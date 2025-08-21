檀健次帥照公開為HOGAN新鞋帶貨　S.COUPS演繹BOSS秋冬穿搭範本

記者鮑璿安／綜合報導

來自米蘭的鞋履品牌Hogan攜手全球品牌代言人檀健次公開全新的2025 秋冬系列形象廣告，率先詮釋溫潤色調的季節感鞋履，為廣大男性提供休閒與正式場合之間的穿搭之選。而SEVENTEEN 隊長 S.COUPS 則揭曉全新「Be the Next」BOSS 2025 秋冬廣告企劃，在光影交錯的畫面中展現沉穩自信的態度。





▲HOGAN 本季以品牌誕生地米蘭的建築語彙為靈感，打造出兼具優雅與鬆弛感的城市著裝，全球代言人檀健次出鏡演繹。（圖／品牌提供）

HOGAN 本季以品牌誕生地米蘭的建築語彙為靈感，打造出兼具優雅與鬆弛感的城市著裝。全球代言人檀健次出鏡演繹，腳踩 H-Stripes 燕麥色奢潮鞋履搭配經典飛行員夾克與「Address 地址」連帽衛衣，展現不羈且高級的率性感。除了 H-Stripes，廣告中他更換上 Hyperlight 系列慢跑鞋型，透過精緻皮革、流線結構與撞色細節，彰顯品牌舒適與時尚並進的理念。而 H691 系列休閒鞋則取材90年代滑板文化，鞋跟標誌壓印與一片式包覆結構突顯街頭潮流氛圍，搭配麂皮夾克盡顯秋冬層次感。





▲在 BOSS 2025 秋冬「Be the Next」全新廣告企劃中，代言人S.COUPS 演繹新裝。（圖／品牌提供）





▲ BOSS 2025 秋冬推薦單品 。（圖／品牌提供）

在 BOSS 2025 秋冬「Be the Next」全新廣告企劃中，代言人S.COUPS 一身霧灰高領毛衣內搭挺版西裝，融合鼠尾草綠與巧克力棕等品牌主打色，體現現代男裝的溫暖層次。談及這次參與廣告企劃，S.COUPS 分享了他對「Be the Next」BOSS 的詮釋：「對我而言，這意味著忠於自我、全力以赴，並啟發他人也勇敢去做。同時，它關乎旅程中的每一步、成長的軌跡，以及最終留下的傳承與影響。」