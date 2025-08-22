七夕送禮不走彎路！精選明星熱賣款就對　一站式精品包裝超懶人

fb ig video ETtoday search mobile

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

下星期就是七夕了，想要送禮不失手，直接走經典熱賣大牌準沒錯，以下就分享多款不容易出差錯的好物，不需要思考入手就對了。

＃迪奧 MISS DIOR 極緻香精，50ML、售價5250元

七夕,迪奧,Maison Francis Kurkdjian,DOLCE & GABBANA,香水,送禮,對香,禮盒,。（圖／品牌提供）

MISS DIOR系列早就是家喻戶曉的代表性香氣，在亞洲市場更是一直都是冠軍香味，2025年由「調香天才」大師Francis Kurkdjian致敬MISS DIOR 1949年的創作初心，以茉莉香氣為主核心，搭配接骨木花與野生黑莓的酸甜果香，後韻煙燻橡木、琥珀雪松的木質香氣，展現出柔美又帶有個性自主的態度。重點是消費滿額還可以獲得七夕專屬包裝服務，一站式到位輕鬆解決送禮難題。

＃Maison Francis Kurkdjian 愛戀玫瑰淡香精，70ml、售價8200元

七夕,迪奧,Maison Francis Kurkdjian,DOLCE & GABBANA,香水,送禮,對香,禮盒,。（圖／品牌提供）

Maison Francis Kurkdjian是香氛界傳奇，而愛戀玫瑰淡香精更是聞過都會愛上的一支，不同於市面上常見的玫瑰香氣，250朵來自南法格拉斯的珍稀玫以及150朵大馬士革玫瑰交織而成的馥郁花香，宛如是愛人把情人捧在手心的溫柔絮語，不僅是最浪漫的告白，更是承諾守護的誓言。即日起消費滿8800元，贈迷你香皂50g乙顆，滿12000元，贈Aqua古龍系列5ml乙支。

＃DOLCE & GABBANA 燦金女性香氛探索禮盒，售價1900元

七夕,迪奧,Maison Francis Kurkdjian,DOLCE & GABBANA,香水,送禮,對香,禮盒,。（圖／品牌提供）

充滿義大利浪漫奔放的DOLCE & GABBANA在七夕期間也推出多款香水組合，其中，燦金女性香氛探索禮盒一次囊括了旗下極具代表性的香氛，包括：淺藍女性淡香水、摯愛女性淡香精、女王悸動淡香精、藍茉花園淡香精，每一支5ml的包裝很適合喜歡嘗試多種穿搭樣貌使用，更可以隨身攜帶補香也不負擔，而且是七夕才會有的限定套組，買來收藏也很具價值。

七夕, 迪奧, Maison Francis Kurkdjian, DOLCE & GABBANA, 香水, 送禮, 對香, 禮盒

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

