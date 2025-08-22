超逼真草莓果醬吐司變成「電源開關」！日本搞怪設計把美味藏入生活

編輯／Ann

你能想像家裡的電燈開關，竟然藏在一片果醬吐司裡嗎？日本創意達人小田さん（@odasan）又出手製作出新一波鬧中帶萌的搞怪作品，全新進化版「果醬吐司電燈開關」，不僅外觀超擬真，還真的可以一指開燈，讓網友笑說「每天都想開關個10次！」

這款「電氣吐司」的主體採用一片厚片吐司作基底，中間抹上色澤晶亮的草莓果醬，看起來就像剛出爐的早餐。中間嵌入的白色開關則是重頭戲，乍看像奶油塊，實則是一個真正可按壓的燈具開關，直接黏上牆壁後就能使用，視覺和功能兼具！小田さん提到，這次果醬口味採用草莓靈感，還笑說自己其實是蘋果果醬派，小時候還會偷偷抱著整瓶果醬狂吃，夢想成為「果醬界的小熊維尼」。作品完成後也將參加今年日本最大的DIY活動——「第60屆 JAPAN HOMECENTER DIY SHOW 2024」的「DIY大賞2024」比賽，與其他創作者同場較勁。

而這款果醬開關也成為小田さん在 IG 累積超過 3 萬粉絲後的紀念作之一，粉絲紛紛敲碗要他持續推出更多「腦洞系列」，他也回應：「未來還會繼續做些白爛又可愛的東西，敬請期待！」看來不只是果醬吐司，下一次搞不好還能看到「炒麵開關」、「壽司門鈴」也說不定！