fb ig video ETtoday search mobile

話題爆款精品包必筆記！Rodeo包高級感拉滿、文佳煐上班包背出氣場

>

話題爆款精品包必筆記！Hailey Bieber曬Rodeo包高級感拉滿、女神文佳煐這顆背出氣場與存在感

▲話題爆款精品包。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

近期時尚圈熱議、社群瘋狂洗版的精品包款，這幾顆通通給我筆記起來。又時髦又搶手，無論是一上市就全明星背上街的精品包，或是經典百搭又質感滿分的款式，都讓人一看就動心、一背就上癮，是時尚戰場上絕對不能錯過的實力選手！

話題精品包推薦：Balenciaga Rodeo

Balenciaga近期超火的Rodeo包款，更擄獲眾女星的心，包含品牌大使Isabelle Huppert、超模Amelia Gray，以及Hailey Bieber、Lindsay Lohan等都搶背上身。

話題爆款精品包必筆記！Hailey Bieber曬Rodeo包高級感拉滿、女神文佳煐這顆背出氣場與存在感

▲法國傳奇影后伊莎貝雨蓓把Balenciaga Rodeo包背上身。（圖／品牌提供）

命名靈感來自世界知名的時尚與奢華象徵比佛利山莊的Rodeo Drive。此系列採用小牛皮製作，啞光質感低調奢華抑或粒面皮革紋理，結構設計獨特，搭配多樣鎖扣細節，展現不經意的優雅態度。

話題爆款精品包必筆記！Hailey Bieber曬Rodeo包高級感拉滿、女神文佳煐這顆背出氣場與存在感

▲海莉比伯、琳賽蘿涵。（圖／品牌提供）

細緻褶紋、柔軟滾邊及毛邊細節，為包款增添歲月質感與溫度，宛如日常摯愛或可傳承的珍藏逸品。色彩選擇包含適合秋冬的摩卡深咖啡色、經典黑色及鱷魚壓紋皮革等多種變化。2025冬季新增Vanity化妝包款設計，不管肩背或使手提都適合日常穿搭，成為畫龍點睛的造型嬌點。

話題爆款精品包必筆記！Hailey Bieber曬Rodeo包高級感拉滿、女神文佳煐這顆背出氣場與存在感

▲RODEO HANDBAG MEDIUM／146,000～149,000元。（圖／品牌提供）

話題爆款精品包必筆記！Hailey Bieber曬Rodeo包高級感拉滿、女神文佳煐這顆背出氣場與存在感

▲RODEO HANDBAG MINI／95,900，RODEO VANITY BAG ／63,900元。（圖／品牌提供）

話題精品包推薦：FENDI VANITY化妝包

這款VANITY迷你包，靈感源自梳妝盒造型，圓潤又俐落的外型，就像是迷人的復古化妝盒，皮革滾邊搭配金屬 FF 扣環，隨手一拿就是時髦優雅。無論是偏愛經典 FF 圖騰緹花布，還是手感極佳的柔軟納帕皮革，每款都展現 FENDI 對材質與細節工藝的高度講究！

話題爆款精品包必筆記！Hailey Bieber曬Rodeo包高級感拉滿、女神文佳煐這顆背出氣場與存在感

▲FENDI VANITY化妝包（菸草棕FF提花）。（圖／品牌提供）

別以為迷你包就不實用，這顆包小歸小，該有的機能沒有不少：內建卡夾、分層空間一應俱全，讓日常小物有序歸位，體積輕巧卻有完善收納。搭配可拆式細肩帶，從手提、肩背到斜背通通搞定，不管日常上班、週末約會還是臨時派對，都能優雅應戰。

話題爆款精品包必筆記！Hailey Bieber曬Rodeo包高級感拉滿、女神文佳煐這顆背出氣場與存在感

▲FENDI VANITY化妝包納帕軟皮FF圖案四色。（圖／品牌提供）

話題精品包推薦：Delvaux  Tempête XL手袋

這款Delvaux經典Tempête XL手袋，連韓國女神文佳煐都愛不釋手，在韓劇《瑞草洞》中飾演一名律師，就手Delvaux  Tempête XL手袋為造型畫龍點睛，打造專業與時尚兼具的現代女性形象。

話題爆款精品包必筆記！Hailey Bieber曬Rodeo包高級感拉滿、女神文佳煐這顆背出氣場與存在感

▲文佳煐在《瑞草洞》飾演律師手拎Tempête XL手袋。（圖／ Disney +《瑞草洞》提供）

這款Tempête XL不僅擁有俐落有型的外觀，更具備超大容量與實用長背帶，是兼顧風格與功能的理想通勤包款，讓上班日也能充滿時尚氣場。

話題爆款精品包必筆記！Hailey Bieber曬Rodeo包高級感拉滿、女神文佳煐這顆背出氣場與存在感

▲Delvaux Tempête XL 手袋。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
為女慶生1／獨家直擊粿粿神隱月餘首曝光　拎蛋糕攜女返新家慶3週歲
櫻花妹伴遊2／日女台灣遇險非頭一遭！　井口真理子頭顱至今未尋獲
原始連結

關鍵字：

周刊王, 精品, Balenciaga, FENDI, Delvaux

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

超愛無理取鬧的三大星座！TOP 1太愛自我幻想　導致誤會別人

超愛無理取鬧的三大星座！TOP 1太愛自我幻想　導致誤會別人

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　13款限定飲品現賺一杯 Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找 梅西「名錶三人組」出巡　389萬「錶王」萬年曆綠得優雅 成年人的友情比戀愛還難經營？「5個關鍵心法」擁有高質量真誠友誼 第一次見面不再尷尬　心理學揭「一招讓距離瞬間拉近」 本週必關注重點球鞋！美製NB 993新配色、周杰倫聯名Air Max 95細節曝光 總是覺得衣櫃不夠用　避開9個錯誤「空間立刻多出來」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面