掩嘴藏不住驚喜！GD開心與「萬元手工香」自拍　粉絲：果然是很貴的男人

記者李薇／台北報導 圖／guerlain IG

韓流天王GD回歸樂壇不僅帶來多首好歌，近期更是在全球舉辦演唱會，讓粉絲再度瘋狂，24日他在慶功宴上也被捕捉到收到超貴重禮物，不僅驚訝到掩嘴、雙眼瞪大，更開心直接與禮物自拍，再度掀起話題熱潮，據悉，這瓶香水1L容量約近5萬左右，粉絲就笑說「權志龍果然是很貴的男人」。





連GD都大吃一驚的這款單品，是嬌蘭非常具有代表性的帝王香水，而且是創辦人皮埃爾-弗朗索瓦·嬌蘭在1853年，為拿破崙三世的皇后尤金妮量身打造的訂製香，圓形的穹頂設計，靈感源自1842年法國芳登廣場紀念柱，更厲害的是玻璃瓶身用手工繪製金漆，描繪69隻皇室「蜜蜂徽記」浮雕與蜂巢裝飾，因此每一瓶都會有一點點不一樣，比起常態款，是非常珍稀且限量的藝術品，不是人人都可以買到。

而帝王香水的氣息，更是一款不分男女都很好穿搭的味道，以檸檬和佛手柑的新鮮柑橘香調勾勒出苦橙葉的氣味，再以橙花輕盈柔美的香氣使層次更為優雅，也因此讓皮埃爾-弗朗索瓦·嬌蘭成為皇室御用調香師，為品牌奠定百年香水世家的基礎。

之前網路上就有人分享GD愛用的香水，出自馥馬爾香氛出版社的狂野麝香淡香精，散發著神秘誘惑感的深邃香氣，跟主流市場的花香、果香截然不同，果然是不走尋常路的龍哥，連挑香水都很個性。