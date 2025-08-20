夏季吃西瓜消暑正好！紅肉和黃肉哪個較營養？營養師給答案

▲西瓜含水量多，非常適合夏季補充水分與降溫。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天最消暑的水果非西瓜莫屬，但是一天能吃多少？紅肉西瓜和黃肉西瓜哪個營養價值更勝一籌？聽聽營養師高敏敏怎麼說。

#西瓜一天可以吃多少？

營養師師建議一天吃1份，1份大小約為飯碗八分滿，若真的喜歡吃，一天也不能超過3份，並且需要間隔時間吃。

#西瓜的健康好處？

西瓜的含水量高達九成以上，非常適合補充水分並幫助降溫，且富含鉀元素，有助於平衡體內電解質，能夠預防因大量流汗造成的疲勞與中暑。此外，西瓜含有豐富的番茄紅素與維生素C，具有抗氧化作用，能減少自由基對細胞的傷害，延緩老化並提升免疫力。

西瓜中的膳食纖維能促進腸胃蠕動，幫助消化，對於容易便秘的人也很有益。其天然的甜味能滿足口腹之欲，又比高熱量的甜食健康。

#紅肉 vs 黃肉 哪個比較營養？

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

紅肉西瓜

熱量：32kcal

Ｃ/Ｐ/Ｆ（C=碳水化合物/P=蛋白質/F=脂肪）：8/0.8/0.1g

鉀：121mg

鋅：0.2mg

β-胡蘿蔔素：412μg

維生素C：6.8mg

瓜胺酸：較少

黃肉西瓜

熱量：29kcal

Ｃ/Ｐ/Ｆ（C=碳水化合物/P=蛋白質/F=脂肪）：7.3/0.7/0.1g

鉀：99mg

鋅：0.3mg

β-胡蘿蔔素：1μg

維生素C：5.4mg

瓜胺酸：較多

營養師高敏敏分享，紅肉和黃肉各有優點，像是紅肉西瓜的維生素A與β-胡蘿蔔素較高 有助養顏美容、眼睛保健，而黃肉西瓜含較多瓜胺酸，可轉換成精胺酸，幫助血管放鬆 放鬆情緒也舒壓。

營養師最後也提醒，吃太多西瓜容易血糖波動、腸胃不適，嚴重還可能加重腎臟與水腫負擔，因此腸胃敏感、血糖控制、減脂族群都要特別注意「份量控制」才健康！