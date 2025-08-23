GD、朴寶劍、車銀優同款香水公開　中性香耐聞男女噴都適合

文／美人圈

不只GD同款香水，朴寶劍、車銀優、邊佑錫，以及SEVENTEEN成員李碩珉、淨漢的同款香水通通找出來了！這幾款香氣都是迷人的中性香氣，男女生噴都適合，一噴就像是與喜愛的男神緊緊相擁，一起來看你的男神愛用香水是哪款！

GD權志龍同款香水：Frédéric Malle馥馬爾香氛出版社 獵心麝香（Musc Ravageur）

GD香水是這罐！GD多年前就透露自己熱愛這款香氣，當年也因為GD使品牌Frédéric Malle被更多人看見，品牌更為此特別推出標誌性的「小雛菊」限定包裝回應GD對該香味的喜愛，該限量包裝更僅少量製作給GD作為收藏，也讓GD能贈送給好友們，並無對外販售。

▲GD香水是這罐。（圖／IG@xxxibgdrgn）



不過，這款被GD熱愛的香氣仍然買得到！ Musc Ravageur中文原名是狂野麝香，如今改為獵心麝香，以辛香與麝香交織出慾望、帶有侵略性的性感香氣，接著由丁香、肉桂襯托，香氣轉為具有奶香感的皂感麝香，乾淨柔和，如同GD給人的印象，既霸氣又可愛，反差魅力太撩人！

▲Frédéric Malle 獵心麝香 10ml／NT$2,100、30ml／NT$5,400、50ml／NT$7,300、100ml／NT$10,500。（圖／Frédéric Malle 馥馬爾香氛出版社）

SEVENTEEN李碩珉同款香水：Santa Maria Novella 天使之水（Angeli di Firenze）

SEVENTEEN李碩珉絕對是超級香氛控！過去數度分享自己的香水櫃，作為香民SEVENTEEN李碩珉擁有多款各大品牌的經典香氣，且仔細觀察，這些味道都走著乾淨、明亮、好親近的路線，一如SEVENTEEN李碩珉給人的感受。

▲李碩珉是超級香氛控。（圖／IG@dk_is_dokyeom）

義大利品牌Santa Maria Novella的天使之水也出現其中！該香氣是用來紀念來自世界各地的年輕人在1966年11月4日毀滅性洪水後湧入佛羅倫斯後，無私拯救這座城市的歷史。以多汁的桃子與海洋氣息相互碰撞，融合黑醋栗的甜味和茉莉花的香氣，水感氣息襯托出清澈透亮的氣質，一如天使般的溫柔與正直力量，令人不禁想依靠與擁抱，是一款男女生噴都適合的香氣，更是台灣櫃上最受女性消費者喜愛的香水！

▲Santa Maria Novella 天使之水（Angeli di Firenze）香水 50ml／NT$3,450、100ml／NT$5,080。（圖／Santa Maria Novella）

SEVENTEEN淨漢同款香水：ACQUA DI PARMA 帕納里加州桂珍釀淡香精

淨漢同款香水太適合夏天！ACQUA DI PARMA該系列香氣更加持香、餘韻迷人，全系列共三款香氣，其中深深擄獲SEVENTEEN淨漢的是「帕納里加州桂珍釀淡香精」，清新的開端由枸櫞精萃、鼠尾草及杜松果實組成，接著中調以香桃木、薰衣草精萃、沒藥精萃等展現更為深邃的香氣變化，基調則以廣藿香分子、勞丹脂精萃、乳香膠精萃等創造出清新的泥土氣息，且持久力令人滿意。

▲ACQUA DI PARMA 帕納里加州桂珍釀淡香精 50ml／NT$6,800。（圖／ACQUA DI PARMA、IG@allurekorea）

邊佑錫同款香水：TAMBURINS Blue Hinoki | Driftwood

日前宣布將出演《我獨自升級》真人版電影男主的邊佑錫，同款香水太好聞！是韓國品牌TAMBURINS的「Blue Hinoki | Driftwood」，以夏日印象的海邊、漂流木等元素作為發想，傳達出漂流木隨著藍色波浪流向大海，浪綻放著一股芬芳，讓人想起海上乘風破浪的時光，舒爽的海洋香調搭配沉歛的檜木香氣，男女生噴都適合！

▲邊佑錫同款香水太好聞。（圖／IG@tamburinsofficial）

朴寶劍同款香水：CELINE PARADE 淡香精

朴寶劍作為CELINE全球品牌大使，曾透露自己最常使用的香氣就是PARADE！這款是帶有麝香與粉香的古龍水氣息，由明亮的佛口柑與橙花做為開端，再逐漸轉為橡木苔與麝香的溫潤底蘊，並以細緻粉香收尾，高貴溫柔的氣質中帶有一絲絲的叛逆，讓人一聞上癮！

▲CELINE PARADE 淡香精 100ml／NT$9,900。（圖／IG@bogummy）

車銀優同款香水：DIOR 蒙田大道香氛

「臉蛋天才」車銀優的愛用香水是它！以玫瑰及柑苔調作出微妙對比，既復古又現代，將花香與木質完美融合，是令人著迷的中性香氣。在茉莉及玫瑰的花香基礎下，融入橡木苔和廣藿香氣，重新演繹具有深厚歷史的西普勒斯柑苔調，層次豐富，優雅低調卻有著讓人無法忽視的存在感。

▲DIOR 蒙田大道香氛 50ml／NT$6,700、100ml／NT$10,900、200ml／NT$16,100。（圖／IG@eunwo.o_c）

李棟旭同款香水：BYREDO 返樸歸真典藏版淡香精

純淨、潔白、曬過陽光的經典香氣，是男女生都喜歡的偽體香香水首選！近期推出「典藏版」，不僅持香度更為提升，更在經典版的基礎上提升濃度、前調新加入「黑胡椒」香氣，隨後由柔美的玫瑰及茉莉緩慢綻放，最後由麝香、琥珀、羊絨木等溫暖收尾，整體的辨識度更高、香味層次豐富，難怪深受李棟旭的喜愛。

▲BYREDO 返樸歸真典藏版淡香精。（圖／IG@leedongwook_official、BYREDO）

丁海寅同款香水： DOLCE & GABBANA Beauty 淺藍男性淡香水

夏天必噴的舒適香氣！丁海寅喜愛的這款香氣以木質調融合夏日感十足的清新檸檬與迷迭香，同時以廣藿香作為基調，展現義大利卡布里島的高雅又清新的假期感，尾韻則以辛香及木質調收尾，灑脫又性感，更可持香高達16小時，全天候散發無法忽視的迷人魅力。

▲DOLCE & GABBANA Beauty 淺藍男性淡香水 50ml／NT$2,980、100ml／NT$3,900。（圖／IG@holyhaein）

