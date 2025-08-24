話題爆款精品包必筆記！Rodeo包高級感拉滿、文佳煐上班包背出氣場

▲話題爆款精品包。（圖／品牌提供）

近期時尚圈熱議、社群瘋狂洗版的精品包款，這幾顆通通給我筆記起來。又時髦又搶手，無論是一上市就全明星背上街的精品包，或是經典百搭又質感滿分的款式，都讓人一看就動心、一背就上癮，是時尚戰場上絕對不能錯過的實力選手！

話題精品包推薦：Balenciaga Rodeo包

Balenciaga近期超火的Rodeo包款，更擄獲眾女星的心，包含品牌大使Isabelle Huppert、超模Amelia Gray，以及Hailey Bieber、Lindsay Lohan等都搶背上身。

▲法國傳奇影后伊莎貝雨蓓把Balenciaga Rodeo包背上身。（圖／品牌提供）

命名靈感來自世界知名的時尚與奢華象徵比佛利山莊的Rodeo Drive。此系列採用小牛皮製作，啞光質感低調奢華抑或粒面皮革紋理，結構設計獨特，搭配多樣鎖扣細節，展現不經意的優雅態度。

▲海莉比伯、琳賽蘿涵。（圖／品牌提供）

細緻褶紋、柔軟滾邊及毛邊細節，為包款增添歲月質感與溫度，宛如日常摯愛或可傳承的珍藏逸品。色彩選擇包含適合秋冬的摩卡深咖啡色、經典黑色及鱷魚壓紋皮革等多種變化。2025冬季新增Vanity化妝包款設計，不管肩背或使手提都適合日常穿搭，成為畫龍點睛的造型嬌點。

▲RODEO HANDBAG MEDIUM／146,000～149,000元。（圖／品牌提供）

▲RODEO HANDBAG MINI／95,900，RODEO VANITY BAG ／63,900元。（圖／品牌提供）

話題精品包推薦：FENDI VANITY化妝包

這款VANITY迷你包，靈感源自梳妝盒造型，圓潤又俐落的外型，就像是迷人的復古化妝盒，皮革滾邊搭配金屬 FF 扣環，隨手一拿就是時髦優雅。無論是偏愛經典 FF 圖騰緹花布，還是手感極佳的柔軟納帕皮革，每款都展現 FENDI 對材質與細節工藝的高度講究！

▲FENDI VANITY化妝包（菸草棕FF提花）。（圖／品牌提供）

別以為迷你包就不實用，這顆包小歸小，該有的機能沒有不少：內建卡夾、分層空間一應俱全，讓日常小物有序歸位，體積輕巧卻有完善收納。搭配可拆式細肩帶，從手提、肩背到斜背通通搞定，不管日常上班、週末約會還是臨時派對，都能優雅應戰。

▲FENDI VANITY化妝包納帕軟皮FF圖案四色。（圖／品牌提供）

話題精品包推薦：Delvaux Tempête XL手袋

這款Delvaux經典Tempête XL手袋，連韓國女神文佳煐都愛不釋手，在韓劇《瑞草洞》中飾演一名律師，就手Delvaux Tempête XL手袋為造型畫龍點睛，打造專業與時尚兼具的現代女性形象。

▲文佳煐在《瑞草洞》飾演律師手拎Tempête XL手袋。（圖／ Disney +《瑞草洞》提供）

這款Tempête XL不僅擁有俐落有型的外觀，更具備超大容量與實用長背帶，是兼顧風格與功能的理想通勤包款，讓上班日也能充滿時尚氣場。

▲Delvaux Tempête XL 手袋。（圖／品牌提供）

