北面限量聯名Aimé Leon Dore搶先看！最潮復古混搭、羊毛羽絨衣細節滿分

記者鮑璿安／綜合報導

戶外品牌 The North Face再次展開全新的話題聯名，本次攜手紐約時尚生活風格品牌 Aimé Leon Dore 推出限量系列，以「經典重塑」為主軸，展現設計語言與材質創新。從義大利 Casentino 羊毛打造的 Nuptse 羽絨外套、復古學院風格棒球外套，到高強度彈道尼龍背包與經典 Verto 登山鞋，絕對是2025下半年備受矚目的聯名之作。





▲本次聯名系列延續 The North Face 的專業戶外基因，融入 Aimé Leon Dore 擅長的復古調性與紐約街頭風格 。（圖／品牌提供）

本次聯名系列延續 The North Face 的專業戶外基因，融入 Aimé Leon Dore 擅長的復古調性與紐約街頭風格，完全是戶外潮人的夢幻單品。涵蓋5款焦點單品，從服飾到配件包款皆有，包括重新演繹的 Nuptse 羽絨外套，採用托斯卡尼地區傳承百年的 Casentino 羊毛面料，不僅保暖，捲曲紋理與防潑水特性兼具機能與質感；Denali 抓絨外套則以全尼龍材質再造，增強防風機能並強化視覺層次。

另有注目配件如 Borealis 背包與斜背包，以高耐磨尼龍構成，展現街頭戶外混搭魅力；搭載 GORE-TEX® 3L 科技的 Verto 登山鞋，則完美融合機能與潮流外型。此外，系列中還包含致敬消防裝設計的 Firefighter 外套，袖口配有 D 型環、內裡為尼龍強化，將機能與造型一次到位。透過混搭詮釋潮流性質，從學院感棒球外套、正裝風襯衫到可愛熊玩偶與復古鴨舌帽，本系列以鮮明色塊與異材拼接打造出具視覺張力的造型，無論戶外穿搭或都會街頭都能輕鬆駕馭。聯名系列即將於9月19日起在 The North Face 與 Aimé Leon Dore 全球指定通路限量販售，想搶先入手的時尚玩家絕對不能錯過。

同場加映





▲Converse 「1908 Jogger」系列推出兩款配色搶佔目光，薄霧綠與暗影黑皆採用高質感麂皮拼接尼龍 。（圖／品牌提供）

Converse 此番攜手潮流大將 Tyler, The Creator 打造全新「1908 Jogger」系列，以品牌百年 DNA 為靈感出發，融合 Tyler 對復古慢跑鞋型的鍾愛，推出兩款配色搶佔目光，薄霧綠與暗影黑皆採用高質感麂皮拼接尼龍，塑造出獨具街頭張力的粗獷外觀。蜂蜜棕色橡膠大底設計呼應鞋身基調，並搭配「GOLF WANG」標誌壓印細節，完美詮釋 Tyler 招牌的玩味美學，讓運動鞋也能時髦得毫不費力。