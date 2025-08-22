「快家具」退燒了？Ｚ世代更愛中古設計與個人風格

▲居家老件近期成為Z世代新興的購物趨勢。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

因應永續趨勢，Ｚ世代對於居家的觀念正在慢慢改變，近幾十年，家居世界流行的關鍵字是「快家具」（Fast Furniture），特色在於便宜、快速、容易組裝，卻也快速被淘汰。如今這股潮流逐漸退燒，年輕世代正將目光轉向截然不同的方向，也就是中古家具與個人化設計。

根據 Pinterest 2025 秋季趨勢報告，「中古家具復興」成為今年的亮點。搜尋「dream thrift finds」的熱度成長 550%，「thrifted kitchen」更暴增 1012%，顯示越來越多年輕人選擇有故事、有個性的家具，取代過去大量生產、毫無溫度的單品。

這並非單純的復古情懷，而是一種帶著環保意識與自我表達的生活態度。中古傢俱往往承載了時代痕跡，不只堅固耐用，更能成為談話的開場。像是近年再度走紅的 Art Deco 風格，或是 80 年代的彎木設計、老式玻璃器皿、復古燭台，都成為 Gen Z 在二手市集與線上平台熱烈搜尋的關鍵字。

Pinterest 甚至推出了「Thrift Shop」功能，將全球中古家具與小物直接帶到使用者眼前，讓挑選中古單品就像逛時尚電商一樣便利。

中古家具的魅力不只在於價格更親民，它還代表一種「差異化」，不再追求家家戶戶都相似的風格，而是透過不同時代的元素，拼湊出屬於自己的故事。對於習慣在社群上展現生活態度的年輕人來說，這樣的空間佈置更能凸顯個人特色。

隨著永續議題不斷升溫，這股「拋棄快家具、擁抱中古設計」的趨勢，很可能會像二手服飾一樣，逐漸成為生活方式的一部分。