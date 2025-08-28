貓咪蜜粉撲變吊飾可愛到尖叫　航海王眼藥水成今夏爆紅美妝

▲最新美妝聯名。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

今年夏天，美妝與保養圈吹起一股「聯名＋可愛系」旋風，不論是定妝、保養，甚至痘痘貼與眼藥水都成為時尚單品！從永和三美人的「貓咪蜜粉撲」、美膚娜娜x屎蛋唐尼的「水狗保養明星組」，到護妍天使10週年痘痘貼新作，以及樂敦勁眼藥水的航海王聯名，話題性全面引爆。

貓奴搶收的貓咪蜜粉撲！喵頭設計精準定妝還能變吊飾

呼叫各位貓奴們，這次永和三美人推出的「喵粉引力蜜粉撲」絕對必收！黑貓、橘貓、灰虎斑三款喵頭造型搭配漫畫風表情，光看就足以讓人心動，再加上長絨毛材質觸感柔軟，輕拍即可吸附油光，讓底妝瞬間回歸清爽服貼；其中橘仔撲更有獨特「平頭設計」，能精準處理鼻翼、法令紋等細節部位，改善卡粉不均。

▲永和三美人新推出的喵粉引力蜜粉撲，不只是喵頭設計會讓人忍不住驚呼超可愛，觸感還超柔軟、能吸油抗汗，必須給它100分！（圖／品牌提供）

▲「平頭」造型的橘仔撲，能滿足細節修飾需求。（圖／品牌提供）

更棒的是搭配珠鍊還能化身隨身吊飾，既實用又有收藏價值，難怪會成為近期康是美的搶手話題款。

▲8／22起只在康是美藥妝店獨家販售，想買可別跑錯地方囉。（圖／品牌提供）

水狗保養明星組萌力爆棚！雙精華日夜修護毛孔痘疤

相信保養迷一定會被「美膚娜娜FRUSIRNANA」與超人氣角色「屎蛋唐尼Tony Stan」的聯名驚喜圈粉！它們的「水狗保養明星組」不只把毛孔緊緻精華液＋痘疤淡斑精華液搭在一起穿上新裝，還隨機加贈屎蛋唐尼造型髮帶，敷臉、洗臉或化妝時戴上，療癒指數爆表。

▲美膚娜娜FRUSIRNANA x屎蛋唐尼Tony Stan水狗保養明星組／850元。（圖／品牌提供）

不只是外表吸睛，雙精華更主打日夜守護：白天用白蓋精華調理油水平衡、緊緻毛孔，晚上換黑蓋精華淡斑修護、改善暗沉，透過天然果物萃取加上高濃度活性成分，這個夏天有這組在手，油光、毛孔、痘疤通通say bye，少女心跟膚況一起升級！

▲為解決夏日肌膚問題而特別搭配的日夜雙精華，幫你KO毛孔粗大、油水失衡、膚色不均與暗沉困擾。（圖／品牌提供）

護妍天使10週年驚喜！竟是Tweety造型的印彩痘痘貼

痘痘貼領導品牌「DermaAngel護妍天使」迎來10週年，特別與華納兄弟的經典卡通角色Tweety聯名，推出多達36款印彩造型痘痘貼！不只同樣具備隱形遮瑕與添加水楊酸敷料的保養功能，還融入漫畫風設計，讓痘痘貼不再只是遮蓋，而是能展現心情與風格的潮流小物。

▲護妍天使造型痘痘貼Tweety限量組／220元。（圖／吳雅鈴攝）

▲多達36款崔弟主題造型痘痘貼等妳來收集。（圖／吳雅鈴攝）

除了Tweety造型的印彩痘痘貼之外，護妍天使此回還加碼發表4款限量收納盒，採12款隨機圖樣崔弟痘痘貼＋收納鏡盒的組合方式販售，收納盒外觀設計清新亮眼，方便隨身攜帶痘痘貼，實用與質感兼具，無論是放在化妝包還是書桌抽屜，都能成為日常的貼心小物，也替痘痘貼增添了更多收藏意義。

▲4款限定鏡盒依據不同通路有指定不同顏色，品牌線上獨賣藍色款、康是美獨賣黃色款、寶雅獨賣粉色款、屈臣氏獨賣綠色款。（圖／吳雅鈴攝）

▲因為有附鏡子，出門在外要隨時補貼都很OK。（圖／吳雅鈴攝）

航海王聯名來襲！樂敦勁眼藥水 8級冰感涼爽提神

除了美妝與保養，眼藥水也加入跨界戰場！主打瞬間清涼8級冰感的樂敦勁眼藥水，此次攜手《ONE PIECE航海王》發售魯夫與索隆兩款限定設計，瓶身與外盒皆融入角色經典元素，魯夫的梅利號、索隆的羅盤都帥氣重現，動漫迷一看就熱血滿滿。

▲樂敦勁眼藥水x航海王限定版12ml／250元。（圖／品牌提供）



