星巴克推冰淇淋中秋月餅　半島酒店經典奶黃有「芒果布丁」

記者蔡惠如／綜合報導

中秋節即將到來，今年月餅市場出現不少新意，星巴克主打「月光月影」等暖意優雅的包裝設計，並推出冰淇淋達克瓦茲組合，融合創新西式食材；半島酒店則持續主打招牌奶黃月餅，並推出芒果布丁、星廚特製等新風味，兼顧傳統與新意。

▲星巴克月餅禮盒現代線條詮釋月光月影。（圖／各業者提供）

星巴克2025年以「月影躍動 歡載心意」為題，推出超過20款禮盒，品項囊括包括月餅、餅乾、蛋捲、冰淇淋達克瓦茲與咖啡禮盒，即起至9／24推出預購。月光系列主打創新組合，「月光寶盒」內含黑松露奶皇藏芯、蜂蜜柚香琴酒奶皇、草莓乳酪奶皇等月餅、「月光奏鳴曲」以海鹽焦糖藏芯月餅搭配西式小點、「鹽之花蛋黃酥禮盒」主打鹹甜交織口感、「月光序曲」提供原味奶皇月餅、「月光樂園」則結合蘋果鳳梨酥與可可鳳梨酥，系列售價550元起。

▲「月光寶盒」內含黑松露奶皇藏芯、蜂蜜柚香琴酒奶皇、草莓乳酪奶皇等月餅，售價2,280元。

此外，星巴克今年也與Häagen-Dazs合作，推出冰淇淋達克瓦茲禮盒，提供焦糖黑巧與開心果草莓兩種風味，售價2,080元。星禮程會員於8／12至9／10購買指定禮盒可享85折優惠，9／11至9／24可享9折，並贈送飲料好友分享券。

▲ 星巴克與Häagen-Dazs合作冰淇淋達克瓦茲禮盒，售價2,080元。

半島酒店自1980年代首創奶黃月餅以來，一直是中秋送禮熱門單品。今年熱門的「主廚推薦奶黃月餅禮盒」四入組售價1,298元、八入組售價1,998元；「迷你奶黃及茶香月餅」六入組，售價1,698元。

▲半島酒店「奶黃月餅禮盒」四入組售價1,298元、八入組售價1,998元。

除延續迷你奶黃與蓮蓉組合外，也推出新作「迷你芒果布丁奶黃月餅」，靈感來自經典甜品芒果布丁，售價1,498元。「星廚月餅禮盒」由米其林星級廚師鄧志強設計，融合無花果、柑橘桂花與堅果風味，售價5,998元。「迷你奶黃及白蓮蓉月餅」包含兩種經典口味，售價2,198元。「迷你巧克力奶黃月餅」則以拖肥與布朗尼風味呈現，售價1,368元。多口味的「七星伴月禮盒」匯聚奶黃、茶香與蓮蓉，售價3,198元。

▲半島酒店新作「迷你芒果布丁奶黃月餅」，售價1,498元。