fb ig video ETtoday search mobile

「快家具」退燒了？Ｚ世代更愛中古設計與個人風格

>

▲居家,設計,復古,老件,老傢俱。（圖／unsplash）

▲居家老件近期成為Z世代新興的購物趨勢。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

因應永續趨勢，Ｚ世代對於居家的觀念正在慢慢改變，近幾十年，家居世界流行的關鍵字是「快家具」（Fast Furniture），特色在於便宜、快速、容易組裝，卻也快速被淘汰。如今這股潮流逐漸退燒，年輕世代正將目光轉向截然不同的方向，也就是中古家具與個人化設計。

▲居家,設計,復古,老件,老傢俱。（圖／unsplash）

根據 Pinterest 2025 秋季趨勢報告，「中古家具復興」成為今年的亮點。搜尋「dream thrift finds」的熱度成長 550%，「thrifted kitchen」更暴增 1012%，顯示越來越多年輕人選擇有故事、有個性的家具，取代過去大量生產、毫無溫度的單品。

▲居家,設計,復古,老件,老傢俱。（圖／unsplash）

這並非單純的復古情懷，而是一種帶著環保意識與自我表達的生活態度。中古傢俱往往承載了時代痕跡，不只堅固耐用，更能成為談話的開場。像是近年再度走紅的 Art Deco 風格，或是 80 年代的彎木設計、老式玻璃器皿、復古燭台，都成為 Gen Z 在二手市集與線上平台熱烈搜尋的關鍵字。

▲居家,設計,復古,老件,老傢俱。（圖／unsplash）

Pinterest 甚至推出了「Thrift Shop」功能，將全球中古家具與小物直接帶到使用者眼前，讓挑選中古單品就像逛時尚電商一樣便利。

中古家具的魅力不只在於價格更親民，它還代表一種「差異化」，不再追求家家戶戶都相似的風格，而是透過不同時代的元素，拼湊出屬於自己的故事。對於習慣在社群上展現生活態度的年輕人來說，這樣的空間佈置更能凸顯個人特色。

▲居家,設計,復古,老件,老傢俱。（圖／unsplash）

隨著永續議題不斷升溫，這股「拋棄快家具、擁抱中古設計」的趨勢，很可能會像二手服飾一樣，逐漸成為生活方式的一部分。

關鍵字：

中古家具, Z世代, 環保, Pinterest, 永續

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看

新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　13款限定飲品現賺一杯 最專情星座Top 3！第一名愛上了就不輕易變心　把戀愛當事業經營 第一次見面不再尷尬　心理學揭「一招讓距離瞬間拉近」 凱特布蘭琪成為UNIQLO大使！奧斯卡影后愛平價時尚　穿簡約襯衫超有氣場 最愛翻舊帳3大星座！Top 1 小心眼到招架不住　芝麻小事都能翻出來 河智苑逆生長影片網讚看不出47歲！眼神亮、髮量豐盈保養關鍵一次看　 韓妞皮膚不是天生好！靠3個保養習慣養成人人稱羨的神級膚質

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面