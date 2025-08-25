fb ig video ETtoday search mobile

掩嘴藏不住驚喜！GD開心與「萬元手工香」自拍　粉絲：果然是很貴的男人

>

記者李薇／台北報導　圖／guerlain IG

韓流天王GD回歸樂壇不僅帶來多首好歌，近期更是在全球舉辦演唱會，讓粉絲再度瘋狂，24日他在慶功宴上也被捕捉到收到超貴重禮物，不僅驚訝到掩嘴、雙眼瞪大，更開心直接與禮物自拍，再度掀起話題熱潮，據悉，這瓶香水1L容量約近5萬左右，粉絲就笑說「權志龍果然是很貴的男人」。


連GD都大吃一驚的這款單品，是嬌蘭非常具有代表性的帝王香水，而且是創辦人皮埃爾-弗朗索瓦·嬌蘭在1853年，為拿破崙三世的皇后尤金妮量身打造的訂製香，圓形的穹頂設計，靈感源自1842年法國芳登廣場紀念柱，更厲害的是玻璃瓶身用手工繪製金漆，描繪69隻皇室「蜜蜂徽記」浮雕與蜂巢裝飾，因此每一瓶都會有一點點不一樣，比起常態款，是非常珍稀且限量的藝術品，不是人人都可以買到。

guerlain。（圖／guerlain IG）

而帝王香水的氣息，更是一款不分男女都很好穿搭的味道，以檸檬和佛手柑的新鮮柑橘香調勾勒出苦橙葉的氣味，再以橙花輕盈柔美的香氣使層次更為優雅，也因此讓皮埃爾-弗朗索瓦·嬌蘭成為皇室御用調香師，為品牌奠定百年香水世家的基礎。

之前網路上就有人分享GD愛用的香水，出自馥馬爾香氛出版社的狂野麝香淡香精，散發著神秘誘惑感的深邃香氣，跟主流市場的花香、果香截然不同，果然是不走尋常路的龍哥，連挑香水都很個性。

關鍵字：

GD, 嬌蘭, 香水, 帝王之水, 馥馬爾, 香氛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【最多警追的網紅】美籍男北市直播中被上銬！夜宿火車站挨告遭通緝

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克8／26「大杯以上買一送一」　慶DREAM PLAZA開幕滿月

星巴克8／26「大杯以上買一送一」　慶DREAM PLAZA開幕滿月

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

蔡依林穿Valentino訂製星光禮服超仙！性感皮革戰袍再展女王氣場 2025韓國夏天穿搭新趨勢！「復古波點風」正夯　5大穿搭靈感先筆記 新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看 總是覺得衣櫃不夠用　避開9個錯誤「空間立刻多出來」 梅西「名錶三人組」出巡　389萬「錶王」萬年曆綠得優雅 35歲是人生轉折點　5個壞習慣不改會拖累下半場 《錦月如歌》周也私服好會穿！碎花仙女風到帥氣賽車鞋　4招穿出高級感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面