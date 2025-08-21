fb ig video ETtoday search mobile

檀健次帥照公開為HOGAN新鞋帶貨　S.COUPS演繹BOSS秋冬穿搭範本

>

記者鮑璿安／綜合報導

來自米蘭的鞋履品牌Hogan攜手全球品牌代言人檀健次公開全新的2025 秋冬系列形象廣告，率先詮釋溫潤色調的季節感鞋履，為廣大男性提供休閒與正式場合之間的穿搭之選。而SEVENTEEN 隊長 S.COUPS 則揭曉全新「Be the Next」BOSS 2025 秋冬廣告企劃，在光影交錯的畫面中展現沉穩自信的態度。

▲▼ 檀健次、S.COUPS 。（圖／品牌提供）

▲▼ 檀健次、S.COUPS 。（圖／品牌提供）

▲▼ 檀健次、S.COUPS 。（圖／品牌提供）

▲HOGAN 本季以品牌誕生地米蘭的建築語彙為靈感，打造出兼具優雅與鬆弛感的城市著裝，全球代言人檀健次出鏡演繹。（圖／品牌提供）

HOGAN 本季以品牌誕生地米蘭的建築語彙為靈感，打造出兼具優雅與鬆弛感的城市著裝。全球代言人檀健次出鏡演繹，腳踩 H-Stripes 燕麥色奢潮鞋履搭配經典飛行員夾克與「Address 地址」連帽衛衣，展現不羈且高級的率性感。除了 H-Stripes，廣告中他更換上 Hyperlight 系列慢跑鞋型，透過精緻皮革、流線結構與撞色細節，彰顯品牌舒適與時尚並進的理念。而 H691 系列休閒鞋則取材90年代滑板文化，鞋跟標誌壓印與一片式包覆結構突顯街頭潮流氛圍，搭配麂皮夾克盡顯秋冬層次感。

▲▼ 檀健次、S.COUPS 。（圖／品牌提供）

▲▼ 檀健次、S.COUPS 。（圖／品牌提供）

▲在 BOSS 2025 秋冬「Be the Next」全新廣告企劃中，代言人S.COUPS 演繹新裝。（圖／品牌提供）

▲▼ 檀健次、S.COUPS 。（圖／品牌提供）

▲▼ 檀健次、S.COUPS 。（圖／品牌提供）

▲▼ 檀健次、S.COUPS 。（圖／品牌提供）

▲ BOSS 2025 秋冬推薦單品 。（圖／品牌提供）

在 BOSS 2025 秋冬「Be the Next」全新廣告企劃中，代言人S.COUPS 一身霧灰高領毛衣內搭挺版西裝，融合鼠尾草綠與巧克力棕等品牌主打色，體現現代男裝的溫暖層次。談及這次參與廣告企劃，S.COUPS 分享了他對「Be the Next」BOSS 的詮釋：「對我而言，這意味著忠於自我、全力以赴，並啟發他人也勇敢去做。同時，它關乎旅程中的每一步、成長的軌跡，以及最終留下的傳承與影響。」

關鍵字：

S.COUPS, 檀健次, hogan, 男裝, 品牌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

「5種食物」睡前不要吃　小心讓你的熟睡時間變更少

「5種食物」睡前不要吃　小心讓你的熟睡時間變更少

最專情星座Top 3！第一名愛上了就不輕易變心　把戀愛當事業經營

最專情星座Top 3！第一名愛上了就不輕易變心　把戀愛當事業經營

最愛翻舊帳3大星座！Top 1 小心眼到招架不住　芝麻小事都能翻出來

最愛翻舊帳3大星座！Top 1 小心眼到招架不住　芝麻小事都能翻出來

新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看 星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　13款限定飲品現賺一杯 家事達人5個小秘訣　「無壓力打掃」家裡不知不覺變整潔 河智苑逆生長影片網讚看不出47歲！眼神亮、髮量豐盈保養關鍵一次看　 陳喬恩背愛馬仕入門包追星　解放雙手背包也納為收藏 學學日本年輕人流行的「腸活保養法」　瘦身＋養膚一次搞定 Aesop以夜空流星為靈感打造全新香水　首款琥珀辛香調一聞就著迷

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面