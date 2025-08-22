開學季來臨IKEA宿舍人氣TOP10清單曝光　特力屋推護眼燈與書桌優惠

▲開學季來臨 IKEA 宿舍人氣 TOP10 清單，圖為多功能 ALEX 抽屜櫃，售價 2,299 元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著開學季到來，從新生入住宿舍到家長替孩子打造讀書環境，各大通路也紛紛推出開學相關商品優惠。IKEA 精選在社群上熱議的宿舍小物，從收納推車到書桌一應俱全，適合小坪數空間使用；特力屋則觀察到護眼檯燈與書桌椅買氣大增，祭出滿額折扣與多款商品優惠，瞄準學齡與外宿族群。

▲SKÅDIS 收納壁板，售價599元。



讀書季開始了，IKEA 近期從 Threads 社群網友討論的宿舍必備品，整理出10款人氣清單，包括可雙面換色的 SKÅDIS 收納壁板，售價 599 元；結合書櫃與折疊桌的 BILLY，售價 3,990 元，以及開放式收納櫃 KRÖNIKÖR，外型簡潔並帶有搶眼配色，售價 799 元。

▲結合書櫃與折疊桌的 BILLY，售價 3,990 元。

▲開放式收納櫃 KRÖNIKÖR，售價 799 元。



其他還包括滑輪設計的 RÅSKOG 推車，售價 729 元；售價 2,299 元的多功能 ALEX 抽屜櫃。宿舍氛圍用品包括 BLÅSVERK 桌燈，售價 499 元，與熱門陪伴系網紅 BLÅHAJ 鯊魚玩偶，售價 579 元，讓小空間也能兼顧收納與生活質感。

▲RÅSKOG 推車售價729元；BLÅSVERK 桌燈，售價499元



特力屋表示因應開學季來臨，觀察到護眼檯燈在 8 月上旬短短兩週內，便售出超過 2,500 件，成為開學季冠軍商品。業者指出，檯燈挑選需符合國家 AA 級或 A 級照度標準，避免頻閃與藍光危害，並建議具備多段式色溫調整及可靈活調整燈臂的產品，才能兼顧視力保護與專注力。





針對消費者需求，特力屋近期也推出多款優惠。飛利浦品露 9W LED 護眼檯燈，原價 2,199 元，特價 1,299 元；自家晶亮 LED 護眼檯燈，原價 1,990 元，特價 1,790 元。具備 USB 插孔的雅博德四尺書桌，原價 5,490 元，特價 4,990 元。桌椅選擇包括諾亞多功能書桌，原價 3,990 元，特價 3,390 元；新傑若米平面書桌，原價 2,490 元，特價 2,190 元。

此外，即日起至 9／7，特力屋再加碼推出層架收納消費滿 3,000 元折抵 300 元，書桌椅與書櫃滿 5,000 元折 500 元。