間日式燒肉丼飯專門店「山牛將」、全台首間日本京都拉麵品牌「魁力屋拉麵」、以及首次南下的總裁牛肉麵與一〇八抹茶茶廊。甜點與異國品牌方面，義大利百年巧克力品牌Venchi將在此迎來南部首發店，抹茶控與甜點愛好者都能一次滿足。

此外，小北門店還匯聚特色餐酒與運動餐飲，包括碳佐麻里餐飲集團打造的全台首店「湘碰杯・湘菜餐酒」，以及由臺虎精釀與台南知名酒吧TCRC聯手打造的「GIDDY」，兩者皆屬全台首間；另有SPORTS NATION運動餐廳也選擇首度南下進駐。