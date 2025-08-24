社群瘋玩的「Color Walk」是什麼？玩法、好處一次看　療癒身心還舒壓

文／美人圈

社群瘋傳的「Color Walk」你玩過了嗎？Color Walk結合時下最流行的City Walk，讓顏色展開未知的冒險，能夠療癒身心、減輕壓力，是很新興的約會提案！以下幫你統整好了「Color Walk的好處和進行方式」，下次約會時不妨試試看吧！

▲（圖／IG@yong.lixx）

什麼是Color Walk？

Color Walk是一種以「色彩」為核心的探索活動，結合現在最流行的City Walk，在出發前先選定一種主題色，並以這個顏色作為旅程的指引，只要看到這個顏色的景象或是事物時，便要跟著它的方向前進，讓顏色帶領你展開未知的冒險。

▲（圖／IG@i.2.n.8）

Color Walk怎麼出現的？

Color Walk的概念源自於美國作家威廉柏洛茲在1960年代曾提出的「在色彩上行走」練習，而他也和另一位藝術家布萊恩吉辛提出了「剪貼技法」的創作方法，透過「隨機選擇」來打破人們的慣性思維，進而啟發對世界的新感知。

▲（圖／IG@j.m）

Color Walk為什麼流行？

Color Walk進行方式簡單好懂，除了不需要額外裝備外，更沒有人數和時間限制，參與門檻極低。而近期更有許多網紅在社群平台上分享自己的Color Walk經歷，都讓這項活動擁有越來越高的討論度！

如何開始Color Walk？

Step1.挑選路線

無論是熟悉的通勤路線，或是想要開發全新的路線都可以，但盡量挑選沿途有綠地或是大自然色彩的路線，跳脫單調乏味的大樓景觀！

Step2.選擇主題色

挑選一種當下你喜歡或是特別吸引你的顏色，可以依照自己的情緒，或是隨機從周遭的事物來獲取靈感。選定後便以這個顏色作為指引，只要看到這個顏色的景象或是事物時，便要跟著它的方向前進。

▲（圖／IG@page.soobin）

Step3.運用所有感官

在散步的過程中，運用所有的感官來感知顏色和城市間的互動，像是觀察每個物體呈現的細節，注意聲音、感受紋理和氣味，沉浸式的投入到Color Walk之中。

Step4.隨意紀錄

Color Walk應該是一項沒有負擔的活動，因此不需要刻意紀錄。不過並不是全面禁止，可以將讓自己驚艷的城市街角用相機、手繪、筆記等方式隨意紀錄下來，創造出專屬的「視覺日記」，之後回顧時可能會有意想不到的驚喜！

▲（圖／IG@sound_of_coups）

Color Walk的好處1：療癒身心

Color Walk對於現代人來說是非常好淨空心靈和思緒的機會！在進行的當下因為投入了全身心，無形之中讓人忘卻平日煩惱，連帶一併降低生活中的壓力和焦慮。

▲（圖／IG@eunwo.o_c）

Color Walk的好處2：打破常規

Color Walk沒有既定的路線，一切都必須跟著顏色走，讓整個過程充滿了未知和冒險，也讓人更加期待在下個街角會有什麼樣的驚喜發生。

▲（圖／IG@sugaringcandy）

Color Walk的好處3：活在當下

在Color Walk的進行過程中，迫使你必須專注發覺任何可能出現主題色的景物，除了提升感知能力外，也能探索到不同的城市面貌，開始留意起過去匆匆而過、不曾駐足觀察的細節，更加活在當下。

▲（圖／IG@real__pcy）

不只Color Walk， Alphabet Walk也很紅！

除了以顏色為主題的Color Walk，現在還有一種「Alphabet Walk」也很受到歡迎！Alphabet Walk的玩法同樣十分簡單，在出門時從英文字母A開始，沿途尋找以A開頭的景物，找到後再依照英文字母排序，一直找到Z為止。這種玩法不僅有著和Color Walk相同的好處，還能順帶訓練語言能力。

▲（圖／ IG@min9yu_k）

延伸閱讀

TikTok 爆紅「Flip Phone Summer」是什麼？復古翻蓋手機掀慢生活風潮，連韓韶禧都淪陷 小

紅書爆火「Memoji動態穿搭」AI指令超簡單，實用教學一次看！不分APPLE或安卓都能玩

專屬字體自己做！Threads 爆紅「手寫產生器」怎麼用？使用教學+字體範例一次看

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。