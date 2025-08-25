fb ig video ETtoday search mobile

包開箱／張員瑛私服曬Miu Miu口袋包Pocket！秋冬必收高甜度新款仔細看

>

記者鮑璿安／綜合報導

2025秋冬時節即將到來，對於「包治百病」的各位而言又有哪些全新上架的手袋值得關注呢？Miu Miu 延續高熱度乘勝追擊，今季迎來了嶄新的Pocket手袋，就連「Miu Miu 女孩」IVE張員瑛也搶先拎上，可說是時髦女孩們必須認識的大熱款式！

▲▼ 包開箱 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ 包開箱 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲張員瑛近期以一身清新又帶點俏皮感的穿搭現身，身穿一件純白削肩洋裝，輕鬆營造出夏日少女的靈動氛圍，她也背上這顆Pocket手袋 。（圖／翻攝自IG）

張員瑛近期以一身清新又帶點俏皮感的穿搭現身，身穿一件純白削肩洋裝，輕鬆營造出夏日少女的靈動氛圍，她也背上這顆Pocket手袋，掛上個性十足的布偶吊飾，添上一抹童趣與個人風格，讓人一看就忍不住想模仿！

▲▼ 包開箱 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ 包開箱 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ 包開箱 。（圖／記者鮑璿安攝）

Miu Miu本季從歷經了從稚氣女孩到叛逆女人的一系列轉變，從曲線與束縛的辯證中，探討當代女性魅力的重塑。設計總監Miuccia Prada將Miu Miu的女人味藏進設計細節中，首次誕生於2023年春夏系列的Pocket包款，在本季提供了大尺寸款式，畫龍點睛的設計莫過於從前到後的多口袋，手袋正面與背部皆設有拉鍊口袋，兩側則配置翻蓋袋款，不對稱的袋蓋與手工縫線細節十分有質感。小袋子皆可開啟放置小物，展現實用與美感的完美平衡，將品牌一貫的復古優雅注入現代日常穿搭。

▲▼ 包開箱 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ 包開箱 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ 包開箱 。（圖／記者鮑璿安攝）

中央正面小口袋則是壓印上低調的 Miu Miu 標誌，是整體包款的點睛之筆。不論是搭配休閒造型或正式穿搭，這款手袋皆能輕鬆駕馭。包身採用品牌標誌性的柔軟納帕皮革打造，經過特殊處理呈現自然仿舊質感。搭配棉質綢緞內裡與金色金屬配件，展現細節上的高級感。為迎接今年秋冬季節，也特別帶來了療癒人心的焦糖色以及仿舊版本，絕對直接命中少女心。

看更多話題款式

當今名人街拍最常上身的 It Bag 再+1！Balenciaga 全新 Rodeo 系列包款席捲本季時尚話題，從名媛 Hailey Bieber、演員 Lindsay Lohan 到法國影后 Isabelle Huppert，各自以不同風格詮釋這款個性包袋。而Rodeo在多季風靡之後，2025冬季也帶來進化亮點，打造出迷你小巧的Vanity 化妝包，讓人難以抗拒。

Rodeo 包款命名源自比佛利山莊著名的 Rodeo Drive 購物大道，傳遞現代奢華生活的態度。本季 Balenciaga 以各種質地詮釋這款經典結構設計，包含細緻絨面小牛皮、光澤皮革與鱷魚壓紋，從啞光的低調高貴，到略帶做舊感的歲月溫度，讓每一款包都像是可被收藏的藝術品。

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Hailey Bieber 以皮衣牛仔褲的隨性風格搭配黑色鱷魚壓紋 Rodeo Large 手袋 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲ Balenciaga 品牌大使 Isabelle Huppert，則以丹寧套裝搭配低調Rodeo 手袋亮相巴黎 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

包開箱, 手袋, 2025秋冬, MiuMiu, 張員瑛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克8／26「大杯以上買一送一」　慶DREAM PLAZA開幕滿月

星巴克8／26「大杯以上買一送一」　慶DREAM PLAZA開幕滿月

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

蔡依林穿Valentino訂製星光禮服超仙！性感皮革戰袍再展女王氣場 2025韓國夏天穿搭新趨勢！「復古波點風」正夯　5大穿搭靈感先筆記 總是覺得衣櫃不夠用　避開9個錯誤「空間立刻多出來」 梅西「名錶三人組」出巡　389萬「錶王」萬年曆綠得優雅 新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看 35歲是人生轉折點　5個壞習慣不改會拖累下半場 超愛無理取鬧的三大星座！TOP 1太愛自我幻想　導致誤會別人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面