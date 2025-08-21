Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

fb ig video ETtoday search mobile

▲SONY穿戴式降溫裝置REON POCKET系列優惠。（圖／品牌提供、翻攝SONY官網）

▲SONY近期推出旗下穿戴式降溫裝置REON POCKET系列優惠。（圖／品牌提供、翻攝SONY官網）

記者蔡惠如／綜合報導

時序邁入秋季，SONY、台隆手創館也推出消暑商品優惠，因應秋老虎發威氣溫仍居高不下，現在入手仍是好時機，Sony 鎖定通勤族與戶外活動族群，針對今年 5 月才登台的穿戴式冷暖裝置 REON POCKET 系列，推出折扣與加贈活動；台隆手創館的夏日專區，集結刨冰機、保冷杯、製冷風扇等熱銷品推 7 折起，讓消費者以更親民價格買到。

▲SONY穿戴式降溫裝置REON POCKET系列優惠。（圖／品牌提供、翻攝SONY官網）

▲SONY穿戴式降溫裝置REON POCKET系列優惠。（圖／品牌提供、翻攝SONY官網）

Sony 今年 5 月在台上市的 REON POCKET 5 與 REON POCKET PRO，主打以金屬面片直接貼合肌膚降溫或升溫，被網友稱為「移動式冷氣」，該產品可透過應用程式，依環境自動調整，適合在高溫下通勤或長時間戶外活動使用。

▲SONY穿戴式降溫裝置REON POCKET系列優惠。（圖／品牌提供、翻攝SONY官網）

業者表示，REON POCKET裝置在 35 度 C 環境下使用 5 分鐘，皮膚表面溫度可降至約 23 度 C。即日起 REON POCKET 5 套裝組原價 4,490 元，特價 3,990 元；可支援冷暖功能的 PRO，也推出優惠套裝組，加贈價值 700 元的專屬機套，優惠期限至 8／31 止。

▲SONY穿戴式降溫裝置REON POCKET系列優惠。（圖／品牌提供、翻攝SONY官網）

▲「WONDER旺德小熊雪花刨冰機」原價699元，特價499元。

日式生活通路台隆手創館，近期也針對「夏日消暑特輯」推出 7 折起優惠，包含原價 699 元的人氣「WONDER旺德小熊雪花刨冰機」，特價 499 元，可做出造型刨冰，消暑又可愛；Buderus 三麗鷗聯名陶瓷冰霸杯，原價 1,100 元，特價 680 元，具備陶瓷內膽與雙層真空結構，保冷效果可達 24 小時。除了刨冰機與保冷杯，循環扇、手持風扇與涼感濕巾也在優惠之列，原價 1,190 元的 FUNY 冰晶渦輪手持風扇，特價 890 元。

▲SONY穿戴式降溫裝置REON POCKET系列優惠。（圖／品牌提供、翻攝SONY官網）

▲Buderus 三麗鷗聯名陶瓷冰霸杯，原價 1,100 元，特價 680 元。

Sony, REON POCKET, 穿戴式冷暖裝置, 台隆手創館, 夏日優惠, 秋老虎, 刨冰機, 保冷杯, 手持風扇, 消暑商品

