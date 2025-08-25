fb ig video ETtoday search mobile

韓星同款人氣手機殼！張員瑛欽點Hello Kitty、朴圭瑛吸盤款海莉一用爆紅

文／妞新聞

IG追蹤中的人氣韓星又更新了！除了妝容、造型到拍照表情姿勢，手機「穿著的外衣」也是不可或缺的時尚配件之一，現在就來看看在2025年的最近擄獲多個韓國女神芳心、高頻率出現在貼文中的「正紅同款手機殼」是哪些？光速裝備上，就能幫自拍照加滿分數，「外貌check」的同時別忘了「手機殼check」。

韓星同款人氣女神手機殼推薦

1.IVE張員瑛：CASETiFY× Hello Kitty

▲張員瑛近期愛用的Hello Kitty聯名手機殼。（圖／IG@for_everyoung10、CASETiFY）

甜上加甜！想要全糖的可愛請收「人間洋娃娃」IVE成員張員瑛手上的這款，CASETiFY與三麗鷗合作推出的「Hello Kitty聯名手機殼」，呆萌Kitty加上咖啡牛奶主題的設計，搭配標誌性蝴蝶結在鏡頭旁，怎麼拍都有可愛濾鏡，看看員瑛從演出後台、機場一路拍到餐廳就知道多愛它了！

2.IVE Rei：Urban Sophistication

▲IVE Rei。（圖／IG@reinyourheart、Urban Sophistication）

IVE同團的另一個成員「Rei（直井怜）」，則是PICK來自以色列的大紅牌Urban Sophistication，本來就以獨特的太空衣澎澎手機殼紅遍名人圈，先前惡魔角款式也掀起換殼風潮，Rei使用的是「超萌兔耳朵版本」，同樣擁有代表性的2隻火材小人，同時內建防水、緩衝防摔功能，白色兔兔拿上手太犯規了！

3.朴圭瑛、車貞媛：OCTOBUDDY

▲朴圭瑛。（圖／IG@lavieenbluu）

▲車貞媛。（圖／IG@ch_amii、octobuddy）

韓劇女神們原來都用這牌！擁有《雖然是精神病但沒關係》、《Sweet Home》、《絕世網紅》、《犬系戀人》、《魷魚遊戲》等代表作的朴圭瑛，熱愛芭蕾的她，在教室裡的自拍照都是靠美國品牌OCTOBUDDY的粉紅色吸盤手機殼加持完成，另一位穿搭女神車貞媛選擇藍色款，這款可是因為星二代名模海莉比伯（Hailey Bieber）一用聲名大噪呢。

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, 手機殼, 張員瑛, 朴圭瑛, IVE Rei

