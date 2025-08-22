fb ig video ETtoday search mobile

HUBLOT打造垂直結構時間引擎　藍寶石與黑陶瓷款出擊

>

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT推出MP-10 雙垂直上鍊陀飛輪腕錶全新藍寶石款（右）及All Black黑陶瓷款。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）MP系列的誕生，源於品牌自2010年代整合傳奇機芯工坊BNB Concept 的技術團隊，負責構思與實踐最具革命性的製錶計畫，如「獨立製錶工作室」般的存在屢屢創造驚喜，宛如微縮版超跑中置引擎的MP-10雙垂直上鍊陀飛輪腕錶即是其心血結晶，最新力作為限量30只的「無暇藍寶石」與限量50只的「玄影黑陶瓷」款，通透的設計讓精密機芯一覽無遺，真切感受到引擎全速奔馳的動感。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT MP-10雙垂直上鍊陀飛輪腕錶藍寶石款及All Black黑陶瓷款內部精密機芯一覽無遺。

從外型欣賞MP-10雙垂直上鍊陀飛輪腕新作，HUBLOT為完整展露中軸懸置機芯，採用品牌迄今最複雜的大曲面藍寶石外殼打造藍寶石款腕錶，整塊晶體經多軸切削、連續R角與複合倒角成形，內外長時拋光並加防眩處理，同時考量防水性，成功達到結構密封達防水30米，並具抗壓性，完美創造開放式引擎艙讓佩戴者飽覽精密機械之美；黑陶瓷版本則以微噴砂與高密度燒結呈現輕量、耐磨與俐落霧黑輪廓，展現個性美學。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT MP-10雙垂直上鍊陀飛輪腕錶藍寶石款採用品牌迄今最複雜的大曲面藍寶石外殼。

兩種材質詮釋不同風格，但都配置HUBLOT精心研發的HUB9013自製機芯，多達592 枚零件與 66 顆寶石軸承所組成，重量僅38.4 克，呈現革命性的驅動、顯示與調速系統沿中軸線垂直整合系統，宛若一具微縮引擎，由上而下四組滾軸顯示環多層堆疊，分別顯示時、分、三色動力顯示（綠、橘、紅），下方裝載著有效抵抗地心引力對腕錶影響的傾斜35度的飛行陀飛輪，環繞其上則為秒的顯示，直觀的設計讓各項功能一目了然。為使線性系統於高速運作保持平順，配備獨家的「垂直動能緩震系統」，如同車輛的懸吊避震機制，減低外部衝擊造成的影響。
▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲MP-10雙垂直上鍊陀飛輪腕錶的自動上鍊系統透過兩側對稱配置的22K白金線性動能驅動器，以高壓活塞形式進行垂直衝擊。

而驅動MP-10雙垂直上鍊陀飛輪腕錶複雜功能的幕後重要裝置，歸功於HUBLOT
獨家研發的「陀飛輪重力動能系統」（Tourbillon Weight Energy System），自動上鍊系統透過兩側對稱配置的22K白金線性動能驅動器，以高壓活塞形式進行垂直衝擊，並實現上鍊動能回收，為MP-10 提供高效續航，除了自動上鍊，亦可透過12點方向錶冠手動上鍊，僅需旋轉九圈即能提供48小時動能，翻轉至錶背則可藉由壓入式旋鈕時分設定，簡易操作方式相當人性化。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲MP-10雙垂直上鍊陀飛輪腕錶懸浮式陀飛輪。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲MP-10雙垂直上鍊陀飛輪腕錶錶冠僅需旋轉九圈，即可提供48小時動能。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲MP-10雙垂直上鍊陀飛輪腕錶調時旋鈕。

MP-10 陀飛輪腕錶即是該系列迄今最複雜的機械作品，前衛設計融合複雜工藝，已超越一般時間顯示器，而是重構時間閱讀邏輯也兼具實用特性的藝術品，無論是「無暇藍寶石」或「玄影黑陶瓷」錶款，均完美演繹HUBLOT勇於創新的機械美學。▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲一張圖看懂HUBLOT MP-10雙垂直上鍊陀飛輪腕錶。

關鍵字：

HUBLOT

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看

新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　13款限定飲品現賺一杯 最專情星座Top 3！第一名愛上了就不輕易變心　把戀愛當事業經營 第一次見面不再尷尬　心理學揭「一招讓距離瞬間拉近」 凱特布蘭琪成為UNIQLO大使！奧斯卡影后愛平價時尚　穿簡約襯衫超有氣場 最愛翻舊帳3大星座！Top 1 小心眼到招架不住　芝麻小事都能翻出來 河智苑逆生長影片網讚看不出47歲！眼神亮、髮量豐盈保養關鍵一次看　 韓妞皮膚不是天生好！靠3個保養習慣養成人人稱羨的神級膚質

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面