包開箱／張員瑛私服曬Miu Miu口袋包Pocket！秋冬必收高甜度新款仔細看

記者鮑璿安／綜合報導

2025秋冬時節即將到來，對於「包治百病」的各位而言又有哪些全新上架的手袋值得關注呢？Miu Miu 延續高熱度乘勝追擊，今季迎來了嶄新的Pocket手袋，就連「Miu Miu 女孩」IVE張員瑛也搶先拎上，可說是時髦女孩們必須認識的大熱款式！





▲張員瑛近期以一身清新又帶點俏皮感的穿搭現身，身穿一件純白削肩洋裝，輕鬆營造出夏日少女的靈動氛圍，她也背上這顆Pocket手袋 。（圖／翻攝自IG）

張員瑛近期以一身清新又帶點俏皮感的穿搭現身，身穿一件純白削肩洋裝，輕鬆營造出夏日少女的靈動氛圍，她也背上這顆Pocket手袋，掛上個性十足的布偶吊飾，添上一抹童趣與個人風格，讓人一看就忍不住想模仿！

Miu Miu本季從歷經了從稚氣女孩到叛逆女人的一系列轉變，從曲線與束縛的辯證中，探討當代女性魅力的重塑。設計總監Miuccia Prada將Miu Miu的女人味藏進設計細節中，首次誕生於2023年春夏系列的Pocket包款，在本季提供了大尺寸款式，畫龍點睛的設計莫過於從前到後的多口袋，手袋正面與背部皆設有拉鍊口袋，兩側則配置翻蓋袋款，不對稱的袋蓋與手工縫線細節十分有質感。小袋子皆可開啟放置小物，展現實用與美感的完美平衡，將品牌一貫的復古優雅注入現代日常穿搭。

中央正面小口袋則是壓印上低調的 Miu Miu 標誌，是整體包款的點睛之筆。不論是搭配休閒造型或正式穿搭，這款手袋皆能輕鬆駕馭。包身採用品牌標誌性的柔軟納帕皮革打造，經過特殊處理呈現自然仿舊質感。搭配棉質綢緞內裡與金色金屬配件，展現細節上的高級感。為迎接今年秋冬季節，也特別帶來了療癒人心的焦糖色以及仿舊版本，絕對直接命中少女心。

看更多話題款式

當今名人街拍最常上身的 It Bag 再+1！Balenciaga 全新 Rodeo 系列包款席捲本季時尚話題，從名媛 Hailey Bieber、演員 Lindsay Lohan 到法國影后 Isabelle Huppert，各自以不同風格詮釋這款個性包袋。而Rodeo在多季風靡之後，2025冬季也帶來進化亮點，打造出迷你小巧的Vanity 化妝包，讓人難以抗拒。

Rodeo 包款命名源自比佛利山莊著名的 Rodeo Drive 購物大道，傳遞現代奢華生活的態度。本季 Balenciaga 以各種質地詮釋這款經典結構設計，包含細緻絨面小牛皮、光澤皮革與鱷魚壓紋，從啞光的低調高貴，到略帶做舊感的歲月溫度，讓每一款包都像是可被收藏的藝術品。





▲Hailey Bieber 以皮衣牛仔褲的隨性風格搭配黑色鱷魚壓紋 Rodeo Large 手袋 。（圖／品牌提供）





▲ Balenciaga 品牌大使 Isabelle Huppert，則以丹寧套裝搭配低調Rodeo 手袋亮相巴黎 。（圖／品牌提供）

