日本星巴克夏日「涼抹茶慕斯茶」！白摩卡風味混合茶香一口解暑又療癒

記者鮑璿安／綜合報導

日本星巴克又有話題飲品誕生了，為迎戰盛夏酷暑，推出全新飲品「涼抹茶慕斯茶（真夏の涼み抹茶）」，為消費者帶來清爽又奢華的夏日體驗。這款新品以正宗抹茶茶飲作為基底，入口的第一瞬間，濃郁的茶香與微苦的尾韻便在口中化開，帶來一種既清新又沉穩的風味享受。





▲日本星巴克推出全新飲品「涼抹茶慕斯茶（真夏の涼み抹茶）」 。（圖／翻攝自星巴克官網）

與傳統抹茶飲品不同，「涼抹茶慕斯茶」在茶飲上層加入了細緻綿密的白摩卡風味慕斯，為整杯飲品增添一抹絲滑甜潤的口感。當抹茶的清新與白摩卡的濃郁交織，飲用者能隨著攪拌，逐步感受到由淡雅到濃厚的味覺層次變化，像是夏日午後的一段小旅行，從清涼微風到溫柔夕陽，令人回味無窮。

外觀上，翠綠的抹茶茶湯與純白的慕斯形成鮮明對比，光是視覺就已讓人感受到「清涼感」。星巴克也特別強調，這款新品不僅適合炎熱的夏日解渴，更是一種舒心療癒的小確幸，無論是工作間隙的小休憩，還是朋友相聚的下午茶時光，都能讓人瞬間放鬆。

同時，日本超人氣甜點品牌「東京芭娜娜（Tokyo Banana）」再度以超萌實力圈粉，推出全新「生活雜貨系列」周邊商品，直接把香蕉蛋糕的經典黃藍配色搬上居家小物，從拖鞋、頸枕到斜背包、收納袋，每一款都讓人少女心噴發！本次系列共集結 8 款實用又可愛的單品，包括綿密絨感的香蕉黃拖鞋、搭配立體藍色蝴蝶結的 U 型頸枕與眼罩，讓出國旅行也能被療癒感包圍；還有輕巧可摺疊的購物袋、收納包，細節滿滿地融入招牌香蕉形象與復古日文標籤，保證一看就知道「這是東京芭娜娜出品」。