2025韓國夏天穿搭新趨勢！「復古波點風」正夯　5大穿搭靈感先筆記

文／美人圈

不難發現，2025夏天韓國街頭悄悄吹起一股復古「波點風」！這股熱潮不只席捲美甲界，連穿搭也全面淪陷，從優雅的法式波點洋裝、俏皮點點短裙，到復古風絲巾和包包等，滿滿波卡圓點polka dot元素穿上街，一秒變身夏日甜妹。這波時髦復古感，怎麼搭、怎麼美，完全讓人忍不住跟上！以下編輯也精選出5大波點風穿搭靈感，先照抄筆記就對了。

▲圓點穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲夏天韓國街頭悄悄吹起一股復古波點風。（圖／IG@yimengling、IG@juneiperb0i）

▲圓點穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲短裙、長裙到連身裙都有波點元素。（圖／IG@douneo）

挑選波點單品5大注意事項：

1. 圓點大小影響風格

小波點（約0.5cm以下）：優雅、知性、低調復古感強，適合上班或日常穿搭。如果想走法式路線，選細緻小點就對了！

大波點（1cm以上）：視覺強烈、活潑俏皮，容易成為焦點，適合派對或度假風。

2. 底色越簡單越不易出錯

黑底白點、白底黑點：最經典、最好駕馭，也最不容易退流行。

粉嫩色 or 中性色（米白、奶茶）：多了柔和氣質，日系、韓系都好搭。

3. 剪裁＆款式要合身不浮誇

波點已經自帶圖案感，建議選擇剪裁俐落的單品（像是合身襯衫、A字裙、方領洋裝等），避免荷葉邊＋大波點同時出現，容易顯得「太多」。

4. 搭配素色單品更耐看

波點是主角，其他單品建議以素色搭配為主（如牛仔褲、白褲、素色西裝外套），讓整體造型更有重點、不混亂。

5. 配件點綴更有味道

不想穿整件波點？從絲巾、襪子、髮帶、包包等小配件入手也很OK，為造型加一點復古味，又不會太搶戲。

▲圓點穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲波點真的不難搭，只要挑對剪裁與配色，妳也能穿出高級復古感！（圖／IG@_s_hj、IG@jxnjuvv）

穿搭靈感：波點＋白色下身

波點上衣搭配白色下身，是這個夏天最清爽又不失女人味的穿搭組合。無論是俏皮的白色花苞短褲，還是蕾絲長褲，都能完美襯托波點的復古優雅感。整體造型乾淨、明亮，既有造型感又不會過於花俏，搭配簡約配件更顯高級感。想在夏日穿出氣質與個性，這組合絕對是零失誤首選！

▲圓點穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲波點上衣搭配白色下身是夏天最清爽的穿搭組合。（圖／ IG@__fosa）

▲圓點穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲搭配白色花苞短褲。（圖／IG@j876my）

▲圓點穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲搭配夏天流行的白色長褲，自帶復古優雅感。（圖／IG@_s_hj）

穿搭靈感：波點 total look

只要掌握好波點全身穿搭，關鍵就在於「大小、顏色、層次」的變化搭配！想避免太花俏，小波點會是穿搭新手的絕佳入門選擇，看起來更俐落、也更百搭。不妨試著用小波點上衣＋同色系點點裙組成套裝感，整體看起來和諧又有層次。另外，波點洋裝也是懶人美得很用力的秘密武器，簡單穿一件就有型，搭配娃娃鞋自帶甜美感，也不用害怕會搭配失誤。

▲圓點穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲小波點是穿搭新手的絕佳入門選擇。（圖／IG@hoiinni、IG@parkgirim）

▲圓點穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲波點洋裝簡單穿一件就有型。（圖／IG@juneiperb0i、IG@j876my）

▲圓點穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲波點洋裝自帶甜美感。（圖／IG@jxnjuvv）

穿搭靈感：波點短裙

波點短裙是夏日穿搭的甜美關鍵字，自帶復古與俏皮感，一穿上就讓人感覺清爽又有朝氣。搭配簡單的短版上衣或襯衫，就能輕鬆打造出韓系少女感；想提升氣質感，也可以選擇緞面或雪紡材質的波點裙，搭配寬鬆T恤，營造出反差個性感。下半身選擇高腰剪裁，拉長比例又顯腿長，踩雙娃娃鞋或樂福鞋都能輕鬆駕馭。不管是出遊、約會還是日常穿搭，波點短裙就是那種「一件上身就超有造型」的神單品！

▲圓點穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲波點短裙是夏日穿搭的甜美關鍵字。（圖／IG@juneiperb0i、IG@j876my）

▲圓點穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲搭配寬鬆T恤營造出反差個性感。（圖／IG@meinmere）

▲圓點穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲裙點短裙是神單品。（圖／IG@j876my、IG@1017kk）

▲圓點穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@jxnjuvv）

穿搭靈感：波點＋波點

波點＋波點，聽起來很挑戰，其實只要搭對，就能穿出時髦又不突兀的復古感！這種同圖案混搭的造型關鍵在於：「大小不一、顏色呼應、剪裁簡潔」。想入門，可以選擇小波點上衣搭配上大波點配件包款，讓視覺有層次又不混亂，整體造型更有變化，也展現出不落俗套的高段穿搭品味。

▲圓點穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲小波點上衣搭配上大波點包款。（圖／IG@_s_hj、IG@jxnjuvv）

▲圓點穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲小波點上衣搭配上大波點。（圖／IG@juneiperb0i）

▲圓點穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲波點鞋款也是入門好選擇。（圖／IG@tothemoon.vibes）

穿搭靈感：各式波點配件

不想全身波點太過張揚？小面積配件點綴就能為整體穿搭注入復古又俏皮的時尚感。像是波點絲巾可以綁在頸間、頭髮上或包包上，立刻增添法式優雅；波點絲巾繫在褲子上則是打造少女感的首選，可愛又不做作。另外，波點包款或鞋子也是入門者的好選擇，在素色穿搭中點出亮點，輕鬆駕馭不怕太花，讓你一秒時髦升級。

▲圓點穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲波點包款、波點絲巾好搭配。（圖／IG@_s_hj、IG@j876my）

▲圓點穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲波點絲巾、波點包款。（圖／IG@douneo、IG@j876my）

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

熱門文章

