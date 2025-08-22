fb ig video ETtoday search mobile

北面限量聯名Aimé Leon Dore搶先看！最潮復古混搭、羊毛羽絨衣細節滿分

>

記者鮑璿安／綜合報導

戶外品牌 The North Face再次展開全新的話題聯名，本次攜手紐約時尚生活風格品牌 Aimé Leon Dore 推出限量系列，以「經典重塑」為主軸，展現設計語言與材質創新。從義大利 Casentino 羊毛打造的 Nuptse 羽絨外套、復古學院風格棒球外套，到高強度彈道尼龍背包與經典 Verto 登山鞋，絕對是2025下半年備受矚目的聯名之作。

▲▼ The North Face 。（圖／品牌提供）

▲▼ The North Face 。（圖／品牌提供）

▲▼ The North Face 。（圖／品牌提供）

▲本次聯名系列延續 The North Face 的專業戶外基因，融入 Aimé Leon Dore 擅長的復古調性與紐約街頭風格 。（圖／品牌提供）

本次聯名系列延續 The North Face 的專業戶外基因，融入 Aimé Leon Dore 擅長的復古調性與紐約街頭風格，完全是戶外潮人的夢幻單品。涵蓋5款焦點單品，從服飾到配件包款皆有，包括重新演繹的 Nuptse 羽絨外套，採用托斯卡尼地區傳承百年的 Casentino 羊毛面料，不僅保暖，捲曲紋理與防潑水特性兼具機能與質感；Denali 抓絨外套則以全尼龍材質再造，增強防風機能並強化視覺層次。

▲▼ The North Face 。（圖／品牌提供）

▲▼ The North Face 。（圖／品牌提供）

另有注目配件如 Borealis 背包與斜背包，以高耐磨尼龍構成，展現街頭戶外混搭魅力；搭載 GORE-TEX® 3L 科技的 Verto 登山鞋，則完美融合機能與潮流外型。此外，系列中還包含致敬消防裝設計的 Firefighter 外套，袖口配有 D 型環、內裡為尼龍強化，將機能與造型一次到位。透過混搭詮釋潮流性質，從學院感棒球外套、正裝風襯衫到可愛熊玩偶與復古鴨舌帽，本系列以鮮明色塊與異材拼接打造出具視覺張力的造型，無論戶外穿搭或都會街頭都能輕鬆駕馭。聯名系列即將於9月19日起在 The North Face 與 Aimé Leon Dore 全球指定通路限量販售，想搶先入手的時尚玩家絕對不能錯過。

同場加映

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲Converse 「1908 Jogger」系列推出兩款配色搶佔目光，薄霧綠與暗影黑皆採用高質感麂皮拼接尼龍 。（圖／品牌提供）

Converse 此番攜手潮流大將 Tyler, The Creator 打造全新「1908 Jogger」系列，以品牌百年 DNA 為靈感出發，融合 Tyler 對復古慢跑鞋型的鍾愛，推出兩款配色搶佔目光，薄霧綠與暗影黑皆採用高質感麂皮拼接尼龍，塑造出獨具街頭張力的粗獷外觀。蜂蜜棕色橡膠大底設計呼應鞋身基調，並搭配「GOLF WANG」標誌壓印細節，完美詮釋 Tyler 招牌的玩味美學，讓運動鞋也能時髦得毫不費力。

關鍵字：

The North Face, 聯名, 戶外, 潮流, 限量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看

新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看

最專情星座Top 3！第一名愛上了就不輕易變心　把戀愛當事業經營 星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　13款限定飲品現賺一杯 第一次見面不再尷尬　心理學揭「一招讓距離瞬間拉近」 凱特布蘭琪成為UNIQLO大使！奧斯卡影后愛平價時尚　穿簡約襯衫超有氣場 韓妞皮膚不是天生好！靠3個保養習慣養成人人稱羨的神級膚質 最愛翻舊帳3大星座！Top 1 小心眼到招架不住　芝麻小事都能翻出來 C羅未婚妻捨1.5億求婚戒　戴梵克雅寶幸運草珠寶配性感運動服

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面