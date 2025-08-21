fb ig video ETtoday search mobile

C羅未婚妻捨1.5億求婚戒　戴梵克雅寶幸運草珠寶配性感運動服

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲喬治娜在紅海邊示範alo新裝搭配梵克雅寶鑽石項鍊。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／台北報導

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）剛以超過20克拉、估價約1.5億元的橢圓形切割求婚鑽戒向喬治娜（Georgina Rodriguez）求婚成功，喬治娜等待多年終於成為C羅未婚妻，獲得全球粉絲祝福，她公布喜訊後除了在限動分享女兒學樂器的成果，第一篇po文就是在紅海旁展示合作多年的運動服品牌alo新裝，不過沒戴上舉世矚目的「鴿子蛋」訂婚戒，而是戴著祖母綠型切割的巨鑽戒，足見她的珠寶收藏規模驚人。

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲喬治娜佩戴梵克雅寶Magic Alhambra 6枚四葉幸運草圖騰鑽石項鍊，2,410,000元。（圖／翻攝梵克雅寶官網）

除了大秀無名指的祖母綠型切割巨鑽戒，喬治娜還搭配法國珠寶世家梵克雅寶熱賣的Magic Alhambra系列要價2,410,000元的6枚四葉幸運草圖騰鑽石項鍊，Magic Alhambra珠寶於2006年問世，最大特色是由不同大小的四葉幸運草圖騰錯落排列，呈現不對稱設計，更顯俏麗活潑。

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲喬治娜曬出無名指的祖母綠型切割巨鑽戒。（圖／翻攝georginagio IG）

戴上華麗珠寶擺拍，喬治娜為的是展示加州品牌alo白色新裝，低胸設計讓她大方展現傲人上圍與翹臀，她一時興起還在海邊奔跑示範新衣與新鞋，相當敬業。

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲喬治娜在海邊奔跑展示alo新裝。（圖／翻攝georginagio IG）

喬治娜, C羅, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶, alo

