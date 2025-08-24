fb ig video ETtoday search mobile

社群瘋玩的「Color Walk」是什麼？玩法、好處一次看　療癒身心還舒壓

>

文／美人圈

社群瘋傳的「Color Walk」你玩過了嗎？Color Walk結合時下最流行的City Walk，讓顏色展開未知的冒險，能夠療癒身心、減輕壓力，是很新興的約會提案！以下幫你統整好了「Color Walk的好處和進行方式」，下次約會時不妨試試看吧！

▲COLOR WALK 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@yong.lixx）

什麼是Color Walk？

Color Walk是一種以「色彩」為核心的探索活動，結合現在最流行的City Walk，在出發前先選定一種主題色，並以這個顏色作為旅程的指引，只要看到這個顏色的景象或是事物時，便要跟著它的方向前進，讓顏色帶領你展開未知的冒險。

▲COLOR WALK 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@i.2.n.8）

Color Walk怎麼出現的？

Color Walk的概念源自於美國作家威廉柏洛茲在1960年代曾提出的「在色彩上行走」練習，而他也和另一位藝術家布萊恩吉辛提出了「剪貼技法」的創作方法，透過「隨機選擇」來打破人們的慣性思維，進而啟發對世界的新感知。

▲COLOR WALK 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@j.m）

Color Walk為什麼流行？

Color Walk進行方式簡單好懂，除了不需要額外裝備外，更沒有人數和時間限制，參與門檻極低。而近期更有許多網紅在社群平台上分享自己的Color Walk經歷，都讓這項活動擁有越來越高的討論度！

@the.metcalfes Color walks are my new favorite thing ???????? vid idea from: @ellasandra muse ???????? #colorwalk #color #walks #nature ♬ original sound - Ty & Kena

如何開始Color Walk？

Step1.挑選路線

無論是熟悉的通勤路線，或是想要開發全新的路線都可以，但盡量挑選沿途有綠地或是大自然色彩的路線，跳脫單調乏味的大樓景觀！

Step2.選擇主題色

挑選一種當下你喜歡或是特別吸引你的顏色，可以依照自己的情緒，或是隨機從周遭的事物來獲取靈感。選定後便以這個顏色作為指引，只要看到這個顏色的景象或是事物時，便要跟著它的方向前進。

▲COLOR WALK 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@page.soobin）

Step3.運用所有感官

在散步的過程中，運用所有的感官來感知顏色和城市間的互動，像是觀察每個物體呈現的細節，注意聲音、感受紋理和氣味，沉浸式的投入到Color Walk之中。

Step4.隨意紀錄

Color Walk應該是一項沒有負擔的活動，因此不需要刻意紀錄。不過並不是全面禁止，可以將讓自己驚艷的城市街角用相機、手繪、筆記等方式隨意紀錄下來，創造出專屬的「視覺日記」，之後回顧時可能會有意想不到的驚喜！

▲COLOR WALK 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@sound_of_coups）

Color Walk的好處1：療癒身心

Color Walk對於現代人來說是非常好淨空心靈和思緒的機會！在進行的當下因為投入了全身心，無形之中讓人忘卻平日煩惱，連帶一併降低生活中的壓力和焦慮。

▲COLOR WALK 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@eunwo.o_c）

Color Walk的好處2：打破常規

Color Walk沒有既定的路線，一切都必須跟著顏色走，讓整個過程充滿了未知和冒險，也讓人更加期待在下個街角會有什麼樣的驚喜發生。

▲COLOR WALK 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@sugaringcandy）

Color Walk的好處3：活在當下

在Color Walk的進行過程中，迫使你必須專注發覺任何可能出現主題色的景物，除了提升感知能力外，也能探索到不同的城市面貌，開始留意起過去匆匆而過、不曾駐足觀察的細節，更加活在當下。

▲COLOR WALK 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@real__pcy）

不只Color Walk， Alphabet Walk也很紅！

除了以顏色為主題的Color Walk，現在還有一種「Alphabet Walk」也很受到歡迎！Alphabet Walk的玩法同樣十分簡單，在出門時從英文字母A開始，沿途尋找以A開頭的景物，找到後再依照英文字母排序，一直找到Z為止。這種玩法不僅有著和Color Walk相同的好處，還能順帶訓練語言能力。

▲COLOR WALK 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／ IG@min9yu_k）

延伸閱讀

TikTok 爆紅「Flip Phone Summer」是什麼？復古翻蓋手機掀慢生活風潮，連韓韶禧都淪陷 小

紅書爆火「Memoji動態穿搭」AI指令超簡單，實用教學一次看！不分APPLE或安卓都能玩

專屬字體自己做！Threads 爆紅「手寫產生器」怎麼用？使用教學+字體範例一次看

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 社交, 社群, Color Walk, City Walk, 舒壓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【豔陽高照狂曬】韓國瑜自嘲腦袋像「茶葉蛋」！　投票前笑：生意很清淡

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

超愛無理取鬧的三大星座！TOP 1太愛自我幻想　導致誤會別人

超愛無理取鬧的三大星座！TOP 1太愛自我幻想　導致誤會別人

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找 星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　13款限定飲品現賺一杯 成年人的友情比戀愛還難經營？「5個關鍵心法」擁有高質量真誠友誼 梅西「名錶三人組」出巡　389萬「錶王」萬年曆綠得優雅 第一次見面不再尷尬　心理學揭「一招讓距離瞬間拉近」 本週必關注重點球鞋！美製NB 993新配色、周杰倫聯名Air Max 95細節曝光 陳美鳳69歲還是腿精！每天做「一動作」逆轉大象腿→少女腿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面