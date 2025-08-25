MFG攜手酒吧Fake Sober推「韓式柚香飲」過七夕！情侶穿搭新品一次看

fb ig video ETtoday search mobile

記者鮑璿安 ／綜合報導

七夕情人節無論有沒有另一半都能過，經典法式街頭時尚品牌 MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD 推出夏季限定企劃「Taste the vibe, wear the love」，並特別攜手台灣人氣酒吧 Fake Sober，將情侶穿搭與調酒文化結合，打造別具風格的浪漫體驗！

▲▼MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD 以 2025 夏季系列 「Portrait of Summer」 。（圖／品牌提供）

▲▼MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD 以 2025 夏季系列 「Portrait of Summer」 。（圖／品牌提供）

▲▼MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD 以 2025 夏季系列 「Portrait of Summer」 。（圖／品牌提供）

▲MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD 推出夏季限定企劃「Taste the vibe, wear the love」，並特別攜手台灣人氣酒吧 Fake Sober，將情侶穿搭與調酒文化結合。（圖／品牌提供）

這次聯名限定特調以焦糖韓國柚香為基底，融合蜂蜜馬格利米酒泡泡的香甜氣息，帶來酸甜交織的多層次風味，象徵七夕情人之間的浪漫與甜蜜。該款調酒將於 8 月 22 日至 23 日以及 8 月 29 日至 30 日限時於 Fake Sober 1 號店登場，邀請大家一同舉杯慶祝。此外，活動也同步推出 Instagram Story 限定圖框，凡參與拍照打卡即可參加抽獎，有機會獲得復古 Logo 棒球帽情侶組，讓七夕的浪漫氛圍延續到日常生活中。

▲▼MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD 以 2025 夏季系列 「Portrait of Summer」 。（圖／品牌提供）

▲▼MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD 以 2025 夏季系列 「Portrait of Summer」 。（圖／品牌提供）

▲▼MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD 以 2025 夏季系列 「Portrait of Summer」 。（圖／品牌提供）

MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD也釋出多款應景單品，為情侶提供時尚穿搭靈感。女版愛心徽章短版滾邊 TEE清新百搭，胸口愛心徽章增添甜美細節，成為七夕情侶首選。海軍條紋 TEE 中性款則延續經典法式元素，適合男女輕鬆駕馭；而常規 LOGO 法式毛圈布套裝則兼具舒適與潮流，再搭配上復古 LOGO 印花棒球帽，成為情侶穿搭的絕佳配件。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼聯名。（圖／品牌提供）

▲▼聯名。（圖／品牌提供）

▲▼聯名。（圖／品牌提供）

▲Mark Gonzales X 百事可樂系列以 Gonz 標誌性小天使（Angel）和 Shmoo 塗鴉為視覺核心。（圖／品牌提供）

與此同時，潮牌Mark Gonzales X 百事可樂系列以 Gonz 標誌性小天使（Angel）和 Shmoo 塗鴉為視覺核心，巧妙融合百事經典紅藍白配色，推出 8 款印花短袖、短版 Ringer T 恤、細肩帶背心、運動短褲套裝，以及帆布袋、棒球帽與沙灘毛巾等夏日必備單品。更特別的是，台灣獨家加碼「小天使限定 T 恤」，限量發售引發收藏熱潮。

