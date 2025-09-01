RICHARD MILLE女性領導者合作無間　品牌聲勢推向頂峰

▲RICHARD MILLE品牌及合作總監Amanda Mille（左）、品牌創意與開發總監Cécile Guenat合作無間。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

以前衛設計與創新工藝著稱的瑞士名錶RICHARD MILLE，幕後兩位重要推手分別是品牌創辦人Richard Mille女兒、擔任品牌及合作總監的Amanda Mille，以及品牌共同創辦人Dominique Guenat（品牌錶廠Guenat SA Montres Valgine的原始家族）女兒、任職品牌創意與開發總監的Cécile Guenat，兩位傑出女性領導者合作無間，將品牌聲勢推向頂峰，RICHARD MILLE 2023年推出的第一款女性運動錶RM 07-04即是兩人合作無間的心血結晶，創新思維替品牌注入無限活力。





▲RICHARD MILLE品牌及合作總監Amanda Mille負責在品牌參與的國際和私人活動中，維繫客戶、VIP客戶及品牌摯友關係管理工作。

RICHARD MILLE品牌及合作總監Amanda Mille，主要負責品牌參與的國際和私人活動中，維繫客戶、VIP客戶及品牌摯友的關係管理工作，她深入了解客戶各自的願望與需求，提供客製化的服務方案，創造讓收藏家有真摯歸屬感的RICHARD MILLE大家庭；她同時也與體育界和藝術界品牌摯友建立起緊密關係，不僅是合作夥伴，更是品牌的摯友，長期支持他們並一同分享成功的喜悅。

此外，Amanda Mille積極促成品牌創辦或贊助國際體育賽事和文化盛典，包括利曼經典車賽（Le Mans Classic）、公主拉力賽（the Rallye des Princesses）、尚蒂伊古董車大展（Chantilly Arts & Elegance）、巴黎東京宮（the Palais de Tokyo）和紐約現代藝術博物館（MoMA）展覽、RICHARD MILLE車隊等，透過共同的價值觀以及對製錶、運動和藝術等領域共同的熱愛。





▲品牌創意與開發總監Cécile Guenat催生出許多令人驚艷的RICHARD MILLE作品。

珠寶設計師出身的Cécile Guenat，2015年在父親Dominique Guenat與Richard Mille邀請下加入團隊，第一個任務是操刀為品牌首款自動上鍊陀飛輪機芯設計外觀，於是在 2018 年發表RM 71-01 Talisman 自動上鍊女士陀飛輪腕錶，同年她正式出任RICHARD MILLE品牌創意與開發總監，她勇於探索並忠於品牌精神，持續以顛覆傳統的頂尖時計吸引收藏家目光。





▲賽車選手Aurora Straus佩戴RICHARD MILLE鮭魚粉色RM 07-04自動上鍊運動腕錶。

RICHARD MILLE兩位傑出女性領導者攜手並進，催生出的最佳代表作正是專為女性運動員打造的RM 07-04自動上鍊運動腕錶系列，從開發之初便邀請車手Aurora Straus、高爾夫球手Nelly Korda、七項全能運動員Nafi Thiam、跳高運動員Yuliya Levchenko和單板滑雪運動員Ester Ledecká等品牌摯友共同開發和詮釋此款腕錶，共推出黑色Carbon TPT®碳纖維款式，以及五只Quartz TPT®石英纖維材質的奶油白色、錦葵紫色、鮭魚粉（橙紅）色、綠色或深藍色腕錶，絢麗的色彩保有輕質、抗敏性、抗衝擊、抗紫外線和耐磨性。





▲高爾夫球好手Nelly Korda戴上RICHARD MILLE奶油白色款RM 07-04自動上鍊運動腕錶。





▲RICHARD MILLE綠色款RM 07-04自動上鍊運動腕錶。

Amanda Mille表示RM 07-04自動上鍊運動腕錶系列是回應合作夥伴們的需求，讓女性在運動或日常都戴上兼具時尚與功能性錶款，Cécile Guenat帶領團隊歷時三年創造具時、分、功能選擇器的CRMA8自動上鍊機芯，能夠承受5,000g的加速度衝擊，更驚人的是整只錶包含錶帶重量僅36克，讓女性戴著運動毫無負擔。Cécile Guenat表示：「 推出一款女性鏤空運動腕錶，是以前沒有人敢嘗試的賭注。這個系列既是一種美學的展現，也是一種技術力的體現。」





▲RICHARD MILLE RM 07-04自動上鍊運動腕錶從錶殼到機芯微小零件無不悉心打造。

▲RICHARD MILLE RM 07-04自動上鍊運動腕錶Carbon TPT®碳纖維款包含錶帶重量僅36克。

▲RICHARD MILLE RM 07-04自動上鍊運動腕錶搭載自製CRMA8自動上鍊機芯，確保能承受5,000g的加速度衝擊。





▲CRMA8自動上鍊機芯的底板和橋板均採用經黑色PVD工藝處理的五級鈦合金打造。