HUBLOT打造垂直結構時間引擎　藍寶石與黑陶瓷款出擊

▲HUBLOT推出MP-10 雙垂直上鍊陀飛輪腕錶全新藍寶石款（右）及All Black黑陶瓷款。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）MP系列的誕生，源於品牌自2010年代整合傳奇機芯工坊BNB Concept 的技術團隊，負責構思與實踐最具革命性的製錶計畫，如「獨立製錶工作室」般的存在屢屢創造驚喜，宛如微縮版超跑中置引擎的MP-10雙垂直上鍊陀飛輪腕錶即是其心血結晶，最新力作為限量30只的「無暇藍寶石」與限量50只的「玄影黑陶瓷」款，通透的設計讓精密機芯一覽無遺，真切感受到引擎全速奔馳的動感。





▲HUBLOT MP-10雙垂直上鍊陀飛輪腕錶藍寶石款及All Black黑陶瓷款內部精密機芯一覽無遺。

從外型欣賞MP-10雙垂直上鍊陀飛輪腕新作，HUBLOT為完整展露中軸懸置機芯，採用品牌迄今最複雜的大曲面藍寶石外殼打造藍寶石款腕錶，整塊晶體經多軸切削、連續R角與複合倒角成形，內外長時拋光並加防眩處理，同時考量防水性，成功達到結構密封達防水30米，並具抗壓性，完美創造開放式引擎艙讓佩戴者飽覽精密機械之美；黑陶瓷版本則以微噴砂與高密度燒結呈現輕量、耐磨與俐落霧黑輪廓，展現個性美學。





▲HUBLOT MP-10雙垂直上鍊陀飛輪腕錶藍寶石款採用品牌迄今最複雜的大曲面藍寶石外殼。

兩種材質詮釋不同風格，但都配置HUBLOT精心研發的HUB9013自製機芯，多達592 枚零件與 66 顆寶石軸承所組成，重量僅38.4 克，呈現革命性的驅動、顯示與調速系統沿中軸線垂直整合系統，宛若一具微縮引擎，由上而下四組滾軸顯示環多層堆疊，分別顯示時、分、三色動力顯示（綠、橘、紅），下方裝載著有效抵抗地心引力對腕錶影響的傾斜35度的飛行陀飛輪，環繞其上則為秒的顯示，直觀的設計讓各項功能一目了然。為使線性系統於高速運作保持平順，配備獨家的「垂直動能緩震系統」，如同車輛的懸吊避震機制，減低外部衝擊造成的影響。





▲MP-10雙垂直上鍊陀飛輪腕錶的自動上鍊系統透過兩側對稱配置的22K白金線性動能驅動器，以高壓活塞形式進行垂直衝擊。

而驅動MP-10雙垂直上鍊陀飛輪腕錶複雜功能的幕後重要裝置，歸功於HUBLOT

獨家研發的「陀飛輪重力動能系統」（Tourbillon Weight Energy System），自動上鍊系統透過兩側對稱配置的22K白金線性動能驅動器，以高壓活塞形式進行垂直衝擊，並實現上鍊動能回收，為MP-10 提供高效續航，除了自動上鍊，亦可透過12點方向錶冠手動上鍊，僅需旋轉九圈即能提供48小時動能，翻轉至錶背則可藉由壓入式旋鈕時分設定，簡易操作方式相當人性化。





▲MP-10雙垂直上鍊陀飛輪腕錶懸浮式陀飛輪。





▲MP-10雙垂直上鍊陀飛輪腕錶錶冠僅需旋轉九圈，即可提供48小時動能。





▲MP-10雙垂直上鍊陀飛輪腕錶調時旋鈕。

MP-10 陀飛輪腕錶即是該系列迄今最複雜的機械作品，前衛設計融合複雜工藝，已超越一般時間顯示器，而是重構時間閱讀邏輯也兼具實用特性的藝術品，無論是「無暇藍寶石」或「玄影黑陶瓷」錶款，均完美演繹HUBLOT勇於創新的機械美學。

▲一張圖看懂HUBLOT MP-10雙垂直上鍊陀飛輪腕錶。