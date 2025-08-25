fb ig video ETtoday search mobile

星巴克推冰淇淋中秋月餅　半島酒店經典奶黃有「芒果布丁」

>

記者蔡惠如／綜合報導

中秋節即將到來，今年月餅市場出現不少新意，星巴克主打「月光月影」等暖意優雅的包裝設計，並推出冰淇淋達克瓦茲組合，融合創新西式食材；半島酒店則持續主打招牌奶黃月餅，並推出芒果布丁、星廚特製等新風味，兼顧傳統與新意。 

▲星巴克、半島酒店月餅禮盒。（圖／各業者提供）

▲星巴克月餅禮盒現代線條詮釋月光月影。（圖／各業者提供）

星巴克2025年以「月影躍動 歡載心意」為題，推出超過20款禮盒，品項囊括包括月餅、餅乾、蛋捲、冰淇淋達克瓦茲與咖啡禮盒，即起至9／24推出預購。月光系列主打創新組合，「月光寶盒」內含黑松露奶皇藏芯、蜂蜜柚香琴酒奶皇、草莓乳酪奶皇等月餅、「月光奏鳴曲」以海鹽焦糖藏芯月餅搭配西式小點、「鹽之花蛋黃酥禮盒」主打鹹甜交織口感、「月光序曲」提供原味奶皇月餅、「月光樂園」則結合蘋果鳳梨酥與可可鳳梨酥，系列售價550元起。

▲星巴克、半島酒店月餅禮盒。（圖／各業者提供）

▲「月光寶盒」內含黑松露奶皇藏芯、蜂蜜柚香琴酒奶皇、草莓乳酪奶皇等月餅，售價2,280元。

此外，星巴克今年也與Häagen-Dazs合作，推出冰淇淋達克瓦茲禮盒，提供焦糖黑巧與開心果草莓兩種風味，售價2,080元。星禮程會員於8／12至9／10購買指定禮盒可享85折優惠，9／11至9／24可享9折，並贈送飲料好友分享券。 

▲星巴克、半島酒店月餅禮盒。（圖／各業者提供）

▲ 星巴克與Häagen-Dazs合作冰淇淋達克瓦茲禮盒，售價2,080元。

半島酒店自1980年代首創奶黃月餅以來，一直是中秋送禮熱門單品。今年熱門的「主廚推薦奶黃月餅禮盒」四入組售價1,298元、八入組售價1,998元；「迷你奶黃及茶香月餅」六入組，售價1,698元。

▲星巴克、半島酒店月餅禮盒。（圖／各業者提供）

▲半島酒店「奶黃月餅禮盒」四入組售價1,298元、八入組售價1,998元。

除延續迷你奶黃與蓮蓉組合外，也推出新作「迷你芒果布丁奶黃月餅」，靈感來自經典甜品芒果布丁，售價1,498元。「星廚月餅禮盒」由米其林星級廚師鄧志強設計，融合無花果、柑橘桂花與堅果風味，售價5,998元。「迷你奶黃及白蓮蓉月餅」包含兩種經典口味，售價2,198元。「迷你巧克力奶黃月餅」則以拖肥與布朗尼風味呈現，售價1,368元。多口味的「七星伴月禮盒」匯聚奶黃、茶香與蓮蓉，售價3,198元。

▲星巴克、半島酒店月餅禮盒。（圖／各業者提供）

▲半島酒店新作「迷你芒果布丁奶黃月餅」，售價1,498元。

關鍵字：

中秋, 月餅, 星巴克, 半島酒店, 新口味, 奶黃, 芒果布丁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【無照男害命】台中28歲男等紅燈被撞飛亡

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克8／26「大杯以上買一送一」　慶DREAM PLAZA開幕滿月

星巴克8／26「大杯以上買一送一」　慶DREAM PLAZA開幕滿月

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

蔡依林穿Valentino訂製星光禮服超仙！性感皮革戰袍再展女王氣場 2025韓國夏天穿搭新趨勢！「復古波點風」正夯　5大穿搭靈感先筆記 總是覺得衣櫃不夠用　避開9個錯誤「空間立刻多出來」 梅西「名錶三人組」出巡　389萬「錶王」萬年曆綠得優雅 新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看 35歲是人生轉折點　5個壞習慣不改會拖累下半場 超愛無理取鬧的三大星座！TOP 1太愛自我幻想　導致誤會別人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面