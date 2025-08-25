fb ig video ETtoday search mobile

很雞婆的三大星座！TOP 1習慣操心周遭人　做太多易變管太寬

記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

生活中總會遇到一些人，喜歡「雞婆」地插手別人的事情，不管是不是自己的範疇，都忍不住要給點建議或表達意見，甚至管到很細很廣，讓身邊人覺得既好氣又好笑，以下就來盤點「最愛管很寬」的三大星座，他們的個性特質讓他們特別容易捲入他人的生活之中。

TOP 3：處女座

處女座天生細心，對於細節特別敏銳，他們很難忍受看到別人出錯或事情做得不夠完善，雖然出發點是希望幫助對方，但常常就會變成「糾正別人」的行為，從生活習慣到工作態度，都忍不住想要管一管，久而久之，會被認為太愛干涉。

TOP 2：獅子座

獅子座有著天生的領導氣場，總認為自己知道的方式最好，所以遇到任何狀況，他們都會想要「出手指導」，不管是家人朋友還是同事，獅子常常忍不住表現出「我來教你怎麼做」，雖然帶有霸氣的自信，但也容易讓人覺得控制慾太強。

TOP 1：巨蟹座

巨蟹座因為心思細膩、關心身邊人，總是喜歡把別人的事情當成自己的事，從家庭大小事到朋友感情，他們都忍不住要插上一腳，巨蟹的出發點多半是因為愛與保護，但卻常常因此「管很寬」，有時甚至比當事人還緊張，讓人覺得既窩心又有些負擔。

星座, 占卜

