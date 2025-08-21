fb ig video ETtoday search mobile

媽媽更容易養成驕縱兒！關鍵在「缺乏邊界感」導致畸形依賴

>

文／萊因哈德．溫特（Reinhard Winter）　圖／大是文化、達志示意圖

母愛不能缺乏界線

多數情況下，母親傾向於過度照顧兒子，使他們無法承擔起自己的責任。過度的母愛和照顧，正是將男孩養育成任性小王子的原因之一。這種現象當然也存在於所有孩子身上，也有母親會把女兒寵上天。這些個別現象的背後，隱藏著一種更大的趨勢，即大多數母親和孩子之間都缺乏明確的邊界。

這不是無意識的選擇，而是出於天性。以下可能有兩方面的原因。

尤其是面對更暴力、更衝動的男孩，母親很少要求他們參與某事或是自力更生，因為她們想避免可能帶來的衝突。

如果每項要求都需要經過激烈的討價還價，母親就懶得再說了，為了避開這種衝突的關係，於是她逐漸降低期待：「我還不如自己做！」——這可以理解，但這也成了一種藉口，因為從長遠來看，這種輕而易舉的放棄只會害了他們的兒子：讓他們安於享樂，無法培養出完成任務的動力。

相反的，有些母親把女性化的處理方式帶入與兒子的關係中，因此過度照顧兒子。也許這是我們文化中老掉牙的尊老愛幼觀念，也許是因為母親認為兒子很脆弱，需要更多的幫助。

事實上，與女性相比，男性的發展普遍較慢，因此，也容易延長母親照顧兒子的時間。然而，這兩種原因對男孩來說都有害。當母親過度參與男孩的生活起居時，男孩自己承擔的責任會越來越少——現在是一些日常任務，以後可能就是整個人生。

就男孩而言，他們也會積極配合這種關係，這與他們童年時矛盾的想法有關：既想要「娶」母親，又會迎合母親的行為。這種源自童年的情結在母女關係中較難察覺。

當然，這也與父母的分工有關——母親可能是全職，或部分時間在家照顧孩子，而父親則通常是全職工作，因此這多少會影響到男孩。母親總是在場，她們的無所不在和有求必應，無形中降低了自身的地位。

就像市場經濟中的供需法則，無條件供應就和供過於求一樣，這也讓母親的身分貶值（可能是因為傳統的母性觀念，要求她們對家庭無條件的奉獻）。

如果男孩認為母親理所當然該圍著自己打轉，那麼母親就成了他專屬的服務人員。在這種情況下長大的男孩，往往容易依賴、缺乏獨立性。

此外，母親若對自己照顧不周，總是犧牲自己來照顧孩子，會讓孩子內疚，進而形成模糊的關係和畸形的依賴。

男孩,教育,親子,男生,玩具,。（圖／達志示意圖）

男生不在意分數很正常

如果家裡的男孩一點也不在意成績，這其實很正常，特別是在青春期開始的時候。有好成績未必能給男孩帶來實際上的好處，被稱作「書呆子」反而更容易被排擠。

然而，父母對學習和成績的態度卻很明確：男孩在學校的任務，就是好好學習，盡全力取得好成績。這種態度往往讓孩子感到厭煩，即便許多父母一再強調，只要有成績好，他們就不會再碎碎唸。

一般來說，只要沒有什麼太大的意外，孩子大都能平靜度過學校生活。但，一旦男孩在校表現達不到父母的期望，許多父母會變得歇斯底里，甚至不知所措。他們對孩子期望過高，總是既擔憂又焦慮，深怕孩子無法成為自主獨立的男人。於是，父母便不自覺的將壓力轉嫁到孩子身上─ ─因為他們自己做不到。

如果這些男孩無法達到成年人的期待，往往就會出現健康問題或啟動防衛機制，以父母不樂見的方式回應。

對男孩來說，學業成績固然重要，但這畢竟不是全部。在學校裡，認知性（按：指直接透過閱讀或聽講來接收訊息）的學習常被過度強調。男孩真正需要的是，在學校或其他地方學習到未來需要的技能與能力。

討論男孩學業成績，通常圍繞著兩個問題：為什麼他們的學業表現普遍不佳，以及為什麼男孩的成績總是比女孩差。單從認知條件來看，情況本不該如此，因為男女之間的學習能力差異不大。從遺傳學的角度來說，這樣的觀點也毫無根據。

然而，實際情況卻是，即使在能力相當的情況下，男孩的考試成績仍略遜於女孩。

長期以來，男孩的平均閱讀能力也比女孩差；有些男孩在課堂上經常搗亂，放學甚至還得回家補進度。像輟學這樣的極端情況，男孩的比例也相當高。男女在語文和數學成績上的差異更明顯，但這與天賦無關。這些科目更像是「性別領域」，性別刻板印象，許多男孩擔心，過度熱衷語文且表現良好，會被認為是書呆子或娘娘腔。

如果仔細觀察會發現，並非所有男孩都有學習上的困難，只是有些狀況特別棘手，例如，有移民背景、在小學期間很常被留級，成績長期不理想；或是來自父母教育程度較低的家庭。此外，經常使用電子產品的男孩，成績也普遍較差。當然，個體差異也不容忽視，這些現象提醒我們：男孩需要學校和家長針對性別提供更多支持。

男孩在學校的表現，和他們與成人之間的關係密切相關。這不僅是男孩與老師之間的問題，家長也扮演關鍵角色。因此，我們應該深入探討，為什麼有些男孩能在學業上表現穩定，這些男孩的父母到底做對了什麼。

【推薦書籍】

男孩,教育,親子,男生,玩具,。（圖／達志示意圖）

書名：《男孩需要明確的指令》

作者：萊因哈德．溫特（Reinhard Winter）

簡介：德國杜賓根大學社會科學研究所所長，同時也是德國最著名的男孩養育專家。

出版社：大是文化

關鍵字：

大是文化, 男孩需要明確的指令, 萊因哈德．溫特, Reinhard Winter

