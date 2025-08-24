書本大小LG CineBeam S小銀河Ultra　用39公分投出百吋4K畫質

▲LG CineBeam S小銀河Ultra。（圖／品牌提供）



記者蔡惠如／綜合報導

家裡空間有限又想要大螢幕的人，最近多了一個新選擇。LG推出「CineBeam S小銀河Ultra」超短焦4K微型投影機，主打體積比書本還小，距離牆面約39公分就能投影出100吋畫面。產品在群眾集資平台嘖嘖上線不到一個月，銷售金額突破2200萬元，打中居家空間有限但具影音需求的消費者。

不同於傳統投影機需要拉出一大段距離才能投影，CineBeam S小銀河Ultra標榜只要一張桌子、39公分的深度（距離），就能在牆面上打出4K畫質的劇院級畫面。對於坪數有限的客廳或臥室來說，不必再煩惱動線被電線絆住，也不用擔心走過時會把畫面遮斷。想在家追劇或看球賽，可以把它放在茶几或床邊，甚至搬到書房、露營地都能隨時開場。

該投影機支援真4K UHD解析度，對比度達450,000：1，色域覆蓋率標示為DCI-P3 154%，黑色與亮色細節層次分明。聲音則內建Dolby Atmos與雙4W立體聲喇叭，即使不接音響，也能營造環繞感。

操作系統採用LG自家的webOS 24，介面整合Netflix、YouTube、Disney+等串流平台，打開機器就能直接看。它還內建8種牆面色彩優化模式，就算不是投影在純白牆面上，也能自動調整色彩；並支援65W行動電源供電，帶去戶外使用也不成問題。

CineBeam S小銀河Ultra上市價45,900元，目前在嘖嘖平台開放預購，早鳥最高可省1.3萬元，活動至8／31截止，正式上市則預計9月於LG官方商城開賣。





▲三星近期推出旗下「觸控投影機」The Premiere 5，可支援觸控操作。（圖／品牌提供）

韓廠三星近期推出旗下「觸控投影機」The Premiere 5，可支援觸控操作是最大亮點，能感應使用者手勢，所以在投影畫面上，能直接按下暫停鍵，搭配相關程式還能與孩子一起在桌上塗鴉、投影食譜在廚房工作檯操作等，不再擔心手濕滑不能碰螢幕。

The Premiere 5搭配內附的觸控腳架，可於桌面或地面開啟20至40吋大小的「觸控模式」，結合紅外線攝影機與雷射投影技術，能感應使用者的操作手勢，實現「在投影畫面上直接觸控」的互動體驗。

使用者可將YouTube瑜珈影片投影在地板，邊做邊點擊播放／暫停，或是跟小孩在桌面玩繪圖、全家人一起畫畫或玩互動遊戲，烘焙時也能將步驟影片投影在操作台上，不必擔心手機被麵粉弄髒。不僅提升便利性，也讓投影機從單向播放裝置，變成更多互動上的應用。

此外The Premiere 5採用超短焦技術，距牆面約43公分，即可投影出最大100吋的大畫面。無需吊掛、遮光，適合台灣家庭常見的客廳或臥室格局。智慧畫面調校功能則進一步簡化操作流程，內建梯形校正、自動對焦與畫面縮放，就算牆上有插座或障礙物，也能快速調整畫面位置與尺寸，不用搬動機器就能取得最佳觀影畫面，目前已開放預購，售價54,900元，8／31前預購優惠價39,900元。