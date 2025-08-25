i-dle舒華9／2將現身信義A11！接下SKECHERS代言人首場活動見粉絲

記者鮑璿安／綜合報導

K-POP 女團i-dle台灣成員舒華（SHUHUA）即將與台灣粉絲們見面了！這次她作為 SKECHERS 品牌全新代言人，將於9月2日（週二）下午13:30至14:00親臨台北新光三越 A11參加公開活動，這也是她繼6月擔任代言人後的首次品牌線下活動，讓粉絲等不及與偶像碰面。





▲K-POP 偶像舒華（SHUHUA）正式宣告加入 SKECHERS 大家庭，成為品牌最新代言人。（圖／品牌提供）

舒華首波品牌形象大片於2025年9月正式曝光，為此 SKECHERS 特別打造限時快閃企劃「SKECHERS x SHUHUA 我的舒式主場」，將自9月1日至9月15日於台北新光三越 A11 南大門入口廣場盛大展開，舒華也確定出席該活動，將在9月2日下午13:30至14:00現身店上與粉絲驚喜見面。

這次快閃展區內將完整釋出舒華本季拍攝的形象大片，並結合音樂節奏、潮流設計與沉浸式體驗，打造三大主題風格場景，包括復古氛圍的「Classic Beat Zone」、展現未來感的「Y3K Pulse Zone」，以及街頭藝術元素濃厚的「Funky Street Zone」，也能搶先入手最齊全的SKECHERS x SHUHUA 舒華款當季新品。自9月1日起，凡於全台 SKECHERS 門市、線上官方購物商城、或新光信義 A11 「我的舒式主場」快閃店內購買任一舒華同款商品，即可獲得SKECHERS x SHUHUA 手寫卡背限量小卡組，數量有限送完為止。

▲舒華為D+AF拍攝的代言美照，一次演繹了搭配膝上皮靴、綁帶靴與芭蕾風休閒鞋。（圖／品牌提供）

舒華同時也是D+AF代言人，過去示範甜美率性的穿搭態度，芭蕾風休閒鞋加入升級版12mm SOFT FOAM液體鞋墊，鞋面上的緞帶蝴蝶結相當可愛，舒華以純白色洋裝、白色泡泡襪進行搭配，散發甜美氣息。偏好增高款式的女孩可以選擇超厚底綁帶短靴，擁有增高 9.5 公分，在舒華腳下帶來百變風格。